¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¤Ë¤Æ¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êPickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¤Ë¤Æ¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á
¢§¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢Íhttps://event.amnibus.com/fruba-rkrqpickup/
---------------------------------------------------------------------------
¡Ú¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×Æâ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤äÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¡¢¤´Î»¾µ¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
---------------------------------------------------------------------------
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀãÍ·¤Óver.&¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´12¼ï)
Ã±ÉÊ¡§605±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§7,260±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀãÍ·¤Óver.&¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´28¼ï)
Ã±ÉÊ¡§275±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀãÍ·¤Óver.&¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(Á´20¼ï)
Ã±ÉÊ¡§275±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀãÍ·¤Óver.&¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´12¼ï)
Ã±ÉÊ¡§880±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§10,560±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· 75mm¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´6¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ½½Æó»Ùver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´14¼ï)
Ã±ÉÊ¡§715±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§10,010±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ½½Æó»Ùver. ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´14¼ï)
Ã±ÉÊ¡§550±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´15¼ï)
Ã±ÉÊ¡§605±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§9,075±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤òBOX¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1BOX3ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏBOX¾å¸Â¤ÎÆþ¤ê¿ôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼ï3ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢ EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤Î¼õÃí¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËÄÉ²ÃÆþ²Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
---------------------------------------------------------------------------
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó£±.¡Û
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´14¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2/13 (¶â)～2/22 (Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´14¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ËÜÆÃÅµ¤ÏºÅ»ö²ñ¾ì¤Î¤ß¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÆü¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛÉÛ¾ò·ï¤Ï1²ñ·×¤Î¹ç·×¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Î¹ç»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó£².¡Û
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤ÇÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¡¢¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ë¤ÆÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤è¤êEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ³¨ÊÁ¤ÎÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕÂ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀãÍ·¤Óver.&¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´12¼ï)
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÁðËàÔó ¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÁðËàÍ³´õ ¥¹¥Îー¥á¥¤¥É&¼¹»över. 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´15¼ï)
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÁðËàÔó 75mm¾ìÌÌ¼Ì¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÁðËàÍ³´õ 75mm¾ìÌÌ¼Ì¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»ÍâÆü¤«¤éEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Íhttps://event.amnibus.com/fruba-rkrqpickup/
---------------------------------------------------------------------------
¢§X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
¡Ö¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙPOP UP SHOP in PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡õAMNIBUS¤ÈPickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖAMNIBUS ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡¡¡¡https://x.com/AMNIBUS
¡ÖPickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡¡https://twitter.com/rkrq_press
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢Íhttps://event.amnibus.com/fruba-rkrqpickup/
---------------------------------------------------------------------------
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§PickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á
½»½ê¡§¢©150-0043¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-1-1 Åìµþ¥á¥È¥í½ÂÃ«±Ø¹½ÆâÃÏ²¼2³¬Ï¢ÍíÄÌÏ©
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00
URL¡§ https://www.ranking-ranqueen.net/
---------------------------------------------------------------------------
¢§¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Å¹Æâ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¸ò´¹¡¦¶âÁ¬¤òÍÑ¤¤¤¿¾ùÅÏ
¡¦Êª¤ò¾²¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù
¡¦ÄÌÏ©¾å¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»
---------------------------------------------------------------------------
¢§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
ÅÅÏÃ¡§ 03-4500-8789
Ã´Åö¡§ óîÆ£¡¡Ä¾¼ù
Mail¡§ info@armabianca.com
---------------------------------------------------------------------------
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/
---------------------------------------------------------------------------
(C)¹â²°Æà·î¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ