ÃÝ½ñË¼ STORE½Õ¤Î¿Øwith C107»ö¸åÄÌÈÎ¡ª¿·ºî¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤Ã¡Ä¡ª
¥³¥ß¥±107Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¿·ºî¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¤Ã¡Ä¡ª¡ª¡ª¡¡Æþ¼êÉ¬¿Ü¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤êÂô»³¡ª¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥¯¡×¡Ö¥¢¥«¥®¡×¡ÖSOGA¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅÄ ½ã¹§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡12»þ¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤ò¡Öeeo Store¡ßÃÝ½ñË¼STORE(https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore-c107)¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·´©12´¬È¯ÇäµÇ°¡ª¼õÃíÈÎÇä¡ª¡ª
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×¥µ¥¤¥óÆþ¤êÁ´12´¬¥»¥Ã¥È
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×¥µ¥¤¥óÆþ¤êÁ´12´¬¥»¥Ã¥È
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×3/17È¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·´©¤ò´Þ¤àÁ´12´¬¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1´¬¤Ë¤Ï¡¢ºØÁÏÀèÀ¸¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¸ÂÄêÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡ª¡ª¡ª
º£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡Ä¡ª
¢¨Í½Ìó¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡ª
¿·´©12´¬È¯ÇäµÇ°¡ª¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡ª
¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ ÀèÇÚ¥»¥Ã¥È
½Õ¤Î¿Ø¤ÏÀèÇÚ¤Å¤¯¤·¡ª¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ ÊÒÀ¥»í¿¥Î¤ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¹¥¿¥ó¥É¤ÈÀèÇÚÆÃÀ½¿Í¤Î»úT¥·¥ã¥Ä MINT GREEN¤¬¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¡ª¡ª
¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ë¤Ë¤¢¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª¼õÃíÈÎÇä¡ª
¿À°è¥¢¥«¥®¥·¥ã¥Ä
¤Ò¤È¤¤ïâÁ¤·¤¤°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡ªµ´¿À ÀÖÌÚ¤·¤²¤ë――¡ª
¡ÖÅ·¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿À°è¥¢¥«¥®¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò´°Á´ºÆ¸½¤Ã¡Ä¡ª
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥«¥®¥µ¥¤¥º¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¿À°è¤Î¾Ú¤Ã...¡ª
¢¨Í½Ìó¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡ª
½Õ¤Î¿Ø¡õC107»ö¸åÄÌÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¡ª
ÆÃÅµ¥ß¥Ë¥¯¥í¥¹
°ìÅÙ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²5,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤ËÆÃÅµ¥ß¥Ë¥¯¥í¥¹¤ò¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
½Õ¤Î¿Ø with C107 »ö¸åÄÌÈÎ¤Î¿·ÊÁ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì!!
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÝ½ñË¼STORE¡§https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore
¡Ö¥³¥ß¥±107 eeo Store¡ßÃÝ½ñË¼ STORE¡×»ö¸åÄÌÈÎ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¥³¥ß¥±¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýÉ¬¸«¡Ä¡ª
C107²ñ¾ì¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥¯¡×¡Ö¥¢¥«¥®¡×¡ÖSOGA¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬»ö¸åÄÌÈÎ¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×
¥Ùー¥¼ÍÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¥Ùー¥¼ÍÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
Æþ¼êÉ¬¿Ü¤Î¸ÂÄê¼õÃí¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¤º¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¡£
¥Ùー¥¼ÍÍ¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤òºÙ¤«¤¯É½¸½(¥Ïー¥È)
¥Ùー¥¼ÍÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á
¥Ùー¥¼ÍÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á
¥Ùー¥¼ÍÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Ùー¥¼ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð³Ý¤±¤Ç¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î»äÀ¸³è¥¢¥¯¥ー
¤ß¤ó¤Ê¤Î»äÀ¸³è¥¢¥¯¥ー
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê»äÀ¸³è¥·ー¥ó¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£
É¢¤¦¤Æ¤Ê¡¢°¤ÎÉ²Ï¥¥¦¥£¡¢¿å¿À¾®Ìë¡¢Å·Àî·°»Ò¡¢²ÖÉ©¤Ï¤ë¤«¡¢¤Î5¼ïÅ¸³«¡ª
¤Þ¤Û¤¢¤³ÊÑ¿È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É #2
¤Þ¤Û¤¢¤³ÊÑ¿È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É #2
¤Þ¤Û¤¢¤³¤Î½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡ª
¥¥é¥¥é¥Û¥í¥°¥é¥à¤ÎÊÑ¿È´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á°¸å2¼ï¥»¥Ã¥È)¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÏÉáÃÊ¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¡ª
❏ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡ÊÃÝ¥³¥ß¡ªÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¡Ë
¡¡https://takecomic.jp/series/0d7dee548d547
❏ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡https://mahoako-anime.com/
¡Ö¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥¯¡×
¤ï¤Ã¤Ë¤ã¤¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¡
¤ï¤Ã¤Ë¤ã¤¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¡
¤·¤í¤ï¤ó¤È¤Ñ¤ó¤À¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡ª
❏¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥¯¡ÊÃÝ¥³¥ß¡ªÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¡Ë
¡¡https://takecomic.jp/series/7caa3085ae093
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×
¥ä¥Á¥è¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥Õ¥©¥È¥«ー¥É
¥ä¥Á¥è¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥Õ¥©¥È¥«ー¥É
ÃÝËÜÀôÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ä¥Á¥è¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
Ç¥ä¥Á¥è¡¢±§ÃèÁ¥Ç¥ä¥Á¥è¡¢¿ÓÊ¼±Ò¥ä¥Á¥è¡¢¥Í¥°¥ê¥¸¥§¥ä¥Á¥è¡¢Åò¤¢¤ßÃå¥ä¥Á¥è¤Î5¼ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²óÅ¾¥í¥óT
»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²óÅ¾¥í¥óT
±§Ãè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ä¥Á¥è¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²óÅ¾¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥í¥óT¤Ç¤¹¡ª
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤×¤¹¤×¤¹ ¥Ô
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤×¤¹¤×¤¹ ¥Ô
½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÂèÆóÃÆ ¥Ô(Á´10¼ï)¡ª
¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÆÃÅµ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÉÕ¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
❏¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤×¤¹¤×¤¹¡ÙÃÝ¥³¥ß¡ªÏ¢ºÜ¥Úー¥¸
¡¡https://takecomic.jp/series/69d6c50aa41cc
❏¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤ê¤«¤ê¡ÙÃÝ¥³¥ß¡ªÏ¢ºÜ¥Úー¥¸
¡¡https://takecomic.jp/series/965fe68cae389
❏¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://apocalypse-hotel.jp/
¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×
¥¸¥ë¥ª¥êー¥Àー ¥¢¥¯¥ー
¥¸¥ë¥ª¥êー¥Àー ¥¢¥¯¥ー
¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤ÈÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª
¥¸¥ë¥ª¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¯¥ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Þ¥ë¥ë¥¯ ¤ª»Õ¤µ¤Þ¡ªT¥·¥ã¥Ä
¥Þ¥ë¥ë¥¯ ¤ª»Õ¤µ¤Þ¡ªT¥·¥ã¥Ä
¤ª»Õ¤µ¤Þ～¡ª¥Þ¥ë¥ë¥¯¤Î¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£
¶»¤Ë¤Ï¥ªー¥¼¥ó¤È¥Þ¥ë¥ë¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
°¦¤Ç¤¹¡Ä°¦¤Ç¤¹¤è¡Ä¡ª
Åù¿ÈÂç¤Î¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë...!!
¥Ù¥Ã¥É¤ÎÌÓÉÛ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¹â¤µ200cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ª
¸÷Âô´¶¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
❏¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡ÙÃÝ¥³¥ß¡ªÏ¢ºÜ¥Úー¥¸
¡¡https://takecomic.jp/series/3f846451aff2d
❏¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://miabyss.com/
¡Ö¥¢¥«¥®¡×
¥¢¥«¥®13Ëã¿ýÇ×¥Ýー¥Á
¥¢¥«¥®13Ëã¿ýÇ×¥Ýー¥Á
¤¤¿¤¼¤Ì¤ë¤ê¤È...¡ª
Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥«¥®13¤¤¿¤¼¤Ì¤ë¤ê¤È...¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤ë¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡ªÎ¢ÌÌ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª½Ð³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â½Õ¤Î¿Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÆþ²Ù¤Ã¡Ä¡ª
¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥Ø¥Ê¥Ø¥ÊT¥·¥ã¥Ä
¥Ø¥Ê¥Ø¥ÊT¥·¥ã¥Ä
¥Ø¥Ê¥Ø¥Ê¤¹¤ë¤Ê¡Ä¡ª
¥¢¥«¥®19¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤êÂÐÌÌ¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¡£
ÏÉÁãËã¿ý¥Ð¥ó¥À¥Ê
ÏÉÁãËã¿ý¥Ð¥ó¥À¥Ê
¼Ø¤¬Óñ¤¤¤¿¤ï¤Ã¡ªÀÖÌÚ¤·¤²¤ë¤ò»¦¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¡©
¤¢¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Ç¤¹¡£
¿ýÂî¤Ë¤â¡Ä¤Ê¤ë¡©¡©
¡ÖSOGA¡×
¤¶¤ï¡Ä¥Ú¥ê¥« ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¤¶¤ï¡Ä¥Ú¥ê¥« ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡©¥Ú¥ê¥«¤Ï¡Ä¡ª
ÁÎ²æ¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¡ª
¥Þ¥Î¥ï¡¦¥É¡¦¥Ü¥Ìー¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªÁÎ²æ¤µ¤ó¡ª
❏¶áÂåËã¿ý¥Îー¥È¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://note.com/kinma/n/n6964941b4349
❏¶áÂåËã¿ýTHEWEB¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://kinma.takeshobo.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾¥³¥ß¥±¥°¥Ã¥ºËþºÜ¤Ã¡Ä¡ª
¡ý¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç ¡Ö#ÃÝ½ñË¼STORE¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡ÖÃÝ½ñË¼STORE¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/) ¤ò¥Õ¥©¥íー& ¡Ö#ÃÝ½ñË¼STORE¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥¸¥¢¡×ÉÕ¤¤Î¸ø¼°¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)°Ê¹ß¡¢X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê½ç¼¡¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
❏ÃÝ½ñË¼STORE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ÃÝ½ñË¼STORE @take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/)
ÃÝ½ñË¼STORE¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
❏ÃÝ½ñË¼STORE½Õ¤Î¿ØwithC107»ö¸åÄÌÈÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
¡¡https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore-c107
❏ÃÝ½ñË¼STORE X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/)
❏ÃÝ½ñË¼¡§https://www.takeshobo.co.jp/
(C)ÀõÇòÍ¥ºî¡¿¾®ÌîÃæ¾´Âç¡¿ºØÁÏ¡¿¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¡¿Ê¡ËÜ¿¹Ô¡¿M/S/T/F/T¡¿ÃÝ½ñË¼
(C)¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¿ÃÝËÜÀô¡¦ÃÝ½ñË¼
(C)¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ