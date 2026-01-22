【新学年の準備に】隂山英男監修“最強の自習教材”『学研おうちゼミ』（小5全科／小6全科）予約開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月6日（火）に『学研おうちゼミ 1日10分！アプリと動画でひとりでできる』シリーズ『小5全科』『小6全科』（2026年3月12日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■最強の自習教材が復活！ 新学年のスタートをがっちりサポート！

『学研おうちゼミ』シリーズは2015年に創刊し、紙の本をベースに授業動画と勉強管理アプリを組み合わせることで、子どもが「自ら」学ぶようになる教材として好評を博しておりました。

完売後も、多くの方からお問い合わせをいただいた本シリーズが、みなさまの熱い思いを受けて、このたびリニューアル発売されます。

リニューアルにあたり、「英語」が加わり、1年間の国語・算数・理科・社会・英語の5教科が1冊で、勉強できるようになりました。

■本（問題集）＋授業動画＋勉強管理アプリで学べる！

▲書影はイメージです

『学研おうちゼミ』では、紙の本（問題集）だけでなく、授業動画と勉強管理アプリを活用するため、毎日の勉強を無理なく楽しく続けられます。自分のペースで読むことや書くことなどの「紙でしかできない学び」と、授業動画や勉強管理アプリなど「デジタルの利点を生かしたサポート」を融合させた、新しい学びを提供します！

（1）1回分は10分！ 要点まとめ＋問題

本（問題集）には、5教科で合計216回分を収録。スモールステップに構成されているので、学校の進度に合わせた学習も、自分のペースで取り組む学習も、どちらも無理なく進めやすくなっています。

また、1回分は各教科の絶対におさえておきたい内容が、わかりやすい「要点まとめ」＋厳選した「問題」にまとまったシンプルな構成です。

▲「小5」の算数より▲「小5」の理科より▲「小5」の国語より

※紙面はイメージです

（2）全教科の授業動画が視聴できる！

全教科の授業動画がアプリを使って無料で見られます。

先取りのために活用したり、おさらいのためにわからない単元だけ確認したりと、一人ひとりに合った自宅学習が可能です。

また、隂山英男先生が登場する学習アドバイス動画もあります。

▲「小5」の理科の授業動画より。画像はイメージです

（3）アプリが勉強を楽しくサポート

アプリでは、「勉強」を進めることでキャラクターが成長するので、毎日勉強しようというモチベーションにつながります。

そのほかに、勉強時間お知らせタイマーや学習カレンダー機能もついています。

▲キャラクターは6種から選べます。画像はイメージです

学校でまだ習っていない単元でも「授業動画」で確認しながら進められるので、新学年の先取り学習にも、自学自習にもぴったりな参考書です。

みなさんも『学研おうちゼミ』と一緒に、新学年をスタートしてみませんか。ぜひ、ご予約ください。

［商品概要］

■『学研おうちゼミ 1日10分！アプリと動画でひとりでできる 小5全科 国語・算数・理科・社会・英語』

■『学研おうちゼミ 1日10分！アプリと動画でひとりでできる 小6全科 国語・算数・理科・社会・英語』

監修：隂山 英男

価格：各2,970円（税込）

発売予定日：2026年3月12日

判型：B5判／272ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306389-2 （小5）／978-4-05-306390-8 （小6）

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130638900(https://hon.gakken.jp/book/1130638900) （小5）

https://hon.gakken.jp/book/1130639000(https://hon.gakken.jp/book/1130639000) （小6）

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

＜小5＞

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053063892/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063892/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494850/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494850/)

＜小6＞

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053063906/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063906/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494857/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494857/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開