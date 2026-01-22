¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤«¤é¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.3¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.3¡×¤ò2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤é¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤é¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.3¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤«¤é¡¢ÁíÀª17Ì¾¤Î¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥é¥¤¥Ðー¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶¦ÄÌ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.3¡×¥°¥Ã¥º17Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー
¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë¡¢¤¨¤ë¡¢³ð¡¢³ëÍÕ¡¢»°»ÞÌÀÆá¡¢ÇòÀãÇÃ¡¢·î¥ÎÈþÅÆ¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢Èõ¸ýÉö¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à¡¢Ìë¸«¤ì¤Ê¡¢ÎÐÀç¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý
¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º vol.3¡×¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´17¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
¡¡ËÜÂÎ¡§W93mm¡ßH150mm°ÊÆâ
¡¡¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæºÂ¡§W50mm¡ßH42mm°ÊÆâ
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É A¥°¥ëー¥× / B¥°¥ëー¥× / C¥°¥ëー¥× / D¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§³Æ400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà
¡¡¡¡A¥°¥ëー¥×¡§Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡³ð,³ëÍÕ,»°»ÞÌÀÆá
¡¡¡¡B¥°¥ëー¥×¡§Á´8¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡É÷³ÚÁÕÅÍ,¥ì¥ª¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È,¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹,ÅÏ²ñ±À¿ý
¡¡¡¡C¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë,ÇòÀãÇÃ,·î¥ÎÈþÅÆ,Èõ¸ýÉö,ÎÐÀç
¡¡¡¡D¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¡¡¡¤¨¤ë,ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã,Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à,Ìë¸«¤ì¤Ê,¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¡
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W54mm¡ßH86mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ～
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§2026Ç¯2·îÃæ½Ü°Ê¹ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_878
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º
¤Þ¤¿¡¢ÃÓÂÞPACKS¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸(https://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/)¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/NIJI_popupstore)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8th Anniversary¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤é¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸£¸¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
´ü´ÖÃæ¡¢10,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢¤¬ÉéÃ´¡ª
¢¨¡ÖÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¡×Á´¼ï¤ÏÁ÷ÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö½Ð²ÙÆü¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÇÛÁ÷¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷1²óÊ¬¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12:00～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
