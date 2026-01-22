¡ÚLADOR¡Ê¥é¥Éー¥ë¡Ë¡Û¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥ÈEXPO7th¤Ë½ÐÅ¸¡ÃSNS¤Ç¡ÈÈ±¤ËÅÉ¤ë¹á¿å¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¹á¤êÂÎ¸³
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLADOR(¥é¥Éー¥ë)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥ÈEXPO7th¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÈþÍÆ´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÇ¿·ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¹á¤ê¤ä¼Á´¶¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¿¨¤ì¤ÆÊ¬¤«¤ë¼Á´¶¤È¹á¤ê¤Ç¡¢LADOR¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹
¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢LADOR¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼Á´¶¤ä¹á¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¤¥ë¤Î¼Á´¶¤ä¹á¤ê¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢LADOR¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤ï¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¿¨¤ì¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢ÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¡ÈÈ±¤ËÅÉ¤ë¹á¿å¡É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Öー¥¹¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¹á¤ê¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤Æ¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö·Ú¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¡¢»ÈÍÑ´¶¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ï·ë²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢LADOR¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼Á´¶¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤È¼Á´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡È¿¨¤ì¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢LADOR¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦La pitta 30ml/80ml 2,200±ß/3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Hinoki 30ml/80ml 2,200±ß/3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Osmanthus 30ml/80ml 2,200±ß/3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Our leaf 30ml/80ml 2,200±ß/3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£LADOR¤È¤Ï
LADOR¡Ê¥é¥Éー¥ë¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ÖLaboratory¡Ê¸¦µæ½ê¡Ë¡×¤È¡Öadorable¡Ê°¦¤é¤·¤¤¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡È¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCompleting your everyday life, Lador.¡ÊÆü¾ï¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥é¥Éー¥ë¡Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À®Ê¬¤Î°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌç²È¤È¸¦µæ°÷¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÈ±¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LADOR¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦30¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ø¥¢¥Õ¥£¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤ä¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
