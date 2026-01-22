¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö100Ç¯ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°
¡¡ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤Ë100Åï¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äËÜ Íµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ò100Ç¯»È¤¤Â³¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È·ÐºÑ¹çÍýÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö100Ç¯ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¤¬½ÂÃ«¶è¡¦¹Á¶è¤ËÊÝÍ¤¹¤ë3Êª·ï¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÛ100Ç¯Ä¶¤Î·úÊª¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¥·¥É¥Ëー
¢£¡Ö100Ç¯ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³µÍ×
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤ò¡Ö¿·ÃÛ°ìÊÕÅÝ¡×¤«¤é¡Ö´ûÂ¸¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î100Ç¯³èÍÑ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¹½Â¤ÊÑ³×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥Ó¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¶á¤¯¤ÎÃÛ50Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÃÛÈñ¹âÆ¤äCO2ÇÓ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤Î¸¦½¤¤ÇË¬¤ì¤¿¥·¥É¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë·úÊª¤¬¥Û¥Æ¥ë¤äÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢³èµ¤¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤È·ÐºÑ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢´ûÂ¸¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë3Êª·ï¤ò¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯µ»½Ñ¤È´ë²èÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿·ÃÛ¤ËÈæ¸ª¤¹¤ë°ÂÁ´À¤È¹â¤¤¼ý±×À¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö100Ç¯·úÃÛ¡×¤Ø¤ÈÁÉ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤ÎÏ¢·È¤äÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç·¿°Æ·ï¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·úÃÛ´ð½àË¡¤äÀÇÀ©¤Ê¤É¤ÎË¡µ¬À©¡¢¤ª¤è¤Ó¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢·úÊª¤ò100Ç¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ëÊ¸²½¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ÎÇØ·Ê ― ºÆ³«È¯¤ÎÄäÂÚ¤È´Ä¶ÌäÂê
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤ÊÆó¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥µÞ·ã¤Ê·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ¤ÈºÆ³«È¯¤ÎÄäÂÚ¡§¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤ä¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÃÛ¥Ó¥ë¤Î·úÀß¥³¥¹¥È¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î±ØÁ°ºÆ³«È¯¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ×ÀÐ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢ºÎ»»°²½¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤ä±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥·úÊª¤ÎÃ»¼÷Ì¿²½¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²ÙÁýÂç¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡§·úÊª¤Î¹üÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÏËÜÍè100Ç¯ÄøÅÙ¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë55¡ó¤¬Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¡Ê50Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤µ¤º¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡ËÅÔ¿´5¶è¤Ë¤ª¤±¤ë·úÊªÌÇ¼º¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¡
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤È¿ô½½Ç¯¤Ï¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Ó¥ë¤¬¼÷Ì¿¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤ï¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢·úÀß»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÌäÂê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ò¥¼¥í¤«¤é·ú¤Æ¤ë¿·ÃÛ³«È¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤Î¹½Â¤ÂÎ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞºÆÀ¸¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¡¢·úÀßÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÊª·ï¤ò´ð¤Ë¤·¤¿»î»»¤Ë¤è¤ì¤ÐÆ±µ¬ÌÏ¡¦Æ±ÍÑÅÓ¤Î¿·ÃÛ³«È¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ìó79¡ó¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡Ë·úÂØ¤¨¤ÈºÆÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2¤ÎÈæ³Ó»»ÄêÄ´ºº
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¡×¤È¡Ö´Ä¶Éé²Ù¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ò¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ÎºÆÀ¸¡¦³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¡Ö²ÝÂê¡×
¡¡´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ò100Ç¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤òÆÍÇË¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÂÁ´À¤È´ë²è¤ÎÆñ¤·¤µ¡§ÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¡×¤È¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£100Ç¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤ÊÂÑ¿ÌÊä¶¯¤äÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤È·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤·ÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤·úÊª¤Ë¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¿´ë²è¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼ý±×À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤È´ë²èÎÏ¤Ç¤³¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Î¡ÖÉ¾²Á´ð½à¡×¡§ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÃÛ50Ç¯¡×¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤òÂÀÚ¤ê¤·¡¢Í»»ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¹ÅÄ¾²½¤·¤¿´·½¬¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÃÛÀõ¿®¶Ä¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ¾²Á´ð½à¤¬¡¢ËÜÍèºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÎÉ¼Á¥Ó¥ë¤Î³èÍÑ¤òÁË¤àÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¶È³¦Âç¼ê¤Î°Õ¼±¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼ÒÊÝÍÊª·ï¤«¤é»Ï¤á¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢´ãÁ°¤Î²ÝÂê¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃå¼Â¤Ë²ò·è¤·¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¼ÒÊÝÍ¤¹¤ë3Êª·ï¤ò¡Ö100Ç¯·úÃÛ¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤äÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆÀ¸°Æ·ï¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¡¢¤ª¤è¤Ó¶È³¦Âç¼ê¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Î¼çÌò¤ò¡Ö¿·ÃÛ¡×¤«¤é¡ÖºÆÀ¸¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Àè¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥ëºÆÀ¸¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úÃÛ´ð½àË¡¤äÀÇÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ò´ûÂ¸¥Ó¥ë³èÍÑ¤ËÍÍø¤Ê·Á¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢100Ç¯¸å¤â°¦¤µ¤ì¤ëË¤«¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤Î¡Ö100Ç¯ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤³¤³¤«¤éÎÏ¶¯¤¯´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼«¼ÒÊÝÍ3Êª·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡¦OMBÅìËãÉÛ¡Ê¹Á¶è¡Ë¡§ÃÛ62Ç¯¡¢ÃÏ²¼£±³¬¡¿ÃÏ¾å£µ³¬¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ715.62Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¦¡Ê²¾¾Î¡Ë¼Ç5ÃúÌÜºÆÀ¸PJ¡Ê¹Á¶è¡Ë¡§ÃÛ62Ç¯¡¢ÃÏ²¼£±³¬¡¿ÃÏ¾å£µ³¬¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ1,058.99Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«1ÃúÌÜºÆÀ¸PJ¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¡§ÃÛ56Ç¯¡¢ÃÏ¾å6³¬¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ1505.83Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡Ú¡Ê¢¨1¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë½ÐÅµ¡¦»»½Ðº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨³Æ¥Çー¥¿¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤ÎPDF»ñÎÁ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡§ÅÔ¿´5¶è¤Ë¤ª¤±¤ë·úÊªÌÇ¼º¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
ÅÔ¿´5¶è¼ºÅÐµ½¸·×¡Ê2023-2025¡ËPDF(https://realgate.jp/document/news/2601-genshitu-touki-shukei.pdf)
Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Òestie
¡Ê¢¨2¡Ë·úÂØ¤¨¤ÈºÆÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2¤ÎÈæ³Ó»»ÄêÄ´ºº
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥ÈÊó¹ð½ñ¡ÊAMBRE¡ËPDF(https://realgate.jp/document/news/2601-life-cycle-assessment-report.pdf)
Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-51-10
ÀßÎ©¡§2009Ç¯8·î24Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äËÜ Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÔ¿´¤ÎÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¡¢¥Û¥Æ¥ëÅù¤ØºÆÀ¸¡£
ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤È´ë²è±¿±ÄÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡£
´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://realgate.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡§https://ordermade-tokyo.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡¡¹Êó¡¦PR
TEL¡§03-6804-3944 ¡¿ E-mail¡§pr@realgate.jp