HAYAMA AROMANCE(¥Ï¥ä¥Þ¥¢¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡ÖLAYERED AROMA SOUND¡×¤è¤ê¡ÈThe Birth of Venus¡É¤ò1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¯Çä
2022Ç¯3·î8Æü¡¢¡È¥ß¥â¥¶¤ÎÆü¡É¤ËÍÕ»³¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿HAYAMA AROMANCE(ËÜ¼Ò¹Á¶è¡Ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖAROMANCE¡×¤Ï¡¢¡ÈAROMA¡Ê¹á¤ê¡Ë¡É¤È¡ÈROMANCE¡ÊÊª¸ì¡Ë¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢
¡ÖÊª¸ì¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÊ©¥³ー¥È¥À¥¸¥åー¥ë¤ÈÍÕ»³¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤¬»ý¤ÄÉ÷·Ê¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¤ò¡Ö¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Æー¥Þ¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç´ö½Å¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¹á¤ê¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¥Êª¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤¤¤À¡Ö¹á¿¥¡Ê¥«¥ª¥ê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖLAYERED AROMA SOUND¡Ê¥ì¥¤¥äー¥É ¥¢¥í¥Þ ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·ºî ¡ÈThe Birth of Venus¡É ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAROMA SOUND¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î´¶À¤Ç¤¢¤ë¡ÈÊ¹¹á¡É¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢²»³Ú¤È¹á¤ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤â²»³Ú¤â¡¢¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¾Ã¤¨¤æ¤¯――¤½¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤ËÈþ¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLAYERED AROMA SOUND¡×¤Ï¡¢Ä´¹á»Õ¡¦¿¹ ÆüÆîÍº»á¤¬¡ÈSOUND¡É¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤òËÂ¤°¡¢²»³Ú¤È¹á¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
º£²óÈ¯É½¤¹¤ë ¡ÈThe Birth of Venus¡É ¤Ï¡¢°ìËç¤Î³¨²è¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥Á¥§¥ê¤ÎÌ¾²è¡Ô¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Õ¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¥ì¥¹¥Ôー¥®¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢Ì¾¶Ê¡Ô¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥Á¥§¥ê¤Î»°Ï¢²è¡Õ¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¡¢¿¹»á¤¬¹á¤ê¤È¤·¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬ ¡ÈThe Birth of Venus¡É ¤Ç¤¹¡£
³¨²è¤¬²»³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢²»³Ú¤¬¹á¤ê¤Ø--·Ý½Ñ¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤Ï¢¤Ê¤ê¤ò¹á¤ê¤È¤·¤ÆËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤ÎË¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÍÊÕ¤Ø¤È¹ß¤êÎ©¤Ä°¦¤ÈÈþ¤Î½÷¿À¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡£
É÷¿À¥¼¥Õ¥å¥í¥¹¤È¡¢²Ö¤Î½÷¿À¥Õ¥íー¥é¤¬±¿¤Ö½Õ¤ÎÂ©¿á¡£
¤½¤Î¿ÀÏÃÅª¤Ç»íÅª¤Ê¾ð·Ê¤ò¡¢¹á¤ê¤Ç¤½¤Ã¤È¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ë¥Ð¥Ê¥à¤È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥Îー¥È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¥íー¥º¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°¦¤ÈÈþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤Ø¡£¤½¤Î±ü¹Ô¤¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤¬³¤¸¶¤Î¹¤¬¤ê¤òÅº¤¨¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¤ä¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤¬¡¢ÂçÃÏ¤Î²¹¤â¤ê¤È¤·¤Æ¹á¤ê¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¡¦¥Õ¥íー¥é¥ë¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥¦¥À¥êーÄ´¤Î¡¢Í¥²í¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢³¨²è¤Î¸÷¤ÈÉ÷¤¬²»³Ú¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬¹á¤ê¤È¤·¤Æ¶õ´Ö¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆË¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È¹á¤ê¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖLAYERED AROMA SOUND¡×¡£
¡ÈThe Birth of Venus¡É ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë³¨²è¤ÎÊª¸ì¤ò¤½¤Ã¤È½Å¤Í¡¢³¨²è¡¦²»³Ú¡¦¹á¤ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖLAYERED AROMA SOUND¡×¡ÉThe Birth Of Venus¡É ¾ÜºÙ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
ÍÆÎÌ¡§50ml / 18ml
²Á³Ê¡§12,000±ß¡Ê50ml), 7,000±ß¡Ê18ml) *ÀÇ¹þ²Á³Ê
À®Ê¬¡§¹áÎÁ¡¢¿å¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¡ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¿¥Ã¥»¥ëÉÕ¤
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÍÕ»³¤Î¸æÍÑÅ¡¤ÎÂÝ¤à¤¹Äí±à¤òÉñÂæ¤Ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖImperial Villa¡Ê¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë ¥ô¥£¥é¡Ë-¸æÍÑÅ¡-¡×¡¢È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢±ó¤¯¤ËÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÍÕ»³¤Î³¤´ß¤ËÂÇ¤Á´ó¤»¤ëÄ¬Áû¤È¤È¤â¤Ë¿á¤ÅÏ¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Ä¬É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Ë»º¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤òÆîÊ©¥³ー¥È¥À¥¸¥åー¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖLe Rivage¡Ê¥ë ¥ê¥Ðー¥¸¥å¡Ë-³¤´ßÄÌ¤ê-¡×¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¯¶¯¤µ¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¥ªー¥É¥êー¥Ø¥×¥Ðー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥¥åー¥È¤Ê½÷À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖAromance Audrey¡Ê¥¢¥í¥Þ¥ó¥¹ ¥ªー¥É¥êー¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆîÊ©¥«¥ó¥Ì¤ò»×¤ï¤»¤ëÍÕ»³¥Þ¥êー¥Ê¤òÉñÂæ¤ËÂÇ¤Á´ó¤»¤ëÇÈ¤ÈÄ¬É÷¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖHayama Marina(¥Ï¥ä¥Þ ¥Þ¥êー¥Ê¡Ë¡×¡£
¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£
¡ÖHAYAMA AROMANCE¡×¤¬Â£¤ë¡¢¹á¤ê¤Î¿¥Êª¡á¡Ö¹á¿¥¡Ê¥«¥ª¥ê¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
(³ô)¥¢¥í¥Þ¥ó¥¹ 03-5464-8695
https://hayama-aromance.jp/