¡Ú¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û¡Ê1/27 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ËÂè140²óHGPI¥»¥ß¥Êー¡ÖCOPD¤Î¼ÀÉÂÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À­¡§Î×¾²¸½¾ì¤ÈÀ¯ºö¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÆµÛ´ï°åÎÅ¤ÎÅ¸Ë¾¡×

ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI: Health and Global Policy Institute¡Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾èÃÝ Î¼¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Âè140²óHGPI¥»¥ß¥Êー¡ÖCOPD¤Î¼ÀÉÂÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¡§Î×¾²¸½¾ì¤ÈÀ¯ºö¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÆµÛ´ï°åÎÅ¤ÎÅ¸Ë¾¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ´Ä¶¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÆÃÄ§¾å¡¢Àøºß´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡ÊCOPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease¡Ë ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³Ø¤Î¼¼ÈËÏº»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¹ñÌ±¡¦´µ¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼õÎÅ¹ÔÆ°¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦¹ñ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤À¯ºö¾å¤Î²ÝÂê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Î×¾²¸½¾ì¤È¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈÀ¯ºöÅª´ÑÅÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤¬ÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£COPD¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÀ¯ºö¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Î²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> ¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://hgpi.org/events/hs140.html)
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë 18:00-19:15
¢£·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¢£¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ¡§ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI¡Ë
Zoom¤´ÅÐÏ¿ :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/3617688205265/WN_mLlCmei0Tae8q2nQ2OSB8w
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¼¼ ÈËÏº¡ÊÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³Ø¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³Ø¹ÖºÂ¶µ¼ø¡¿ÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ÉûÉÂ±¡Ä¹¡Ê·óÌ³¡Ë¡Ë
1989Ç¯µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅÄÉí¶½É÷²ñËÌÌîÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢1998Ç¯µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê°å³ØÇî»Î¡Ë¡£¥Þ¥®¥ëÂç³Ø¥ßー¥¥ó¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¢µþÅÔÂç³Ø¹Ö»Õ¡¦½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³Ø²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡¦ÊÝ¸±°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Æ±³Ø²ñ¤Î¡ÖCOPD¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×Âè5～7ÈÇ¤Ç¤ÏÀÕÇ¤ÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦Éû°Ñ°÷Ä¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢¡ÖÓÃÂ©¤ÈCOPD¤Î¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Î¼ê°ú¤¡×Âè2ÈÇ¡Ê2024Ç¯È¯¹Ô¡Ë¤Ç¤Ï°Ñ°÷Ä¹¡£Æ±³Ø²ñ¤ÎCOPD»àË´Î¨¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌÚ±Ì¤ìÍÛ2032¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè42²ó¥Ù¥ë¥Ä¾Þ1Åù¾Þ¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³Ø²ñ·§Ã«¾Þ¡Ê2014Ç¯¡Ë¼õ¾Þ¡£
¢£ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤È¤Ï¡§ https://hgpi.org/
ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI¡Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍø¡¢ÆÈÎ©¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÌ±´Ö¤Î°åÎÅÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¼çÂÎ¤Î°åÎÅÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò·ë½¸¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆÈÎ©À¤ò·ø»ý¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç·ò¤ä¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Éý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê°åÎÅÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î·ò¹¯¡¦°åÎÅ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£