earthcampus³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÖJOOi¡×±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¤¥¹¤È¶ÈÌ³Äó·È
earthcampus³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤ÇÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖJOOi¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤äÀ®Ä¹´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³ÎÊÝ¡¢°Æ·ïµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥ê¥½ー¥¹Ä´À°¡¢¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤éÀ©ºî¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çearthcampus¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ËÜÍèÍ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢PR¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢earthcampus¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤È¡¢JOOi¤¬Í¤¹¤ë¿³ººÄÌ²áÎ¨5¡ó¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î°Æ·ïÂÐ±þ¤ä¡¢Æ±»þÊÂ¹Ô¤¹¤ëÊ£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¿ë¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¤¥¹¤Ë¡¢ËÜÄó·È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ©ºîÎÎ°è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾åÎ®¹©Äø¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»Ù±ç¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ä¥¢¥È¥Ä¥®´ë¶È¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
º´Æ£ÎÃ²ð
earthcampus³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ÎÃ²ð
ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç°Õ»×·èÄê¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡×¤ò³èÆ°¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿¿¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÂÎÀ©¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎJOOi¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ò¤è¤ê¹¤¯¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Íºà¤È´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë»Å»ö¤È²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ®²Ì¤¬½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢Î¾¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÆÃ«¸÷Â¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¤¥¹ JOOi»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ÏÆÃ«¸÷Â¿
JOOi¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£earthcampusÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢À©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾åÎ®¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¾®µ¬ÌÏ¼Â¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤ÎÊÔÀ®¤ä¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
earthcampus³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©600-8197 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅâÊªÄ®446ÈÖÃÏ2 path kyoto 3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ÎÃ²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿À©ºî¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±ÄÆ³Æþ»Ù±ç
URL¡§https://earthcampus.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¤¥¹¡ÊJOOi±¿±Ä¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§JOOi»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ÏÆÃ«¸÷Â¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖJOOi¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
URL¡§https://jooi-design.io