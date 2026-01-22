ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡ÙTicketMe¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡¡¡¡¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤Ç¡È½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä¤ò¡¢¥Á¥±¥ßー¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Ï¡¢±Ç²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë2010Ç¯¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥ó¡¢ºî»ì¤Ï¥°¥ì¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿ー¡¢ÆüËÜÈÇ±é½Ð¤Ï¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥¿¥ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿®¤¸¤ë¿´¡×¤¬µ¯¤³¤¹´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÈÎÇä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥±¥ßー¤Ç¤Ï¹ØÆþ¸å¤Ë¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡È¥¬¥Á¥ã·Á¼°¡É¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢´Ñ·àÁ°¸å¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
ºîÉÊ¾ðÊó¡§¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
²»³Ú¡§¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥ó
µÓËÜ¡§¥¸¥ã¥Ê¥¹¡¦¥µー¥³ー¥ó¡¢¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥é¥¤¥È
ºî»ì¡§¥°¥ì¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿ー
±é½Ð¡§¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥¿¥ó
¿¶ÉÕ¡§¥¢¥ì¥¯¥¶¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ë¥ß¥¨¥ó¥È
ËÝÌõ¡§¹âÅÄÍË»Ò
Ìõ»ì¡§¥Ê¥Î¡¿ÀîÃ«³¨²»
²»³Ú´ÆÆÄ¡§Ä¹Ã«Àî²íÂç
Èþ½Ñ¡§»³ËÜµ®°¦
¾ÈÌÀ¡§µÈ»Þ¹¯¹¬
²»¶Á¡§»³ËÜ¹À°ì
°áÁõ¡§°ËÆ£º´ÃÒ»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÀÖ¾¾³¨Íø
²Î¾§»ØÆ³¡¦²»³Ú´ÆÆÄÊä¡§²Ö¤ì¤ó
¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó»ØÆ³¡§¿åÅè¥æ¥¦
±é½ÐÊä¡§²ÏÂ¼Ááµ¬
·Î¸Å¥Ô¥¢¥Î¡§ÂÀÅÄÍµ»Ò¡¿ÅÄÃæ¹¬Èþ
±é½Ð½õ¼ê¡§»°¸¶µ×¼Â
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§Àî½ü ³Ø
½Ð±é
¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿
¥µ¥à¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë¡§º« ²ÆÈþ¡¿¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á(W¥¥ã¥¹¥È)
¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥¹¥¿ー¥Ç¥ô¥¡¥ó¥È¡§»åÀîÍÔ»ÎÏº¡¿ÌÚ¸¶ÎÜÀ¸¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥ª¥ë¥Í¥é¡¦¥¹¥¿ー¥Ç¥ô¥¡¥ó¥È¡§MARIA-E
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥´ー¥ï¥ó¡§Àî¸ý Ä´¡¿¾®ÎÓÍ¤¶ê¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¢¥¤¥À¡¦¥á¥¤¡¦¥¹¥¿ー¥Ç¥ô¥¡¥ó¥È¡§¥Þ¥ë¥·¥¢
¥Þー¥é¡¦¥Þ¥Ã¥´ー¥ï¥ó¡§¿¿À¥¤Ï¤ë¤«
°²ÅÄ ¶×¡¡AYAKA¡¡¹ÓÀîÍ¯ÂÀ¡¡°ËÆ£½ÓÉ§¡¡²¬ËÜ²ÚÆà¡¡²ÏÌî½Ù²ð¡¡±öÀî¤Á¤Ò¤í¡¡¹â¸¶²ÚÇµ¡¡ÁáÌð»ÅºÌ¡¡Áý»³¹ÒÊ¿¡¡¾¾Ã« Íò¡¡»°°æÍ¼Ë¨¡¡¿¹»³ÂçÊå¡¡¥æ¥ó¥Õ¥£¥¹¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¤¦
ÂçÁÒ°ÉºÚ*¡¡¾¾Â¼ºùÍû*
*¥¹¥¦¥£¥ó¥°
¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë
¼çºÅ¡§¥Û¥ê¥×¥í¡¿¥¥çー¥Éー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SÀÊ¡§14,000±ß
SÀÊ¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¡§15,000±ß
AÀÊ¡§10,000±ß
AÀÊ¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¡§11,000±ß
¡ã¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¸ø¼°¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µÒÀÊ»²²Ã·¿¤Î±é½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¸ø±é´ü´ÖÃæ¤â¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤È¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø¼°¥Ú¥ó¥é¥¤¥È°Ê³°¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤´»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¤´´Ñ·àÆüÅöÆü¡¢ÆÃÅµ°ú´¹½ê¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤Î¾å¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ú¥ó¥é¥¤¥È»ÈÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï·à¾ì¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÊý¤ÎÊý¤Î»ë³¦¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯Åù¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¦4·î7Æü(²Ð)13:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡¢»åÀîÍÔ»ÎÏº
¢¨½ª±é¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦4·î14Æü(²Ð)13:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§º« ²ÆÈþ¡¢ÌÚ¸¶ÎÜÀ¸¡¢¿¿À¥¤Ï¤ë¤«
¢¨½ª±é¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤Í½þ¾ùÅÏ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¼ÔÊÂ¤Ó¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¡¢Â¾¸ø±é¤Ø¤Î¤ª¿¶ÂØ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤´´Ñ·àÆü¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê03-3490-4949¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Úー¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¾õ¶·¤ò»öÁ°¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢SÀÊ¡¢SÀÊ¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://leapoffaith.ticketme.world/
¥Á¥±¥ßーÈ¯Çä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～
¥Á¥±¥ßー¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã±é½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬
¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
- ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¡¢¥¬¥Á¥ã±é½Ð¤Ç¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥àÅöÁª
- ÅöÁª¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²ÄÇ½
- ´Ñ·àÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¹â¤á¡¢´Ñ·à¸å¤â¡ÈÍè¾ì¤ÎµÇ°¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡
´Ñ·à¤È¤¤¤¦¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤è¤êÄ¹¤¯
³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°9¸À¸ìÂÐ±þ¡¢³¤³°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦AlipayÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
