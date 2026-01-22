¡ÚÆÁÅç»Ô¡Û¿Í¸¢¶µ°é¡¦·¼È¯ÀìÌç¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ
¡¡¿Í¸¢¶µ°é¡¦·¼È¯ÀìÌç¹ÖºÂ¡ÊSNS¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Í¥Ã¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¡¡-¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¿Í¸¢ÌäÂê-¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æü»þ]
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§30～15¡§00
[²ñ¾ì]
¥¢¥¹¥Æ¥£ÆÁÅç¡¡2³¬¡¡¥Æ¥ì¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥Ûー¥ë
[¹Ö»Õ]
¼Ä¸¶¡¡²Å°ì¤µ¤ó
¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©¾ÃÈñÀ¸³èÀìÌç²ÈÅÐÏ¿
¡¡¡¡¥Í¥Ã¥È¸«¼é¤êÂâÆÃÊÌ´Æ»ë°÷
¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©¿Í¸¢·¼È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¡¡¡¸µ Ê¼¸Ë¸©·Ù¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¡¦¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¡¡¡¸µ Ê¼¸Ë¸©¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µ¥Ýー¥¿ー
¡¡IT´Ø·¸»ö¶È¼Ô¤Èweb¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³«Àß¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¡¡¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°·Ð¸³¤«¤é¡¢¿´¤Î½ý¤â¿ÈÂÎÅª¤Ê½ý¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Í¥Ã¥È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Èï³²¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤ë³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤äIT»ö¶È¼Ô¤Ë¤â¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·Èï³²ËÉ»ß¤Ë¿ÔÎÏÃæ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶µ¿¦°÷¡¦PTA¡¦À¸ÅÌ¡¦¹ÔÀ¯´ë¶È¸¦½¤¡¦¸©·Ù¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÂÐºö²Ý¡¦ÁÜººËÜÉô¸¦½¤¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈï³²¤Î¸½¾õ¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£
[¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡]
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃ¤Ç¿Í¸¢¿ä¿Ê²Ý¤Ø
[¤½¤ÎÂ¾]
ÅÔ¹ç¤Ç·çÀÊ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Î¤¿¤á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØËô¤Ï¼þÊÕ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¡¢È¯Ç®Åù¡¢ÂÎÄ´¤Î¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾Ý·Ù²üÈ¯Îá»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅöÆü¸áÁ°10»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ë¼¡¤Î·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦Ë½É÷¡¢Âç±«¡¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¤Î¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ËÃæ»ß¤Î¤´°ÆÆâ¤òÆÁÅç»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç·ÇºÜ
[ÆÁÅç»ÔHP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/jinken/keihatsu_jinken/R7-0205.html
[Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
ÆÁÅç»Ô¿Í¸¢¶µ°é¡¦·¼È¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê¿Í¸¢¿ä¿Ê²ÝÆâ¡Ë
¢©770-8571¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡ÊËÜ´Û2³¬¡Ë
TEL 621-5167
FAX 655-7758