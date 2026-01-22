¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÛÀ¯ºöÄó¸À¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆ»¶Ú-¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»°¤Ä¤Î»ëÅÀ-¡×¤ò¸øÉ½
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI: Health and Global Policy Institute¡Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾èÃÝ Î¼¼£¡Ë¤Ï¡¢¡ÚÀ¯ºöÄó¸À¡Û¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆ»¶Ú-¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»°¤Ä¤Î»ëÅÀ-¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó¸À¤Î³µÍ×
―¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»°¤Ä¤Î»ëÅÀー
»ëÅÀ1¡§°åÎÅµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÝ¸±µëÉÕ¤ÎÈÏ°Ï¤òºÆÀß·×¤¹¤ë
1-1¡§Äã²ÁÃÍ°åÎÅÅù¤òÊÝ¸±µëÉÕ¤«¤é½ü³°¤·¡¢É¬Í×¤Ê°åÎÅ¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë
1-2¡§°åÌôÉÊ¤ÎµëÉÕ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë
»ëÅÀ2¡§·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤ÊÉéÃ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
2-1¡§·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹âÎð¼Ô¤òÁêÂÐÅª¤ËºÆÄêµÁ¤¹¤ë
2-2¡§½êÆÀ¤È»ñ»º¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ê±þÇ½ÉéÃ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
2-3¡§¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ÎºÆÀß·×¤ò¿Ê¤á¤ë
»ëÅÀ3¡§²Ê³ØÅªº¬µò¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë
3-1¡§ÊÝ¸±¼Ô¤ä¿³ºº»ÙÊ§µ¡´ØÅù¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë
3-2¡§Ê£ÀþÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¶ÈÌ³¤ò½¸Ìó²½¤·¤Æ¸úÎ¨À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë
3-3¡§¹ñÌ±Åª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»²²è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
¢£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ðー¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¿½çÉÔÆ±¡Ë
Å·Ìî ¿µ²ð¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ Íý»öÄ¹ ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥°¥ëー¥×¡¦¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó Íý»öÄ¹¡Ë
°ÂÆ£ ¿¼ù¡ÊÁ° Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ Íý»öÄ¹¡¿ÅìÏÂÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¦´ÆººÅù°Ñ°÷¡Ë
¸åÆ£ Îå¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡Ë
º´Ìî ²í¹¨¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ²ñÄ¹ÂåÍý¡Ë
ÎëÌÚ ¹¯Íµ¡Ê¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø ³ØÄ¹¡¿½éÂå ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê °åÌ³µ»´Æ¡Ë
ßÀÅÄ ¤¤¤º¤ß¡Ê¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò °åÎÅÀ¯ºö¡¦¾Ä³°ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡Ë
°ÂÀî ·ò»Ê¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
ÌðÌî ¹¯¼£¡Ê¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø ¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¸¦µæ½êÄ¹¡¿¸µ ºâÌ³¾Ê »öÌ³¼¡´±¡Ë
¾èÃÝ Î¼¼£¡ÊÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡¦»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¢£ËÜÄó¸À½ñ¤Î¸øÉ½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ ¹¯Íµ»á¤è¤ê°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤äÊÝ·ò°åÎÅ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£ËÜÄó¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹ñÌ±²ñµÄÅù¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¯ºöµÄÏÀ¤Î¾ì¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äó¸À¤ÎÆâÍÆ¤¬¼Â¸úÀ¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤òÈ¼¤¦·Á¤ÇÀ©ÅÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ÇØ·Ê
°åÎÅ¤Î¹âÅÙ²½¤ä¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤ÈÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³À¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾ÍèÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤ÎÍýÇ°¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸øÅª¤Ê°åÎÅÊÝ¸±¡¢»äÅª¤Ê°åÎÅÊÝ¸±¡¢¼«½õ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ò´Þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ëÊÝ·ò°åÎÅ¤È¸Ä¿Í¤ä»Ô¾ì¤ÎÌò³ä¤Ë°Ñ¤Í¤ëÊÝ·ò°åÎÅ¤Î¶³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤Î¸¶Â§¤äÇ§¼±¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ºöµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´µ¼Ô¡¦Åö»ö¼Ô¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬»²²è¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢¿®Íê¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¢¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢»º´±³ØÌ±¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²ó¤ÎÆ¤µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖµëÉÕ¡×¡ÖÉéÃ´¡×¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢À¯ºöÄó¸À¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://hgpi.org/research/is-20260122.html
ËÜÄó¸À½ñ¤Ï¡¢³Æ²ñ¹ç¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿°åÎÅÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥ÐーÅù¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤È¤Ï¡¡https://hgpi.org(https://hgpi.org/)
2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍø¡¢ÆÈÎ©¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÌ±´Ö¤Î°åÎÅÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£»ÔÌ±¼çÂÎ¤Î°åÎÅÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò·ë½¸¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆÈÎ©À¤ò·ø»ý¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç·ò¤ä¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Éý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê°åÎÅÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î·ò¹¯¡¦°åÎÅ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£