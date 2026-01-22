Desktop Mate ÅìÊýProject¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¡×ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×(ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî¿¿¹°)¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDesktop Mate¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìÊýProject¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»(https://store.steampowered.com/app/4018670/)¡×¤È¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»(https://store.steampowered.com/app/4270570/)¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾DLC¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»¡õ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»(https://store.steampowered.com/bundle/65923/)¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÊýProject¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Desktop Mate¤ËÅÐ¾ì
¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»¡×DLC - ¶âß·¤Þ¤¤¤µ¤ó¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò
Desktop MateÈÇ¤ÎÌ¸±«ËâÍýº»(https://store.steampowered.com/app/4018670/)¤ÏÀ¼Í¥¡¦¶âß·¤Þ¤¤¤µ¤ó(¥¢¥¯¥»¥ó¥È½êÂ°)¤Ë¤è¤ë´°Á´Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£Desktop Mate¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì¸±«ËâÍýº»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó
- Î©¤Á¥âー¥·¥ç¥óÃæ¤Ëä¶¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤¿¤ê¡¢ä¶¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë
- ºÂ¤ê¥âー¥·¥ç¥óÃæ¤ËË¹»Ò¤òÄ¾¤¹»ÅÁð
- Èô¤Ó¹ß¤ê»þ¤ËË¹»Ò¤¬Ã¦¤²¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¼è¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë°¦¤é¤·¤¤Æ°¤
ÆÃÊÌµ¡Ç½
ÊÉ»æÊÑ¹¹µ¡Ç½ÅëºÜ - ¤Î¤Î¤³¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÀìÍÑÊÉ»æ2¼ï(ËâÍýº»Æþ¤ê/ÇØ·Ê¤Î¤ß)¤òPC¤ÎÊÉ»æ¤ËÀßÄê²ÄÇ½
Ì¸±«ËâÍýº»¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¡×DLC - ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÆ±»þÅÐ¾ì
ÅìÊýÆó¼¡ÁÏºî¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»(https://store.steampowered.com/app/4270570/)¡×¤âÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡£¿·µ¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó
- ¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Í¤¿»þ¤ËË¹»Ò¤¬¥º¥ì¤ë°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð
- ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä¥¿¥¹¥¯¥Ðー¤ËºÂ¤é¤»¤¿»þ¤ÎµïÌ²¤ê¥âー¥·¥ç¥ó
¢¨¤æ¤Ã¤¯¤êÈÇ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Î¤Î¤³¤µ¤ó¤¬Ã´Åö
¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¥¤¥áー¥¸
¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»¡×¡õ¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¡×¤ÎÆ°¤¤òÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=veKhw55wFbc
¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÎÇä¼Â»Ü
¡ÖÌ¸±«ËâÍýº»¡×¤È¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº»¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢10%¥ª¥Õ¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¾ðÊó¡§
- Desktop Mate Ì¸±«ËâÍýº» DLC(https://store.steampowered.com/app/4018670/)¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
- Desktop Mate ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» DLC(https://store.steampowered.com/app/4270570/)¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
- Desktop Mate Ì¸±«ËâÍýº»¡õ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» DLC¥»¥Ã¥È(https://store.steampowered.com/bundle/65923/)¡§2,970±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨10%¥ª¥Õ
¢¨ÅìÊýProject¡ßDesktop Mate¤Ï¡¢¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄÍÍ¤ÎµöÂú¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Æó¼¡ÁÏºîÊª¤Ç¤¹¡£
Desktop Mate¤È¤Ï
Desktop Mate(¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥á¥¤¥È)¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎPC¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤¦¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î3Dµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸ø¼°´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦´Ö¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë¤Èµº¤ì¤¿¤ê¤È¡¢°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï»Å»ö¤äºî¶È¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£DLC¤Ë¤Ï¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¤â¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
À½ÉÊ¾ðÊó
- À½ÉÊÌ¾¡§Desktop Mate Ì¸±«ËâÍýº» DLC / Desktop Mate ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» DLC
- ¥ê¥êー¥¹Æü¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)
- ²Á³Ê¡§ ¡¡
- - Ì¸±«ËâÍýº» 2,200±ß(ÀÇ¹þ)
- - ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
- - Ì¸±«ËâÍýº»¡õ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» DLC¥»¥Ã¥È¡§2,970±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨10%¥ª¥Õ
- ÂÐ±þOS¡§Windows 10/11(64bit)
- ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì
- ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam
- Steam URL
- - Desktop Mate¡§https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/
- - Desktop Mate Ì¸±«ËâÍýº» DLC¡§https://store.steampowered.com/app/4018670/
- - Desktop Mate ¤æ¤Ã¤¯¤êËâÍýº» DLC : https://store.steampowered.com/app/4270570/
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/
- ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/desktop_mate
¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï
- ¥á¥â¥ê¡§8GB RAM °Ê¾å
- ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡§Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U °Ê¾å
- ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 °Ê¾å
- ¥¹¥È¥ìー¥¸¡§500MB ¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ
¢¨Æ°ºî¤Ë¤ÏGPU¤â¤·¤¯¤ÏGPUÆâÂ¢·¿CPU¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
ÅìÊýProject¤È¤Ï
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎZUN¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸Ä¿Í¥µー¥¯¥ë¡Ö¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÆËë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¸¸ÁÛ¶¿¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÂ²¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢ºî¶Ê¡¢ºî²è¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥àÀ©ºî¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òZUN¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¨¤Î¹¶·â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÆËë±é½Ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ°ì¾òÅì»ÍÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1 ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー1¾ò´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî¿¿¹°
URL : https://infiniteloop.co.jp/
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×¤È¤Ï¡Û
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÈµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡¢VR/AR/MR¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÀ§¤Ï¡ÖºÇÀèÃ¼¤ÎºÇ¸åÈø¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÎÏ¤ÇÂ¾¼Ô¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤Î¸¦½¤¤ä¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï desktopmate@infiniteloop.co.jp ¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£