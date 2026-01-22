¡Öe ËÌÅÍ¤Î·ý11 Ë½¶§À±¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡ØGAPOLI¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ßー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡ØGAPOLI¡Ê¥¬¥Ý¥ê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Öe ËÌÅÍ¤Î·ý11 Ë½¶§À±¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡LT3.0¥×¥é¥¹¡ßË½¶§À±¡£
¡¡ËÌÅÍ9¤ÎÇÉÀ¸µ¡¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤¿¡ÉË½¶§À±¡É¤¬¡¢ËÌÅÍ¥·¥êー¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤òÂ×´§¤·GAPOLI¤Ë¹ßÎ×¡ª
¡¡µæ¶Ë¤ËÞø¤ë¾å¾è¤»¥Ð¥È¥ë¡Ö¶ËÆ®¡×¤Ï¡¢È¯À¸¤¹¤ì¤Ð6,000¸Ä～ºÇÂç12,000¸Ä¤Î½Ð¶ÌÀÇ½¡ª
¡¡Ë½¶§À±¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ²òÊüÊü¤µ¤ì¤¿¿¿¤ÎË½¶§À±¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡ØGAPOLI¡Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£GAPOLI¡Ê¥¬¥Ý¥ê¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§ÌµÎÁ¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ü¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¡¦ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
¡¡∟App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978
¡¡∟Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001
¡¡∟¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://portal.gapoli.net/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, (C)COAMIX 2007 ÈÇ¸¢µöÂú¾ÚEG-212¡¡(C)Sammy
¢§¡Öe ËÌÅÍ¤Î·ý11 Ë½¶§À±¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¢§
¡¡¡Öe ËÌÅÍ¤Î·ý11 Ë½¶§À±¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÌÅÍº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡ª
GAPOLI¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Î¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥·¥êー¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¹ë²Ú¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
¢¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¸ÂÄê¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾Î¹æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Î¹æ¤Î³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ÂÄê¾Î¹æ
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢§¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ãÈÎÇä¢§
¡¡¡Öe ËÌÅÍ¤Î·ý11 Ë½¶§À±¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥·¥êー¥º¤Î¡É¥¹¥¿ー¥È·ô¡É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡É¥¹¥¿ー¥È·ô¡É¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê±é½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçÅö¤ê¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È·ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Û
¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー
¡¡Îß·×¥æー¥¶ー¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¡ØGAPOLI¡Ù¤Ï¡¢PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£80¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¶¦ÄÌ¤Î¥³¥¤¥ó¤òÃù¤á¡¢Ãù¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥²ー¥à¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤Î³ä°ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤¬Í·¤ÓÊüÂê¡ª
¡¡¡ØGAPOLI¡Ù¤Ë¤Ï¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¿Íµ¤¤ÎSEGA¤Î¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤ä¿·µìÂ¿¿ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ñ¥Á¥¹¥í¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥¸¥Î¥²ー¥à¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥í¥Ã¥È¤Þ¤Ç80¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¤¬Í·¤Ù¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¡¹¿·µ¡¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üGAPOLI¥âー¥ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¡ØGAPOLI¡Ù¤Î¥²ー¥à¤Ç¥³¥¤¥ó¤òÃù¤á¤¿¤¢¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖGAPOLI¥âー¥ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤Î³ä°ú¤Ë¥³¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥³ー¥¹
¡¡¡ØGAPOLI¡Ù¤Ë¤Ïµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌµÎÁ¤Î¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤«¤éÂçËþÂ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë±þ¤¸¤¿Ê£¿ô¤ÎÍøÍÑ¥³ー¥¹¤ò½àÈ÷¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£GAPOLI¡Ê¥¬¥Ý¥ê¡Ë¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¢¦¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§GAPOLI¡Ê¥¬¥Ý¥ê¡Ë
¡¦¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§2023Ç¯3·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iOS¡¢Android¡¢PC¡ÊWindows/Mac¡Ë
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡§https://portal.gapoli.net/plan/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£