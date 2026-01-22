TRUNK(HOTEL) CAT STREET¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡³«»Ï
½ÂÃ«¶è¡¦¿ÀµÜÁ°¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ëTRUNK(HOTEL) CAT STREET¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×TRUNK(STORE)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TRUNK(KITCHEN)¡¢TRUNK(LOUNGE)¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TRUNK(STORE)¤Ï¡¢TRUNK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¾Æ¤²Û»Ò¤ò¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Æ1·î26Æü(·î)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖSweet thanks, big smiles¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ê¡¢¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ»ºÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡ÖTSUZUKU¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖASSORTED COOKIES BOX - 4 VARIETIES -¡Ê¥¢¥½ー¥È¥¯¥Ã¥ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥ª¥ì¥¬¥Î¤ä¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò¸ú¤«¤»¤¿±öÌ£¤Î¥Ïー¥Ö¥¯¥Ã¥ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Öー¥ë¥É¥Íー¥¸¥å¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥Ö¥ì¤Î4¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥Ã¥ー´Ì¤Ç¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¹ñ»º¤Î¥Ð¥¿ー¤ä¾®ÇþÊ´¡¢º½Åü¡¢Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌµÅº²Ã¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸÷¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢TRUNK(STORE)¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤â¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬À½Â¤¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢½ÂÃ«¡Ö¤Þ¤ëÊ¡¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖFINANCIER¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¡×¡¢¡ÖMADELEINE¡Ê¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡§¥×¥ìー¥ó¡¦¥«¥«¥ª¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ù¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖOvgo Baker¡Ê¥ª¥Ö¥´¥Ù¥¤¥«ー¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ô¥£ー¥¬¥óÂÐ±þ¤Ç´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖPLANT BASED COOKIE¡Ê¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¯¥Ã¥ー¡§ËõÃã¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡Ë¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òµòÅÀ¤ËÊ¡»ã»ö¶È½ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ½é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©Ë¼¤Ë¤è¤ë¥Óー¥ó¥È¥¥¥Ðー¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ç¥³¥éË¼¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È3¼ï¡Ê¤¤Ê¤³¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É¡Ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Â£¤êÊª¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°TRUNK(KITCHEN)¤Ç¤Ï¡¢2·î1Æü(Æü)¤«¤é2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È½Ü¤Îçõ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶ー¥È¡Ö´°½Ïçõ¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¥«¥«¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¸¸¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±ü¹Ô¤¤¢¤ë¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶ìÌ£¤òÉ½¸½¡£²¼ÃÊ¤Ë¤Ï»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤òµòÅÀ¤ËÎ®ÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤²Ì¼Â¤ò»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÇÆÏ¤±¤ëBonchi¤Î´°½Ïçõ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿ð¡¹¤·¤¤´Å¤ß¤ÈÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈËÜÍè¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¿©¸å¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸TRUNK(LOUNGE)¤Ç¤Ï¡¢2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖDRESSED HEART¡Ê¥É¥ì¥¹¥É¥Ïー¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥ー¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ò°Ü¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÈþÍÆ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー¤Î½À¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Í¾±¤¤¬»Ä¤ë·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÁÇºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë°ìÇÕ¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤òÈþ¤·¤¯Áõ¤¦¤³¤È¤â³Ú¤·¤à¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTRUNK(STORE) SWEETS GIFT³µÍ×¡Û
ASSORTED COOKIES BOX - 4 VARIETIES -
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î26Æü(·î)¤è¤êÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00 - 21:00
¢£²Á³Ê¡§ASSORTED COOKIES BOX - 4 VARIETIES - 3,800±ß¡¢FINANCIER 360±ß¡¢MADELEINE 360±ß¡¢PLANT BASED COOKIE 410±ß¡¢CHOCOLABO CHOCOLATE 550±ß
*²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TRUNK(STORE) 03-5766-3206
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://trunkstore.official.ec/¡¡
*¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ1·î21Æü(¿å)¤è¤êÀè¹Ô¼õÃíÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚTRUNK(KITCHEN) ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤ー¥Ä³µÍ×¡Û
´°½Ïçõ¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¥«¥«¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î1Æü(Æü) - 2·î28Æü(ÅÚ)
¢£Äó¶¡»þ´Ö¡§11:00 - 16:00(L.O.15:00), 17:00 - 23:00 (L.O. 22:00)
*ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï17:00 - 22:00¡ÊL.O. 21:00¡Ë
¢£²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 2,600±ß¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È 3,000±ß¡¢
¥«¥Õ¥§¥Õ¥êー¥×¥é¥ó 3,500±ß
*²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TRUNK(KITCHEN) 03-5766-3202
¡ÚTRUNK(LOUNGE) ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë³µÍ×¡Û
DRESSED HEART
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î11Æü(¿å) - 2·î15Æü(Æü)
¢£Äó¶¡»þ´Ö¡§
¿å¡¦ÌÚÍË¡§12:00 - 23:00 (L.O. 22:30)
¶âÍË¡§12:00 - 24:00 (L.O. 23:30)
ÅÚÍË¡§17:00 - 24:00 (L.O. 23:30)
ÆüÍË¡§17:00 - 23:00 (L.O. 22:30)
¢£²Á³Ê¡§1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TRUNK(LOUNGE) 03-5766-3202
¡ÚTRUNK(LOUNGE) ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
TRUNK(LOUNGE)¤È¡¢Baby Mary»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë2004Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFaline¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBe Faline¡Çs Valentine¡×¤ò³«ºÅ¡£Âè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏDJ¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖDRESSED HEART¡×¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆü¡§2·î14Æü(ÅÚ)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§20:00 - 24:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§TRUNK(HOTEL)Æâ1F TRUNK(LOUNGE)
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TRUNK(LOUNGE) 03-5766-3202
¢£Æþ¾ìÎÁÌµÎÁ (¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌÅÓ)
¢¡ TRUNK(HOTEL)¤È¤Ï¡©
ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯5·î¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æü¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢ÌµÍý¤»¤ºÅù¿ÈÂç¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥½ー¥·¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿À³Úºä¤Ë¸µ·Ý¼Ô¤Î·Î¸Å¾ì¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿°ìÅïÂß¤·¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß TRUNK(HOUSE)¤ò³«¶È¡£¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯9·î¿·¤¿¤Ë½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«¤Ë TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK ¤ò³«¶È¡£¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£