¡ÚJ:COM¡Û¡Ö¥×¥íÌîµå°¦Àë¸À¡ª¡×U»ú¹©»ö¡¦±×»ÒÂîÏº¤µ¤ó¤¬Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º°¦¤ò¸ì¤ë¡ª¥¹¥ï¥íー¥º¤ÏÆÊÌÚ¤ÎÆá²ÑÀî¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î

JCOM³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¸ø¼°ÀïÅ°ÄìÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¼«¿È¤Î±þ±ç¤¹¤ëµåÃÄ¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò¸ì¤ë¡Ö¥×¥íÌîµå¡È°¦¡ÉÀë¸À¡ª¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè12²ó¤Ï·Ý¿Í¡¦U»ú¹©»ö¤Î±×»ÒÂîÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè12²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿U»ú¹©»ö¡¦±×»ÒÂîÏº¤µ¤ó¡ä
Ï¢ºÜ¡Ö¥×¥íÌîµå¡È°¦¡ÉÀë¸À¡ª¡×¤Ï¡¢J:COM¤´²ÃÆþ¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±ÈÖÁÈ¥¬¥¤¥É»ï¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥à ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤àWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡É¡ÖJ:magazine!¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥§¥¤¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¤ÇËè·îÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¿Í¤ÎµåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤´¼«¿È¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î±þ±ç&´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Âè12²ó¤Ï¡¢¡Ö2001Ç¯¤Î¶áÅ´¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×±×»ÒÂîÏº¤µ¤ó¤Î¿¼¤¹¤®¤ë¡È¥¹¥ï¥íー¥º°¦¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã»ïÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ê2026Ç¯2·î¡Ë¡ä
¨¬¨¬¹¥¤¤ÊÁª¼ê¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
±×»Ò¡§Åö»þ¤ÏÃÓ»³¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¥çー¥È¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿¿ÃæËþ¤µ¤ó¡£±§ÅÔµÜ³Ø±à¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿»þ¤Î3ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉËè»î¹ç¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ï¥íー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ËÂçÅÄ¸¶¤Î¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¤ÎÃÏ¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤À¤ÈÀ±ÃÎÌïÅê¼ê¤ÏÆá²ÑÀîÄ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÊÌÚ¤ÎÅÄ¼Ë¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ10Ç¯ÌÜ¡¢ºòµ¨¤Ï¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¬¨¬±×»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥ï¥íー¥º¤È¤Ï¡©
±×»Ò¡§¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¿ÍÀ¸¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÊÌÚ¤ËÎ®¤ì¤ëÆá²ÑÀî¤Î¤è¤¦¤Ê¡£ÆÊÌÚ¤Î¿Í¤Ï¡¢Æá²ÑÀî¤Î¿å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÊÆ¤È¤«¡¢ÌîºÚ¤È¤«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÆá²ÑÀî¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
J:COM¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤À¡£¡×¤ò¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢TV¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¢¨1¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥íÌîµå¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ÖJ:COM TV¡Ê¥·¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É/¥·¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥¹/¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É/¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥¹/¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹A¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¡ÖJ:COM LINK¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸ÂÄê¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢»ØÄê¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉµÚ¤ÓJ:COM¥Ñー¥½¥Ê¥ëID¤ÎºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
