¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¡¢¿·Áí»ÙÇÛ¿Í¤Ë ÀéÂå´Ö ½ß ¤¬½¢Ç¤
¡Ú2026Ç¯1·î22Æü¡Û ¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¼óÎ¤»³ÀîÄ®¡Ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤Ë¡¢ÀéÂå´Ö ½ß¡Ê¤Á¤è¤Þ ¤¢¤Ä¤·¡Ë¤¬2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÂå´Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³«¶È¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢±¿±Ä²þ³×¤Ê¤É¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÇòÎÉÁñ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÆÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±ÄÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÊ¡°æ¤Î³«¶ÈÁí»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤ò¸£°ú¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÎÁ°ûÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¶ÈÀÓ¤òÃ£À®¤·¡¢¡ÖBest Place to Work¡×¤È¤·¤Æ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹ ¥Ë¥»¥³¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ñー¥¯¾®Ã®¡¢¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¼çÍ×¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Õ¥£¥¸ー¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°µòÅÀ¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Üºö¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀéÂå´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡¦¼óÎ¤¾ë¤òË¾¤à³ÊÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤¢¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¼óÎ¤¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤È¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÚºßÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢²Æì¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤³¤ÎÈþ¤·¤¤Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½êÂ¸¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦°ä»º¡Ö¼óÎ¤¾ë¡×À×¤ËºÇ¤â¶á¤¯¡¢ÆáÇÆ»Ô³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë¼óÎ¤¤ÎµÖ¤Ë·ú¤Ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ÎÄêÈÖ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦¸©Ä£ÉÕ¶á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤äÈþ½Ñ´Û¤Î¤¢¤ë¿·ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Ï¼Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÌó10～20Ê¬¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤ÊÆáÇÆ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ø¤Ï¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êーÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿333¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢Î°µåÊ¸²½¤È²Æì¤Î¼«Á³Èþ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤È¤¬Í»¹ç¤·¤¿´²¤®¤Î¶õ´Ö¡£´ÛÆâ¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー4Å¹ÊÞ¡¢»ÔÆâÍ¿ô¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë±ã²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó²ñµÄ¼¼¡¢º§ÎéÀßÈ÷¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤È½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¤ä¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Î²Ö¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.doubletreeshuri.jp/
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢À¤³¦61¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç700¸®°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò²¹¤«¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎÁ°ûÂÎ¸³¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢²ñµÄ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/doubletree¡¢Facebook¡¢X¡¢Instagram¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£