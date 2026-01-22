À¸À®AI¡ÖSafe AI Gateway¡×¤Ë Web¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ½¡¼£¡¢°Ê²¼ ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖSafe AI Gateway¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖResearch Agent¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖResearch Agent¡×¤ÏWeb¾å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤Ë¸¡º÷¡¦Í×Ìó¤·¡¢AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢Ä´ºº¡¦¾ðÊó¼ý½¸¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨¤ÈÉÊ¼Á¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡ÖSafe AI Gateway ver.3.17¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.softcreate.co.jp/safeai/gateway
Web¸¡º÷ ¡ß AI²óÅúÀ¸À®¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¼Â¸½
¡ÖResearch Agent¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ÆWeb¸¡º÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬Í×Ìó¡¦À°Íý¤·¤¿²óÅú¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¼ÒÆâ¥Çー¥¿Ãæ¿´¤Î²óÅú¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä´¤Ù¤Æ¡¦¤Þ¤È¤á¤Æ¡¦Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¡¦¶¥¹çÄ´ºº¡¢µ»½Ñ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î²¼Ä´¤Ù¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Research Agent ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È²èÌÌ¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤äÁàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¼«Á³¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖResearch Agent¡×¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸²èÁü
¡ÖResearch Agent¡×¤Î²óÅú¥¤¥áー¥¸²èÁü
¼ç¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç
¿·À½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¶¥¹çÄ´ºº¤òAI¤¬¼«Æ°¼Â¹Ô¡£¥Ë¥åー¥¹¤ä¸ø³«¾ðÊó¤òÍ×Ìó¤·¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤ÎÁÇ°Æ¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶ÈÉôÌç
Äó°Æ»ñÎÁºîÀ®»þ¤Ë¡¢¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤äË¡²þÀµ¡¢¸ÜµÒ¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤òÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±Ç²ÄÇ½¡£¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÉé²Ù¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³ÉôÌç
ºÎÍÑ»Ô¾ì¤äÏ«Ì³´ØÏ¢Ë¡À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ÎÁá¤¤¾ðÊó¤òAI¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¼ÒÆâÊó¤ä¸¦½¤»ñÎÁ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¦µæ³«È¯ÉôÌç
¿·µ»½Ñ¤äÏÀÊ¸¾ðÊó¤ÎÍ×ÅÀ¤òAI¤¬À°Íý¤·¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¡£Ãµº÷Åª¥ê¥µー¥Á¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤â¡¢Safe AI Gateway ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤äÀßÄê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤È²Á³Ê
Research Agent ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥×¥é¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È¥×¥é¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12489/table/66_1_78c83b53db95ce21278a904736b2ab97.jpg?v=202601231221 ]
¢¨¥Èー¥¯¥ó¤ÏAI¤ÎÍøÍÑÎÌ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢ÍøÍÑ²ó¿ô¤äÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë Safe AI Gateway
Safe AI Gateway ¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëAI¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤ä¥Çー¥¿¤ÏAI¤Î³Ø½¬¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿ÊÝ´É¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µ¡Ç½¶¯²½¡¦³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢AI¡¦DX»Ù±ç¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¼çÍ×¤Ê»ö¶È¤È¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ø¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½¡¼£
ÀßÎ©¡§2012 Ç¯ 10 ·î
»ñËÜ¶â¡§2 ²¯±ß (2025 Ç¯ 3 ·î 31 Æü¸½ºß)
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ 15 ÈÖ 1 ¹æ ½ÂÃ«¥¯¥í¥¹¥¿¥ïー
URL¡§https://www.softcreate.co.jp/
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡ÊÀ½ÉÊ²Á³Ê¡¢À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÅù¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ µºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£