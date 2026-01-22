¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¸þ¤±¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤¬ºÎÂò¡£
¹á¿åÅù¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹À½ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÙ³ß ¹¯Çî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¸þ¤±¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ë»ö¶È¡Ö²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¹á¤ê³èÍÑÓÌ³Ð¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡×¤¬»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó°Æ¤ÎÇØ·Ê
ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¸þ¾å¤äÀ¸³è¤Î°Ý»ý¡¦Äã²¼ËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖË¤«¤µ¤¬¹á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹á¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¹á¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦²ð¸îÎÎ°è¤Ø±þÍÑ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤òÄó°Æ¤·¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤ÆËÜ»ö¶È¤Ø¤ÎºÎÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºÎÂò»ö¶È¤Î³µÍ×
»ö¶È¥Æー¥Þ¡§ [²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¹á¤ê³èÍÑÓÌ³Ð¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯]
²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦ÓÌ³Ð¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¿©Íß¤äQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ð¸î»ÜÀßÅù¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¡ßÓÌ³Ð¡×¤Î¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤ä¼¨º¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¹á¤ê³èÍÑÓÌ³Ð¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/ub6cab000000hlns-att/26010714_press_koureisha_business_saitaku.pdf
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤ÎÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¹âÎð¼Ô¥±¥¢¤Î¸½¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤´ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤êºÌ¤ê¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
