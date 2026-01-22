AI¤¬7,000ËüÇ¯Á°¤Î¿·¼ï¤ÎÆ¬ÂÎà²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¡ª
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡¢¿·³ãÂç³Ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¡¢¥â¥ë¥²¥ó¥í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
- AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´äÀÐÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²½ÀÐ¤ò¼«Æ°¤«¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÈ¯·¡¤¹¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¡£
- À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆAI¤¬¿·¼ï¤È¤Ê¤ë²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
- Ìó7,000ËüÇ¯Á°¤Ë¸½À¸¥¤¥«·¿Æ¬ÂÎà¤Î½é´ü¿Ê²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò²òÌÀ¡£
³µÍ×
ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¤Î°ËÄíÌ÷¹°½Ú¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤Î¿ù±º´²Âç»á¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÃÓ¾å¡¡¿¹³Ø½Ñ¸¦µæ°÷¡¢¹âµ±ÅÙ¸÷²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃÝÅÄÍµ²ð¸¦µæ°÷¡¢¥ëー¥ëÂç³Ø¤Î¥èー¥¯¡¦¥à¥Ã¥¿ー¥íー¥¼¶µ¼ø¡¢¥â¥ë¥²¥ó¥í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥á¥Õ¥á¥È¡¦¥ª¥°¥º¡¦¥Ç¥ê¥ó»á¡¢Æ±¼Ò¤Î¸¶ÅÄÎ´¹¨»á¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¤Îµ×ÊÝÅÄºÌ¹Ö»Õ¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÀ¾ÅÄ¼£Ê¸Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¿·³ãÂç³ØÇ¾¸¦µæ½ê¤ÎÅÄ°æÃæ°ìµ®¶µ¼ø¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î¥Ëー¥ë¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¥ó¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸¡½Ð²ÄÇ½¤Ê¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²½ÀÐ¤ò¼«Æ°¤«¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÈ¯·¡¤¹¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜ¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢¿·Â°¿·¼ï¤È¤Ê¤ëÆ¬ÂÎà¤Î²½ÀÐ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²½ÀÐµÏ¿¤ÎÉÔÂ¤ÈÊÐ¤ê¤Ç¤¹¡£²½ÀÐ¤ÎÃµºº¤Ï¿Í¤Î·Ð¸³¤ÈÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²½ÀÐµÏ¿¤Ï´ûÃÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤ä»ëÇ§À¡¦ÊÝÂ¸À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¼êË¡¤È°Û¤Ê¤ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤ËÀ©Ìó¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊªÂÎ¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤òÍÑ¤¤¤¿²½ÀÐÈ¯¸«¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼êË¡¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¤ÎÇò°¡µª¸å´ü¡ÊÌó7,400Ëü～6,700ËüÇ¯Á°¡Ë¤Î´äÀÐ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Â°¿·¼ï¤È¤Ê¤ëÆ¬ÂÎà¡ÖUluciala rotundata¡Ê¥¦¥ë¥·¥¢¥é¡¦¥í¥Ä¥ó¥Àー¥¿¡Ë¡×¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬Îà¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î³¤ÍÎ¤ÇÈË±É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Û¤È¤ó¤É²½ÀÐµÏ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥³¥¦¥¤¥«¤È¥À¥ó¥´¥¤¥«¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×¤ÎºÇ¸Å¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤¬Çò°¡µª¸å´ü¤ËÊ¬²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆAI¤¬¿·¼ï¤È¤Ê¤ë²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢²½ÀÐµÏ¿¤ÎÉÔÂ¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¸Ì¿¿Ê²½»Ë¤Î²òÆÉ¤ò¡¢¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤ÎCommunications Biology»ï¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ(https://www.nature.com/articles/s42003-026-09519-9)¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
À¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢²½ÀÐµÏ¿¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£²½ÀÐ¤ÎÃµºº¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ÎÃµº÷¤Ê¤É¡¢¿Í¼ê¤ä·Ð¸³¤ËÍê¤ë¼êË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸«¤Ä¤«¤ë²½ÀÐ¤Ï¡¢¡Ö¸¦µæ¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¹Å¤¯¾æÉ×¤Ê¤â¤Î¡×¤ËÊÐ¤ë¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤¯²½ÀÐ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ËÄÂç¤ÊÏ«Æ¯¡¦·×»»¥³¥¹¥È¤òÍ×µá¤¹¤ë¶µ»Õ¤¢¤ê³Ø½¬AI¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤Ï³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤·¤«¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÈ¯¸«¤äÍý²ò¤È¤¤¤¦²Ê³Ø¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç°·¤Ã¤¿¥³¥¦¥¤¥«¤ä¥À¥ó¥´¥¤¥«¤ÎÃç´Ö¡Ê¿Þ2a,b¡Ë¤Ï¡¢²½ÀÐµÏ¿¤ÎÉÔÂ¤¬ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¤Î³¤ÍÎ¤ÇÈË±É¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î½À¤é¤«¤¤ÂÎ¤Ï²½ÀÐ¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤Î¿Ê²½»Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²½ÀÐ¤È¤·¤ÆÈæ³ÓÅª»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¬Îà¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥Á¥Ð¥·¡Ê¿Þ2c¡Ë¤ÏÈà¤é¤Î¿Ê²½»Ë¤òÃµ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¯²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½¾ÍèÊýË¡¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤äÃê½Ð¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¼êË¡¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡°ËÄí¸¦µæ¼¼¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀÐ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤Ë¡¢¥ëー¥ë¤ä¾ò·ï¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤¿¿äÏÀ¤«¤éÌ¤ÃÎ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸¡½Ð²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢´äÀÐÆâÉô¤«¤é²½ÀÐ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀÐ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º´äÀÐ¤ò¾¯¤·¤º¤Äºï¤ê¡¢ÃÇÌÌ¤ò¹âÀººÙ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²áÄø¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´äÀÐ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤ò¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1a¡Ë¡Ê»²¹Í¡§https://www.hokudai.ac.jp/news/2025/06/1-21.html¡Ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê²½ÀÐ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´äÀÐ¤«¤éÊ¬Î¥²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤Î²èÁü¥Çー¥¿¤«¤é²½ÀÐ¤òÃµ¤·½Ð¤¹²áÄø¤Ë¡¢¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¼êË¡¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1a～d¡Ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¤ÎÇò°¡µª¸å´ü¡ÊÌó7,400Ëü～6,700ËüÇ¯Á°¡Ë¤ÎÃÏÁØ¤«¤é»º½Ð¤·¤¿´äÀÐ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢´äÀÐÆâÉô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²½ÀÐ¤ò3D¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¬ÂÎà¤Î¥¯¥Á¥Ð¥·²½ÀÐ¤ò¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¸½À¸¼ï¡¦²½ÀÐ¼ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤òÍÑ¤¤¤Æ´äÀÐÆâÉô¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë²½ÀÐ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÈ¯¸«¡¦Ãê½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎAI¼êË¡¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ËÄÂç¤Ê³«È¯¥³¥¹¥È¤È¡¢¸¡½Ð²ÄÇ½¤ÊÂÐ¾Ý¤¬³Ø½¬¥Çー¥¿¤ËÀ©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¯¥Á¥Ð¥·²½ÀÐ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¿·Â°¿·¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖUluciala rotundata¡Ê¥¦¥ë¥·¥¢¥é¡¦¥í¥Ä¥ó¥Àー¥¿¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤µ¤é¤ËËÜ¼ï¤Ï¥³¥¦¥¤¥«¤È¥À¥ó¥´¥¤¥«¤ÎÃæ´ÖÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¼¨¤·¡¢²½ÀÐµÏ¿¤¬Ë³¤·¤¯¼Â¾Ú¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¶á±ïÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ìó7,400ËüÇ¯Á°¤ÎÉ¸ËÜ¤ÏÈà¤é¤ÎºÇ¸Å¤ÎµÏ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÊ¬²½¤äÂ¿ÍÍ²½¤¬Çò°¡µª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆAI¤¬¿·¼ï¤È¤Ê¤ë²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼êË¡¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¡Û
ËÜ¸¦µæ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È³Ø½¬AI¤Ï¡¢½¾ÍèÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿ºî¤ê¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¾Ý¤ò¸¡½Ð¡¦Ãê½Ð¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀÐ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸Ì¿¿Ê²½»Ë¤Î¸¦µæ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¤ÃÎ¤Î²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤òÂ¿¿ô¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¯¸«¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢²áµî¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÍý²ò¤òÈôÌöÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Õ¼¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾®À¶¿å°¡Èþ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEndlessGlory¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¢¾®¿ù·ÃÈþ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒUNITEX¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¾ù¶µ¼ø¡ÊÎ°µåÂç³ØÍý³ØÉô³¤ÍÎ¼«Á³²Ê³Ø²Ê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏJSPS²Ê¸¦Èñ¡ÊJP22J13936¡¢JP23K17274¡¢JP19H02010¡¢JP22H02937¡¢JP23H02544¡¢JP25K22459¡Ë¡¢JAXA±§ÃèÃµºº¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¡ÊJX-PSPC-540452¡Ë¡¢Ãæ±ûÂç³ØÆÃÄê²ÝÂê¸¦µæÈñ¡Ê2022-2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¶¦Æ±¸¦µæÈñ¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¿Þ¡Û
ÏÀÊ¸¾ðÊó
