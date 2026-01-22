ÅÅÄÌÁí¸¦¡¢¿Í¤Î´¶À¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ø¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿Í´ÖÍý²ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤Î¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌÁí¸¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äËÜ ¹Àµ×¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÄÌÁí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶À¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ø¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¿ÍÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»º³Ø²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿Í´ÖÍý²ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½¾Á°¤è¤êÅö¼Ò¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ë¡È¿Í¡É¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦µæ¡¦Ä´ºº¤È¡¢»º³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤äÂÐÏÃ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿ÍÃæ¿´¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´ÖÍý²ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à
¢£ ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸³è¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢Êª¤Î½êÍ¤ä¸úÎ¨À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î²¼¡¢ÅÅÄÌÁí¸¦¤Ï¿Í¤Î´¶À¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸¦µæÁÈ¿¥¡Ö¥¦¥§¥ë¥é¥Ü¡×¤ò2024Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢´¶À¹©³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸Íý³Ø¡¦¿´Íý³Ø¤Ê¤É¤Î¿ÍÍý²ò¤ÎÃÎ¸«¤ä¡¢AI¡¦À¸ÂÎ·×Â¬¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»º³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¤ÎÃÎ¤Î¸òº¹¤ÈÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±°ì´ë¶È¤Ç¤ÏÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¿ÌÌÅª¤Ê¿ÍÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤È¥æー¥¹¥±ー¥¹
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ìä¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ÏÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ä¼êË¡¤Ø¿¨¤ì¤ë±Û¶ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î»×¹Í¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡¡»º¶È¡¦³Ø½Ñ³¦²£ÃÇ¤ÎÃÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢»º³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤µ¤¤Å¤¤äÌä¤¤¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÅÚ¾í¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¡¡Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶¦ÁÏ
»²²Ã¼Ô¤¬Ãµµá¤·¤¿¤¤¡ÖÌä¤¤¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶¦¤Ë¿¼¤á¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß·×¡£½¾Íè¤Î»×¹Í¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¤ÎÃÎ¤Î¸òº¹¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÁÛ¡¦³«È¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê
»²²Ã¼Ô¤ÎÆÃÀ¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅ¯³ØÂÐÏÃ¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥ÈÂÐÏÃ¡×¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ÏÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¿¨¤ì¤ë±Û¶ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥æー¥¹¥±ー¥¹¡ä
¡¦ ¿·µ¬»ö¶È³«È¯ ¡§ °Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
¡¦ ¼«Æ°¼Ö¶È³¦ ¡§ ¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦¾è°÷¤Î¿´Íý¡¦´¶À¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÖÎ¾³«È¯¤äUX²þÁ±
¡¦ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è ¡§ À¸³è¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯
¡¦ ¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯ ¡§ ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÈ¯ÁÛÎÏ¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ÅÅÄÌÁí¸¦¤Ï¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿Í´ÖÍý²ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¢£ÅÅÄÌÁí¸¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.dentsusoken.com(https://www.dentsusoken.com)
ÅÅÄÌÁí¸¦¤Ï¡¢¡ÖHUMANOLOGY for the future～¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£～¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦´±Ä£¡¦¼«¼£ÂÎ¤äÀ¸³è¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¼Ò²ñ¡×Á´ÂÎ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂê¤ÎÄó¸À¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë²ò·è¤Þ¤Ç¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò»Ù±ç¡¦¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¶È³¦¡¢´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖX Innovation¡Ê¥¯¥í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£