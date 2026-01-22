°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê～¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¤è¤ê¡ÖBYD DOLPHIN¡×¤ò´óÂ£～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§¹ÅÄÌ÷¼£¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖBYD DOLPHIN¡×¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë²¬ºê»ÔÌò½ê¤Ë¤Æ´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡¡ÆâÅÄ¡¡¹¯¹¨»ÔÄ¹¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¹Êó¼¼Ä¹¡¡¼ò°æ¡¡·¼»ñ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¡²¬ºê»Ô¤Ï¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤òÀë¸À¤·¡¢2050Ç¯¤Ë»Ô°è¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¡¦»ÔÌ±¡¦´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´óÂ£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¬ºê»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´óÂ£¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ë¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤ÏCO2¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë´Ä¶ÀÇ½¤È¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤¿´óÂ£¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸
¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»ö¶È¤È¤·¤Æ¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¢À°È÷»ö¶È¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÇã¼è»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¥«ー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡É¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ²°¤µ¤ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£