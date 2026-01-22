¡Ú¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî¡Û¤È¤¤á¤¤òÂ£¤í¤¦¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥µ¥Ö¥ì ¥Ð¥ê¥¨ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤òÈÎÇäÃæ
¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§ÛØ»³ ÏÂ»Ê ½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡ËÄ¾±Ä¤Î¡Ö¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
»ê¹â¤ÎÌÃ¼ò3¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ä¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ë¡¦¥Ñ¥ó ¥µ¥Ö¥ì ¥Ð¥ê¥¨¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤É¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡£¥ë¡¦¥Ñ¥ó¤Î¶Ë¾å¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò´Å¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¥®¥Õ¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/471_1_e2e9835bd86d80c8aacd7bbc2239172b.jpg?v=202601221221 ]
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡ã¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§Æý¡ä
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ÎäÂ¢14Æü
¥Õ¥é¥ó¥¹»º¹âµé¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶Ë¾å¤Î¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡Ö¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó XO¡×¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡Ö¥É¥ó ¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¡×¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖÊ¡¼÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ë¡¦¥Ñ¥ó ¥µ¥Ö¥ì ¥Ð¥ê¥¨ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¥ë¡¦¥Ñ¥ó ¥µ¥Ö¥ì ¥Ð¥ê¥¨ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
¡ã¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§Æý¡¦Íñ¡¦¾®Çþ¡ä
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§¾ï²¹30Æü
¥ë¡¦¥Ñ¥ó¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ö¥ì¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±§¼£ËõÃã¤ä¥¤¥º¥Ëー¼ÒÀ½È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤Î¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ì¤ò³«¤±¤ë¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¥¯¥Þ¤È¥Ïー¥È¤Î¥µ¥Ö¥ì¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ö¥Á¥ç¥³¡Ê¥Àー¥¯¡¦¥ß¥ë¥¯¡Ë
¡ã¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§Æý¡ä
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ÎäÂ¢30Æü
¾åÉÊ¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î³ø¿æ¤±ö¡Ö¼«¶Å¼¶±ö¡Ê¤ª¤Î¤³¤í¤·¤º¤¯¤·¤ª¡Ë¡×¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È±öÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤òÌû¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Àー¥¯¤È¥ß¥ë¥¯¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤ò¥®¥Õ¥ÈÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥«¥êー¤Ç¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê2¤Ä¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ê±ü¡Ë¡¿¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥·¥ç¥³¥é¡Ê¼êÁ°¡Ë
¡û¾¦ÉÊ
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡¡¡350±ß¡ÊÀÇ¹þ378±ß¡Ë
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥·¥ç¥³¥é¡¡330±ß¡ÊÀÇ¹þ356±ß¡Ë
¡ûÈÎÇä¾ì½ê
¥ë¡¦¥Ñ¥óÁíËÜÅ¹
¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî °ËÃ°¶õ¹ÁÅ¹
¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÅ¹
¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー ¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ëー °ËÃ°¶õ¹ÁÅ¹
¢¨1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥¤ー¥È¥ë¥Ñ¥ó¥Ó¥ë
¥ë¡¦¥Ñ¥óÁíËÜÅ¹
¡ã¥ë¡¦¥Ñ¥ó¿À¸ÍËÌÌî¡ä
¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¤ÎÄ«¿©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥ó¤¬¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¾±Ä¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥Ùー¥«¥êー¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¿À¸Í¡¦ËÌÌî¤Ë³«¶È¡£Ê¼¸Ë¸©»º¤ÎµíÆý¤äÍñ¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¿©ºà¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿¸·Áª¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«²ÈßäÀùÅ·Á³¹ÚÊì¼ï¤Çºî¤ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ñ¥ó¤¬¿Íµ¤¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³¹¡¦¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÞ¯Íî¤ÇËÉÙ¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÆâÀÊ¤ä¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ë¡¦¥Ñ¥óÁíËÜÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹¥¤ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É
¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡
¤¦¤á¤¤¿²¹Àô Ï¡ Wellbeing Park
¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¥¬ー¥Ç¥ó
¥é¥¹¥¤ー¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä&¥Ùー¥«¥êー»ÜÀß¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡¢·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤ò·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÊ¸²½¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¤¬½É¤ë¾å¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÈÃÏ¸µ¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://la-suite.co.jp(https://la-suite.co.jp/)
