¥á¥¤¥ó²èÁü
¡ãÀéÍÕ¸©¤Î¼òÂ¤¤ê¤ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¡ä
2024(ÎáÏÂ6)Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¡£ÀéÍÕ¸©¤Î¼òÂ¤¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¼òÂ¢¤Ç¤Ï¡¢1624(´²±Ê¸µ)Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡¢Ì¾¿å¤ÎÎ¤¡¦·¯ÄÅ»Ôµ×Î±Î¤¤ÎµÈºê¼òÂ¤¤¬¸©ÆâºÇ¸Å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£´ü¤Ë¤Ï237¸®¤â¤Î¼òÂ¢¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Íøº¬Àî¤ä¹¾¸ÍÀî¤Î¿å±¿¤ä¡¢ÅìµþÏÑ¤Ç¤Î¡ÖÌÚ¹¹ÄÅÁ¥(¸ÞÂçÎÏÁ¥)¡×¤Ë¤è¤ë³¤¤Î¸òÄÌ¡£¾úÂ¤¶È¤¬È¯Å¸¤·¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â30¤òÄ¶¤¨¤ë¼òÂ¢¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤Èµ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1909(ÌÀ¼£42)Ç¯º¢¤ÎµÈºê¼òÂ¤
¡Ú¶å½½¶åÎ¤¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò¾ú¤¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼òÂ¤¤ê¡Ö´¨µÆÌÃ¾ú¡×¡÷»³Éð»Ô¡Û
¢£ÅÁÅý¤È³×¿·¡£¶å½½¶åÎ¤È¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
´¨µÆÌÃ¾ú
1883(ÌÀ¼£16)Ç¯¡¢¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿´¨µÆÌÃ¾ú¡£¸½ºß¡¢¼ã¼êÅÎ»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÅêÆþ¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤ä¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ì¿·¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÌÃÊÁ¡ÖÁíÇµ´¨µÆ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´ÎÌ¤òÀéÍÕ¸©»ºÊÆ¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¸©Æâ¸ÂÄê¤Î¡Ö¾¾Èø¼«Ëý¡×¤Ê¤É¹âÉÊ¼Á¤Ê¼ò¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢°û¤ßÈè¤ì¤·¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤¬ÆÃÄ§¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼òÂ¤¤ê¤Ç¡¢¸©Æâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´°ÇäÉ¬»ê¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¼ò¤ËÃíÌÜ
´¨µÆÌÃ¾ú
ÆÃ¤Ë¡È¶å½½¶åÎ¤¤é¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖOCEAN99¡×¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¶å½½¶åÎ¤³¤´ß¤Î·Ê¿§¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¤¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¡£
È¯Çä¸å¤ËÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¨Àá¸ÂÄê¼ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·Áá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢½À¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤¦¤¹¤Ë¤´¤êÌµßÉ²áÀ¸¸¶¼ò¡ÖÆä～Spring Misty¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¶å½½¶åÎ¤¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆüËÜ¼ò¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§ »³Éð»Ô¾¾ÈøÄ®ÉðÌîÎ¤11
HP¡¡¡¡¡§ https://kankiku.com/
¡Ú9Ç¯Ï¢Â³¡È¶â¾Þ¡É¼õ¾Þ¡ª¼òÂ¤¤ê¤ÏÊÆºî¤ê¤«¤é¡Ö¾®Àô¼òÂ¤¡×¡÷ÉÙÄÅ»Ô¡Û
¢£ÊÆºî¤ê¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¼òÂ¤¤ê
¾®Àô¼òÂ¤
1793(´²À¯5)Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¾®Àô¼òÂ¤¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß14ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÂ¢¸µ¼«¤é¤¬ÅÎ»á¤òÌ³¤á¡¢¡È¼òÂ¤¤ê¤ÏÊÆºî¤ê¤«¤é¡É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¼«¼ÒÅÄ¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿ÊÆ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024(ÎáÏÂ6)Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡ÖÁí¤ÎÉñ¡×¤òºÏÇÝ¤·¡¢¸©»ºÊÆ¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¼òÂ¤¤ê¤òÅ¸³«¡£¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¼¯Ìî»³¿å·Ï¤Î¿å¤ò»Å¹þ¤ß¿å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¿·¼ò´ÕÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç¶ã¾ú¡ÖÅì³¡À¹(¤È¤¦¤«¤¤¤¶¤«¤ê)¡×¤¬9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£20ÌÃÊÁ¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡ª»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤È½Ð²ñ¤¦
¥½¥à¥ê¥¨¥Ï¥¦¥¹¼ò¾¢¤Î´Û
Â¢¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥½¥à¥ê¥¨¥Ï¥¦¥¹¼ò¾¢¤Î´Û¡×¤Ï¡¢»î°û¤·¤Ê¤¬¤é¹¥¤ß¤Î¼ò¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÄ¾Çä½ê¡£ÂåÉ½ÌÃÊÁ¡ÖÅì³¡À¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼òÂ¢¸ÂÄêÈÎÇäÉÊ¤ò´Þ¤à¾ï»þ20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÃÊÁ¤ò»î°û¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ëµÊÃã¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥½¥à¥ê¥¨°Ã¡×¤Ç¡¢Âç¶ã¾ú¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ä´Å¼ò¥Õ¥íー¥È¤Ê¤É¡¢¼òÂ¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¼ò¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¼òÂ¤¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ù¤ë»ñÎÁ´Û¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î±ü¿¼¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
½êºßÃÏ¡§ ÉÙÄÅ»Ô¾å¸å423-1
HP¡¡¡¡¡§ https://www.sommelier.co.jp/
¡ÚÅß¤Ç¤â²¹ÃÈ¤Ê¹ÁÄ®¡¦¾¡±º¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃÏ¼ò¡ÖÅìÆç¾úÂ¤¡×¡÷¾¡±º»Ô¡Û
¢£¹ÁÄ®¤ËÐÊ¤à¾®¤µ¤ÊÂ¢¤Î¡¢ÃúÇ«¤Ê¼òÂ¤¤ê
ÅìÆç¾úÂ¤
¾¡±º¤Î³¤´ß¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤ëÅìÆç¾úÂ¤¤Ï¡¢1867(·Ä±þ3)Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡£²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯¡¢Åß¤Ç¤â²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÎÃÏ¤Ç¾ú¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢Ä¹¤¯¾¡±º¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤¬°û¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿½ãÊÆ¼ò¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÎÂ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Á´ÎÌ¤ò¡ÈÀ¸酛(¤¤â¤È)Â¤¤ê¡É¤Ç»Å¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¿ÃúÇ«¤Ê¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¹ÚÍ³Íè¤ÎÃº»À¥¬¥¹¤ò»Ä¤·¤¿ÈùÃº»À¤Î¼ò¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢2006(Ê¿À®18)Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Ä¾µÍ¤áÀ¸¸¶¼ò¡ÖÌÄ³¤(¤Ê¤ë¤«)¡×¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÀé»ºÀé¾Ã¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤êÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
ÅìÆç¾úÂ¤
ÆüËÜ¼ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÀéÍÕ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀéÍÕÆüËÜ¼ò³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦ÅìÆç¾úÂ¤¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÊÆ¤È¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÀé»ºÀé¾Ã¡É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ä¥ª¤Î¿åÍÈ¤ÇÍÌ¾¤Êµù¹Á¤òÍ¤¹¤ë¾¡±º»Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¡ÖÈò½ëÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼ã¤¤°Ü½»¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÅÁÅý¤Î¾¡±ºÄ«»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡£³¤¤Î¹¬¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¼ò¤ò¾ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼òÂ¢¸«³Ø¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼èÁÈ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ ¾¡±º»Ô¶úÉÍ1033
HP¡¡¡¡¡§ https://azumanada.net/
¡ÚÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡ÖÈÓ¾ÂËÜ²È¡×¡÷¼ò¡¹°æÄ®¡Û
¢£Îò»Ë¤¢¤ëÄ®¤Ç¼ã¼ê¤¬Âó¤¯¿·¤·¤¤Â¢¤Î¤«¤¿¤Á
ÈÓ¾ÂËÜ²È¡Ö¹Ã»Ò¡×
¡Ö¼ò¡×¤Î»ú¤ò´§¤¹¤ë¼ò¡¹°æ(¤·¤¹¤¤)Ä®¤Ç¹¾¸Í¸µÏ½Ç¯´Ö¤ËÁÏ¶È¤·¡¢300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÈÓ¾ÂËÜ²È¡£¡Ö¥Ò¥¹¥È¥êー°Ê¾å¤Ë¡¢¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤ò¸ì¤ê¡¢ÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¼òÂ¤¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ÌÃÊÁ¡Ö¹Ã»Ò(¤¤Î¤¨¤Í)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î°æ¸Í¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤ëÃæÆð¿å¤È¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÃúÇ«¤ËÀºÊÆ¤·¤¿ÊÆ¤ò»È¤Ã¤Æ¾ú¤µ¤ì¤ë¼ò¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê°û¤ß¸ý¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤ÎÂ¢¿Í¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¡¢Ý¥Æþ¤ìºî¶È¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¡³£¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¼òÂ¤¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àìÔÂô¤Ê¿©ÂÎ¸³
¡Ö¤¤Î¤¨¤Íomoya¡×Æó½½»ÍÀáµ¤ÎÁÍý
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ëÈÓ¾ÂËÜ²È¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÛÌó300Ç¯¤ÎÊì²°¤ò²þ½¤¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤¤Î¤¨¤Íomoya¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»Íµ¨¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¤¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²ñÀÊÎÁÍý¤È¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ËÉÙ¤ÊÆüËÜ¼ò¤È¤Î¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼òÂ¢¸ÂÄê¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡Ö¹Ã»Òomoya¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëìÔÂô¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§ °õÚÙ·´¼ò¡¹°æÄ®ÇÏ¶¶106
HP¡¡¡¡¡§ https://www.iinumahonke.co.jp/
¡ã¼òÂ¢È¯¤ÎSDGs¡£Æ£Ê¿¼òÂ¤¤¬¾ú¤¹¡ÖÈ×½§´³³ã¡×¡÷·¯ÄÅ»Ô¡ä
Æ£Ê¿¼òÂ¤¡ÖÈ×½§´³³ã¡×
¡ÈÌ¾¿å¤ÎÎ¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·¯ÄÅ»Ôµ×Î±Î¤¤ÎÆ£Ê¿¼òÂ¤¤Ï¡¢1716(µýÊÝ¸µ)Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÂåÉ½ÌÃÊÁ¡ÖÊ¡½Ë(¤Õ¤¯¤¤¤ï¤¤)¡×¤È¤È¤â¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ×½§´³³ã¡×¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤ÇºÇÂçµé¤Î´³³ã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÈÈ×½§´³³ã¡É¶á¤¯¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë´³³ã¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¼Ô¤òÊç¤ê¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò´³³ã¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤òÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´³³ã¤ò¼é¤ë³èÆ°¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ ·¯ÄÅ»Ôµ×Î±Î¤»Ô¾ì147
HP¡¡¡¡¡§ https://fukuiwai.com/
¡Ú¡È¸Å¼ò¡É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬À¸¤à¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤ ¸ÞÂåÌÜÂ¢¸µ·óÅÎ»á¡¡Áñ»Ê Í¦¿Í»á¡Û
1879(ÌÀ¼£12)Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤è¤ë¼«Á³¾úÂ¤¤ä¡¢¸Å¼òÂ¤¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¡×¡£¸ÞÂåÌÜÂ¢¸µ·óÅÎ»á¤ÎÁñ»ÊÍ¦¿Í»á¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤ ¸ÞÂåÌÜÂ¢¸µ·óÅÎ»á¡¡Áñ»Ê Í¦¿Í»á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡äÁñ»Ê Í¦¿Í(¤·¤ç¤¦¤¸ ¤Ï¤ä¤È)
¤¤¤¹¤ß»Ô½Ð¿È¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÇÀ³ØÉô¾úÂ¤³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¼òÈÎÅ¹¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤ËÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö»Ý¤ÎÉ¤¼ò¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢60Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ¢¤ËÅÁ¤ï¤ëÆÈ¼«À½Ë¡¡Ö¹â²¹»³ÇÑ酛(¤ä¤Þ¤Ï¤¤¤â¤È)¡×¤Ë¤è¤ë¼«Á³¾úÂ¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àè¸«¤ÎÌÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÈÎô²½¤·¤Ê¤¤¡É¼òÂ¤¤ê
―ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¤Î¼òÂ¤¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÆÈ¼«À½Ë¡¡Ö¹â²¹»³ÇÑ酛¡×
¸½ºß¤ÎÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë»°ÂåÌÜÂ¢¸µ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁÅù¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡È¼ò¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¸¶ÎÁ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¶ËÎÏÅº²Ã¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¾úÂ¤¤Ø¤È¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤«¤éÀ½Â¤ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢1956(¾¼ÏÂ31)Ç¯¤Ë¤ÏÆÈ¼«À½Ë¡¡Ö¹â²¹»³ÇÑ酛¡×¤ò³ÎÎ©¡£ÊÝÂ¸ÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÎô²½¤·¤Ê¤¤¼ò¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸Å¼òÂ¤¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢1965(¾¼ÏÂ40)Ç¯¤ËÄ¹´ü½ÏÀ®¼ò¤ÎÀ½Â¤¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»þ¤ò¹ï¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ
―ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¤Î¼ò¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¸Å¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸Å¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÁñ»Ê¤µ¤ó
ÁÄÉã¤ÎÂå¤Ë¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÂ¤¤é¤ì¤¿ÂåÉ½ÌÃÊÁ¡Öafs(¥¢¥Õ¥¹)¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç»¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢Æý»À¤Ë¤è¤ë»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸Å¼ò¤Ï1970Ç¯Âå¤Î¤â¤Î¤«¤éÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç»Å¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¸¶ÎÁ¤Î¤ªÊÆ¤È¼ê»Å»ö¤¬À¸¤à¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬¡¢Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤¬±ü¿¼¤¤¤È¤³¤í¡£¡È»þ´ÖÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡É¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÄÉã¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯
―¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤Í¤é¤¤¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖK¡×
¡ÖÆüËÜ¼ò¤Î½ÏÀ®¡×¤È¤¤¤¦Â¢¤Î¶¯¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÈÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¸¶ÎÁÊÆ¤ò¼«Á³ºÏÇÝÊÆ¤È¤·¡¢¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖK¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¸ÍÀô¤ä¸Å¼ò¡¢¹â²¹»³ÇÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¬Ê¸»ú¤Î¤Û¤«¡¢½ÏÀ®¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¦ÍÍ¡áKing¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤È¡¢K¡á1000Ç¯Â³¤¯¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¼ò¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¼ò¤ò¾ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¡ä
ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤
1879(ÌÀ¼£12)Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ç60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½ÏÀ®¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤òÂ³¤±¤ëÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖKura Master2025¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÏÀ®¥Ö¥ì¥ó¥É¸Å¼ò¡ÖAFS¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤¬¸Å¼òÉôÌç¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÏÀ®¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¡É¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¤¤¤¹¤ß»ÔÂç¸¶7635-1
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.kidoizumi.jp/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/kidoizumi.shuzou/
¡Ú3·î1Æü³«ºÅ¡ª¸ÞÂ¢¤Î¿·¼ò¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖÂè9²ó µ×Î±Î¤¿·¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Û
µ×Î±Î¤¿·¼ò¤Þ¤Ä¤ê
Ä®Ãæ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¼«Ê®°æ¸Í¤«¤éÃÏ²¼¿å¤¬Í¯¤¡¢Ì¾¿å¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·¯ÄÅ»Ôµ×Î±Î¤¤Ç¡¢¿·¼ò¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ªÆ£Ê¿¼òÂ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ×Î±Î¤ÃÏ¶è¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë¸ÞÂ¢¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ªÃö¸ý¤Ç¿·¼ò¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿·¼ò¤Ë¹ç¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äµ×Î±Î¤¤ÎÌ¾¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¤¨¤¨¤â¤ó¤¤¤Á¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¿·¼ò¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)9:00～15:00
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ·¯ÄÅ»ÔJRµ×Î±Î¤±ØÁ°¤Û¤«
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://x.com/kururi_sinsyu
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¡ª¡ÈÈ¯¹Ú¸©¤Á¤Ð¡É¼òÂ¤¤êMAP¡Û
¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¡ª¡ÈÈ¯¹Ú¸©¤Á¤Ð¡É¼òÂ¤¤êMAP
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥Ö¾Ò²ð¡Û¤ª¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÈ´·²!?¡ÈÈþ¿©¤Î¤Þ¤Á¡É¤¤¤¹¤ß¤ÇÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó!?¡È¤¤¤¹¤ß¥¨¥ê¥¢¡É¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹Èþ¿©Î¹¤ò¤´¾Ò²ð¡×
¡ÈÈþ¿©¤Î¤Þ¤Á¡É¤¤¤¹¤ß¤ÇÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
ÀéÍÕ¸©ÆîÅìÉô¡¢¹Âç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈË¼Áí¤ÎÎ¤»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡È¤¤¤¹¤ß¥¨¥ê¥¢¡É¡£¥¤¥»¥¨¥Ó¡¢¥Þ¥À¥³¤Ê¤É¤Î³¤¤Î¹¬¤ä¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡¢¥Áー¥º¤Ê¤É¤Î»³¤Î¹¬¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÈþ¿©¤Î³¹¡Ö¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡È¤¤¤¹¤ß¥¨¥ê¥¢¡É¤Ç¡¢Èþ¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é¡§ https://www.atpress.ne.jp/news/420941
¢£ÀéÍÕ¸©PR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡Ä
ÀéÍÕ¸©³ÆÃÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´ë²è¤ä¼èºà¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²áµî¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§ https://x.gd/jTuX0