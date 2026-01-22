LOWRYS FARM ¤¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò1 ·î 24 Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä!¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¾®¤µ¤ÊÌþ¤·¤ò¤¯¤ì¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´ 10 ·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÈPlay fashion!¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢40 °Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜÉô:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧:ËÌÂ¼ ²Åµ±¡Ë¤ÎLOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026 Ç¯1 ·î24 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢LOWRYS FARM¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´10 ·¿¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LOWRYS FARM¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬Á÷¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤ä±ü¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¶¦´¶¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¡È¤«¤¿¤Á¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ä¿Æ»Ò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤È¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£LOWRYS FARM¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ËÜÈ¯ÇäÆü:
2026 Ç¯1 ·î24 Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¢¨ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:
https://www.dot-st.com/lowrysfarm/disp/itemlist/?dispNo=002001054
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ:
¢£¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à
LOWRYS FARMÅ¹ÊÞ
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¸æÅÂ¾ìÅ¹¤Î¤ßÅ¸³«
¢¨°Ê²¼Å¹ÊÞ¤ÏÅ¸³«Ìµ¤·
¡Ê¥¨¥¥åー¥ÈÀÖ±©Å¹¡¢¸ÞÈ¿ÅÄÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡¢¥Õ¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥º¼«Í³¤¬µÖÅ¹¡¢ÉðÂ¢¾®¿ùÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¢¹Â¤Î¸ý¥Î¥¯¥Æ¥£¥×¥é¥¶1 Å¹¡¢ÉÍ¾¾¥á¥¤¥ï¥óÅ¹¡¢¥²ー¥È¥¦¥©ー¥¯Å¹¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹¡¢µþºå¥âー¥ëÅ¹¡¢ÏÂ²Î»³¥ß¥ªÅ¹¡Ë
and ST ¥¹¥È¥¢¡Ê¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂôÅ¹¡¢ÅìÉðÉ´²ßÅ¹Á¥¶¶Å¹¡¢ÀõÁðROX Å¹¡¢and ST TOKYO Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ÆÌ³¸¶¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢¿·ÀÅ²¬¥»¥Î¥ÐÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ëÅ¹¡¢¤Ê¤ó¤ÐCITY Å¹¡Ë
¢£¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥Æ¥à
LOWRYS FARM KIDSÅ¸³«Å¹ÊÞ
¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡¢FKD±§ÅÔµÜ¥¤¥ó¥¿ー¥Ñー¥¯Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¡¢¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥Æ¥£ー¥Õ¥¡¥Üー¥ìÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÇò»³Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹ÃÉÜ¾¼ÏÂÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾¾ËÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÀîÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂç¹âÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë⾧µ×¼êÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹¡¢¤¯¤º¤Ï¥âー¥ëÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡¢ºåµÞÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÁÒÉßÅ¹¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥óÆÁÅçÅ¹¡¢¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKIÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡ÄÅÅ¹¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥óµ×Î±ÊÆÅ¹¡¢¤ï¤µ¤À¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²Æì¥é¥¤¥«¥àÅ¹¡Ë
and ST¥¹¥È¥¢¡Ê¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂôÅ¹¡¢ÀõÁðROXÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ëÅ¹¡Ë
¢¨¡ÚKIDS¡Û¤â¤³¤â¤³SETUP¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
FKD¥¤¥ó¥¿ー¥Ñー¥¯Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¡¢ÉÙ»³¥Õ¥¡¥Üー¥ìÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾¾ËÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿ÜºäÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÀîÅ¹¡¢ºåµÞÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡ÄÅÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²Æì¥é¥¤¥«¥àÅ¹
¢£WEB¥¹¥È¥¢
¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë¡¢ZOZOTOWN¡¢Rakuten Fashion
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤¬¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤È¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃå¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥¢¥½ー¥È¥¬¥éSETUP
²Á³Ê:8,800 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£
¶»¸µ¤Ë¤Ï·Ö¸÷¥«¥éー¤Î»É½«¤ò»Ü¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤È¥¹¥È¥êー¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
²Á³Ê:5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¯¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¡£Æ±¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä
²Á³Ê:5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ²¤¤¡ÉÉ½¾ð¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢ÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¦¥é¥±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£
½À¤é¤«¤¯·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢Î¢Â¦¤Ë¤ï¤º¤«¤Êµ¯ÌÓ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤È©¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤ä¿þ¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢LOWRYS FARM ¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿´¤¬ÏÂ¤à¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈSETUP
²Á³Ê:8,800 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î3 ¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¥¢ー¥È¤ò¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥í¥ó¥°T ¥·¥ã¥Ä¡£
»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¡È¤æ¤ë¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥àー¥É¤òµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë°ìÃå¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥í¥óT
²Á³Ê:4,400 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º:FREE
¾¦ÉÊÌ¾:¡ÚKIDS¡Û¥í¥óT
²Á³Ê:2,750 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º:110 cm¡¢130 cm¡¢150 cm
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£
ÇØÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤¥ê¥Ü¥ó»Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»É½«¤ò»Ü¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¡ÈÌþ¤·¡É¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê:8,800 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£
·Ú¤¯¤Æ½À¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ª¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò»Ü¤·¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ìþ¤·¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¤â¤³¤â¤³SETUP
²Á³Ê:9,900 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:FREE
¾¦ÉÊÌ¾:¡ÚKIDS¡Û¤â¤³¤â¤³SETUP
²Á³Ê:5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:110 cm¡¢130 cm¡¢150 cm
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¦¥é¥±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥®¥ó¥¹¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ²¤½¤¦¤Ê¡ÉÉ½¾ð¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥ÉÉº¤¦°¦¤é¤·¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¡ÚKIDS¡Û¥ì¥®¥ó¥¹
²Á³Ê:1,870 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®
¥µ¥¤¥º:100cm¡¢110 cm¡¢120 cm¡¢130 cm
¢£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯X¡Êµì:Twitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²è¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£
¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¡¢½ÐÈÇ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«Ãæ¡£2022Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¡ã¸ø¼°HP¡ähttps://www.anime-chiikawa.jp/
¡ãInstagram¡ähttps://www.instagram.com/ngnchiikawa/
¡ãX¡ähttps://x.com/ngnchiikawa/
¢£LOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢
¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÃå¤¿¤¤¡×¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¡¢
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃå¤¿¤¤¡×¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¡ä https://www.dot-st.com/lowrysfarm/
¡ãInstagram¡ä@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/
¡ãTikTok¡ä@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢40 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÌó1,500 Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÈPlay fashion!¡É¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ëー¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥âー¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official