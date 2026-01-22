HENNGE One¡¢Åý¹ç·¿SASE¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCato SASE Platform¡×¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥óÏ¢·È³«»Ï
HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìº °ì¹¨¡Ë¤Ï¡¢SaaSÍøÍÑ»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹HENNGE One¤¬¡¢Cato Networks¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡§¥·¥å¥í¥â¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿SASE¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCato SASE Platform¡×¤Ø¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥óÏ¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
SASE¡ÊSecure Access Service Edge¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÃ±°ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¡¢Ê£¿ô¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÀßÄê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤âÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SASE¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍýÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î»þÂå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Cato Networks¤¬Äó¶¡¤¹¤ëCato SASE Platform¤Ï¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SASE Ê¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HENNGE One¤ÈCato SASE Platform¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢HENNGE One¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Cato SASE Platform¤Ø¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¤Ê£¿ôID¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Î´ÉÍý¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IPÀ©¸Â¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÎÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éCato SASE Platform¤ò°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HENNGE¤Ïº£¸å¤âHENNGE One¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëSaaS¤òÁý¤ä¤·¡¢´ë¶È¤ÎIT³èÍÑ¤äÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HENNGE One¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HENNGE One¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤ÏSaaS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤³¤Ë¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤òË¸¤²¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢HENNGE One¤Ç¤Ï3¤Ä¤ÎEdition¤òÄó¶¡¡£Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥àID¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ¸î¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖIdentity Edition¡×¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î°Õ¿Þ¤»¤Ì¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡ÖDLP Edition¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¿Í¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´Êý°Ì¤ÇÁÈ¿¥¤ò¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¡ÖCybersecurity Edition¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤ò¡¢µ¡Ç½¤ÈÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç²ò·è¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²òÊü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://hennge.com/jp/service/one/
¢£Cato Networks¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cato Networks ¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥ó¥Àー·¿¤Î SASE ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¼°ÒËÉ¸æ¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¡¢¤½¤·¤Æ¿×Â®¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Cato Networks ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¹â¥³¥¹¥È¤Ç½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤ë¥ì¥¬¥·ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍÆ°×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢SD-WAN ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¤Ç¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤Î SASE ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Cato Networks
½êºßÃÏ¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡¡¥·¥å¥í¥â¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー
URL¡§ https://www.catonetworks.com/ja/company/
¢£HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤Ø¤ó¤²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1996Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²òÊü¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëSaaS´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡ÊSSO¡Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹HENNGE One¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥áー¥ëÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCustomers Mail Cloud¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯10·î¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë¤Ë¾å¾ì¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡ÖHENNGE¡Ê¤Ø¤ó¤²¡Ë¡×¤Ï¡ÖÊÑ²½¡ÊHENNKA¡Ë¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊCHALLENGE¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊÑ²½¤ËÄ©¤à¤È¤Î·è°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4475
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ28¹æ Daiwa½ÂÃ«¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®Ìº °ì¹¨
URL¡§ https://hennge.com/
¢¨ ITR¡ÖITR Market View¡§¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¡¿¸Ä¿ÍÇ§¾Ú·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì2025¡×IDaaS»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¤Ë¤Æ2021Ç¯ÅÙ¡¢2022Ç¯ÅÙ¡¢2023Ç¯ÅÙ¡¢2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¤Î4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ
