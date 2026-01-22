Midworks¤ÎÊ¸²½¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥Ã¥¯¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒTWOSTONE&Sons¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBranding Engineer¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÅç¹§Ç·¡¢°Ê²¼Branding Engineer¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMidworks¡×»ö¶ÈËÜÉô¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥Ã¥¯¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºîÇØ·Ê
Branding Engineer¤ÎMidworks»ö¶ÈËÜÉô¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMidworks¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Midworks»ö¶ÈËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤ÁÈ¿¥µ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÎÍÑ¡¦É¾²Á¡¦°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬»ý¤Ä¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Midworks¡È¤é¤·¤¤¡ÉÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¨¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºî¥×¥í¥»¥¹
¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡ÖMidworks¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼ÒÆâ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ°Íý¡¦Ê¬Îà¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë19¸Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ø¤È½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¹©Äø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¿·¤¿¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇMidworks¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ÎÆâÍÆ
¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Midworks¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÌÀÊ¸²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¡×¡ÖÄ©Àï¤ò»¾¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥«¥¿¥Á¡É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×´°À®¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤ä²ñÏÃ¤¬¡ÈMidworks¤é¤·¤µ¡É¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊ¢Íî¤Á¤·¤¿¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¼´¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö19¤Î¥«¥¿¥Á¡×URL¡§https://b-engineer.co.jp/about/
¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥«¥¿¥Á¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏWantedly¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Wantedly¤Îµ»öURL¡§https://www.wantedly.com/companies/twostone-s/post_articles/1038342
¢£Midworks¤È¤Ï
Midworks¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÆÈÎ©»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤Î±Ä¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÊªÍýÅªÉéÃ´¤ä¡¢ÊÝ¾ã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´Åù¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤Êý¤ä°Æ·ï¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ä²ÄÇ½À¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎLIFE¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢ÁÐÊý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Branding Engineer¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒTWOSTONE&Sons¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Branding Engineer¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://b-engineer.co.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£TWOSTONE&Sons¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£2013Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒBranding Engineer¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡¢2020Ç¯7·î7Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¡§¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7352¡Ë¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¡£2023Ç¯£¶·î£±Æü¤Ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTWOSTONE&Sons¡Ê¥Äー¥¹¥Èー¥ó¥¢¥ó¥É¥µ¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£
¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ö¶È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢TWOSTONE&Sons¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://twostone-s.com/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
