¡ÚÌµÎÁ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×»Ù±ç¥Äー¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª¡Û¡ÖOmada Design Hub¡×¤Ç¶ÈÌ³¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È
TP-Link¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Æ¥£ー¥Ôー¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ¡¢°Ê²¼¥Æ¥£ー¥Ôー¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOmada¡×¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×¡¦Äó°Æ¶ÈÌ³¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë ¡ÖOmada Design Hub¡× ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖOmada¡×¤Ï´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¿®ÍêÀ¤È³ÈÄ¥À¤ò½Å»ë¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖOmada Design Hub(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/software-tools/omada-design-hub/)¡×¤Ï¡¢¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¢»Ü¹©¶È¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢AIÅëºÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¥×¥é¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤«¤éWi-Fi¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Äó°Æ½ñºîÀ®¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àß·×¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖOmada Design Hub¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
¢£Àß·×¶ÈÌ³¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½
¡ÖOmada Design Hub¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¼«Æ°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢Àß·×¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤ä»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àß·×ÆâÍÆ¤ò¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó°Æ½ñ¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥×¥é¥óºîÀ®¤«¤éÄó°Æ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤¬»Ù¤¨¤ë¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×
¡ÖOmada Design Hub¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿¿ÞÌÌ¤äÅ·°æ¤Î¹â¤µ¤ò¸µ¤Ë¡¢AI¤¬ÊÉ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÇ§¼±¤·¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊAP¡Ë¤ÎÇÛÃÖÄó°Æ¤äWi-Fi¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤äÇÛÃÖ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¸Í·ú½»Âð¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦°û¿©Å¹¡¦¾®ÇäÅ¹¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥óºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â´Ä¶¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈËÉÙ¤Êµ¡´ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÊÉ¤Î¼ïÎà¡¢¥±ー¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡¢¥¹¥±ー¥ë¡¢É½¼¨ÀßÄê¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Omada¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢OLT¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éµ¡´ïÁªÄê¤¬²ÄÇ½¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ´Ä¶¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¸³«½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿Àß·×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Omada¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½
Omada¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×¤«¤é¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹Å¸³«¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤È¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡§OLT¤Î¼«Æ°ÇÛÀþµ¡Ç½¤Ï¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¤¹
¡ÚTP-Link¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
TP-Link¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢À¤³¦170¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç12²¯¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡ÊIDCÄ´¤Ù¡¢2024Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¡Ë¡£ËÜ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢À¤³¦42µòÅÀ¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥£ー¥Ôー¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Æ¥£ー¥Ôー¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§TP-Link Japan Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»°ÃúÌÜ12ÈÖ8¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë9³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tp-link.com/jp/