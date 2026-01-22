¤¹¤¤¤»¤óÈª¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î½Õ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡¡¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤¬¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ê¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ
¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹(À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º)¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥¢ in ¤¹¤¤¤»¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Ö¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥¢ in ¤¹¤¤¤»¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¿®½£¹ñºÝ²»³ÚÂ¼(Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥µー¥È¾ðÊó¡§ https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2604ZSM/
¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹1
¡ü¤¹¤¤¤»¤ó¤äºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¿®½£¤Ç¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¥³¥ó¥µー¥È
²ñ¾ì¤ÏÀõ´Ö»³¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ë¿®½£¹ñºÝ²»³ÚÂ¼¡£¡Ö¤¹¤¤¤»¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë10ËüËÜ¤Î¥¹¥¤¥»¥ó¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ¤¸õ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºù¤âÈþ¤·¤¯¡¢²«¿§¤Èºù¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï´¨¤¤¿®½£ÃÏÊý¤Ø½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¥Ûー¥ë¤³¤À¤Þ¡×¤ÏÌÚÂ¤¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤È¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï2ËçÌÜ¤ÎCD¡Ö¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡×¤òÆÃ½¸
¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹1
º£²ó¤Î¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¡×¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²áµî¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿CD¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£
1ÆüÌÜ¤Ï¡Ö¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥¹»Í½ÅÁÕ¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£2014Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Âè3ºîÌÜ¤ÎCD¡Ö¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ª¤Þ¤Á¤«¤Í¡×¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÄêÈÖ¶Ê¤ò¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¸¹¤¦¤µ¤® ¥Ù¥¹¤Ï¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¸¸ÁÛÂ¨¶½¶Ê¡×¤ò¥½¥í¤ÇÈäÏª¡£¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤È¶¦¤Ë²ñ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ªµÒÍÍ¤ÎÇï¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç±éÁÕ¶Ê¤¬·è¤Þ¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
4/18(ÅÚ)½Ð±é¡§¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¡¥é¥È¥¥ー¥ë¡¢¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¥Þ¥ë¥´ー¡¢¥àー¥È¥ó(Sax)¡¢¸¹¤¦¤µ¤® ¥Ù¥¹(Pf)¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î(Per)
¡ü¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤ÏCD¡Ö¥¸¥ã¥¤¥Ö¡×¤È¡Ö¥®¥ã¥°¥Ö¥é¥¹¡×¤òÆÃ½¸
¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹3
2ÆüÌÜ¤Ï¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¥»¥Ö¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹ ¥¸¥ã¥¤¥Ö¡×¡¢2011Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥®¥ã¥°¥Ö¥é¥¹¡×¼ýÏ¿¶Ê¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥á¥É¥ìー¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò¶âÂÇ6½ÅÁÕ¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥®¥ã¥°¥Ö¥é¥¹¡×¤Ï¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤Î½½È¬ÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾éÃÌ²»³Ú½¸¡£¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¸ò¶Á¶ÊÂè°ìÈÖ～±ö¥éー¥á¥ó～¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥êーÉñ¶ÊÂè5ÈÖ¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë½¨°ï¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ë¥Ùー¥¸ÂçºîÀï*¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¶Ê¤ò¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
*¥µ¥ë¥Ùー¥¸ÂçºîÀï¡§3·î²¼½Ü ¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê
4/19(Æü)½Ð±é¡§¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¥»¥Ö¥ó¡¡¥ª¥«¥Ô(Cond)¡¢¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ª¥ó(Tp)¡¢¥É¥¥¥¯¥é¥ó¥°ー¥ë(Tp)¡¢¥Þ¥ìー¥Ð¥¯(Hr)¡¢¥¹¥Þ¥È¥é¥È¥é(Tb)¡¢¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ(Tuba)¡¢¥Éー¥ë(Dr)
¡üBYOB¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ
4/18(ÅÚ)¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Ìî³°¥¹¥Æー¥¸Â¦¤ÇBYOB(Bring Your Own Bottle)¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡£°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¤ò»ý»²¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤äÀ©ºî¥Áー¥à¡¦Æ°Êª¤Î¤ªÍ§Ã£¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¸ø±é¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥È(¤Þ¤¿¤ÏÈ¾·ô)¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¸ø±éÌ¾¡§ ¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥¢ in ¤¹¤¤¤»¤ó¤Þ¤Ä¤ê
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡§ ³«¾ì»þ´Ö13¡§30¡¡¡¡³«±é»þ´Ö14¡§00
¸ø±éÌ¾¡§ ¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥¢ in ¤¹¤¤¤»¤ó¤Þ¤Ä¤ê
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯4·î19Æü(Æü)
»þ´Ö¡¡¡§ ³«¾ì»þ´Ö13¡§30¡¡¡¡³«±é»þ´Ö14¡§00
(¶¦ÄÌ)
¶¦ºÅ¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿®½£¹ñºÝ²»³ÚÂ¼
¾ì½ê¡§ ¿®½£¹ñºÝ²»³ÚÂ¼¡¡¥Ûー¥ë¤³¤À¤Þ(Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô)
ÎÁ¶â¡§ Á´ÀÊ»ØÄê¡¡Âç¿Í3,500±ß¡¡³ØÀ¸(25ºÐ¤Þ¤Ç)3,000±ß
¡¡¡¡¡¡ »Ò¤É¤â(3ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç)2,500±ß
¢¨0ºÐ¤è¤êÆþ¾ì²Ä¡£3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£2ºÐ¤Þ¤ÇÉ¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ(Âç¿Í1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤Ç)
¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡¦¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー
https://www.superkids.co.jp/ticket/
¿®½£¹ñºÝ²»³ÚÂ¼ TEL¡§ 0268-42-3436
¡Ú¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤È¤Ï¡Û
»Ø´ø¼Ô¤Î¥ª¥«¥Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤Æ´õ¾¯Æ°Êª¤È¤¤¤¦¶â´É¸Þ½ÅÁÕ¡Ö¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¡×¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ë³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¤È2000Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥óÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ(·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤Î¼èÁÈ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô300¼Ò¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Â¿¿ô¤ÎCD¡¢DVD¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³ÚÉè¤â¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¶â´É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë³¦¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¹¤¦¤µ¤®¡×(¤¦¤µ¤®¤Î¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ)¡Ö¥µ¥¥½¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡×(¥¥Ä¥Í¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹»Í½ÅÁÕ)¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¹Ô¤¦¡¢¿Æ»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡Ö²»³Ú¤Î³¨ËÜ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ûー¥ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°¸ø±é¤â´Þ¤áÇ¯´ÖÌó150¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ö¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡×¤ò·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤«¤é¹¹¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À²»³Ú¤ò¤è¤ê¸ò¶ÁÅª¤ËËÂ¤°¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯Æ¸ÍØ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ë»å¸ý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ©ºî¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸³ØºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊ¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö³¨ËÜ¡×¤È¸À¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ý½Ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÆ¸ÍØ¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æþ¤ê¸ý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ºー¥é¥·¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ë³¨ËÜ¤ÎÌò³ä¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£