¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥´¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¡¿¥Ò¥ó¥ô¥£ー¥ë¡¿¥Ù¥ë¥ê¥óÈ¯¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¾¶ÌõÈÇ¤Ç¤¹¡ü Audi Revolut F1 Team¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡ÖRevolut¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ìー¥¹¥Þ¥·¥ó¡Ö¥¢¥¦¥Ç¥£ R26¡×¤Î¥ìー¥¹¥ê¥Ð¥êー¤ò¸ø³«¡ü ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½¥Áー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¤È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ë¥È¥ìー¥ÈÎ¾¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÈäÏª¡ü Audi Revolut F1 Team¤Î¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥ô¥§¥ë¥¯¡ÊÇ®¶¡µë»ÜÀßÀ×ÃÏ¡Ë¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ
À¤³¦¤Ç7,000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ÖRevolut¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈRevolut¡Ê°Ê²¼ ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¡Ë¤Ï¡¢Audi Revolut Formula 1 Team¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È ¥¨¥Õ¥ï¥ó ¥Áー¥à¡Ë¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëåÌÌ©¤Ê½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢F1À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊFormula One World Championship¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾Ï¤ò³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÇ®¶¡µë»ÜÀß¤ÎÀ×ÃÏ¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥ô¥§¥ë¥¯¡×¤¬¡¢¸÷¤È²»¤ò¶î»È¤·¤¿Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉñÂæ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à½é¤È¤Ê¤ëÀµ¼°¥ê¥Ð¥êー¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÊÊâ¡¢Ê¸²½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ¤³¦ÅªµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤ÎÂçË¾¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1·î21Æü¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¾ì¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëRevolut¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥°¥íー¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥ë¡¦¥Í¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
Audi Revolut Formula 1 Team¤ÎÈ¯Â¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ³×¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎò»ËÅª½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Î¥ê¥Ð¥êー¸ø³«¤Ï¡¢Revolut¤¬¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë´°àú¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¡¢Revolut¤ÏÂç¤¤Ê»Ö¤ò·Ç¤²¤¿´ûÂ¸¤Îµð¿Í¤ËÄ©¤à¿·»²¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Ç7,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÊú¤¨¤ëº£¡¢¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤ß¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢Revolut¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤êÊý¡Ù¤È¤¤¤¦DNA¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎºâÌ³±¿±Ä¤ËÅö¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AUDI AG CEO ·ó Audi Motorsport AG ²ñÄ¹¤Î¥²¥ë¥Îー¥È¡¦¥Ç¥ë¥Êー»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
º£Æü¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈ¯É½¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¿·»þÂå¤Î¸øÅª¤ÊÀë¸À¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£F1¤Ï¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤ÏÃ±¤Ë¶¥¤¦¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØVorsprung durch Technik¡Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÁ°¿Ê¡Ë¡Ù¤ÎÌ¤Íè¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥«¥¿¥ê¥¹¥È¡Ê¿¨ÇÞ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¤Ç¸úÎ¨Åª¡¢¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤ÎÊÑ³×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£F1¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ç¦ÂÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Audi Revolut Formula 1 Team¤ÏÃ±¤Ë¿ô¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÁè¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÌÜ¤Ç¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢Audi Revolut Formula 1 Team¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
È¯É½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î´°Á´¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¸ø³«¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·èÄêÅª¤Ê¡ÖR26¡×¤Î¥ìー¥¹¥ê¥Ð¥êー¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌÀ²÷¤µ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à»Å¾å¤²¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¡¢¤à¤½Ð¤·¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥é¥Ð¡¦¥ì¥Ã¥É¡ÊLava Red¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¡¢F1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÃÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥Õ¥©ー¥ê¥ó¥°¥¹¤¬°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î¥ê¥Ð¥êー¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¦¥§¥¢¡¢¥âー¥¿ー¥Ûー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¬¥ìー¥¸¤Î¥«¥éー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¹½Â¤¥é¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É²Ã¹©¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ð¡¦¥ì¥Ã¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Audi Revolut Formula 1 Team¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½é¤á¤Æ°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎRevolut¥«ー¥É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëadidas¡Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÆÃÀ½¤Î¥ìー¥¹¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Áー¥à¥¦¥§¥¢¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÀ²÷¤µ¤Èµ»½ÑÅªÀºÅÙ¡×¤ò¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢¥µー¥¥Ã¥ÈÆâ³°¤Ç¤ÎÅý°ì¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¤è¤ê¡ÖRevolut Pay¡×¤Ë¤è¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢adidas¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¼è°·Å¹¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÍøÍÑµ¬Ìó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÆü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÂÄêÈÇ¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¡¦¥É¥í¥Ã¥×¡Êµ¨Àá¤´¤È¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¡§¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È·Ð¸³¤ÎÍ»¹ç
¥Áー¥à¤Ç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÃ´¤¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ó¥Î¥Ã¥È»á¤È¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¦¥£ー¥È¥êー»á¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤È¤Ê¤ëÅý°ì¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Audi F1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô ¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ó¥Î¥Ã¥È»á¡§
¥Õ¥ë¥ïー¥¯¥¹¥Áー¥à¤È¤·¤ÆF1¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª·èÄê¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Î¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥ïー¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ò¥ó¥ô¥£ー¥ë¤È±Ñ¹ñ¥Ó¥¹¥¿ー¤Î¼ÖÂÎ³«È¯µòÅÀ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëµ»½ÑÁÈ¿¥¤Î´ðÈ×¤ò²áµî¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥·¥ê¥ó¥Àー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òÇÓ¤·¤¿³×¿·¤È½ÓÉÒÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Áª¼ê¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
Audi Revolut F1 Team¥Áー¥àÂåÉ½¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¦¥£ー¥È¥êー»á¡§
¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î³ÆµòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëºÍÇ½¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²¿Àé»þ´Ö¤â¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÎ¹¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¡¢ÀºÌ©¤µ¡¢¤½¤·¤ÆË°¤¯¤Ê¤¹¥´ñ¿´¤È¤¤¤¦¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎDNA¡Ù¤ò¥Áー¥à¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î·èÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌî¿´¤ò¥µー¥¥Ã¥È¾å¤Î¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡§
Ä¹Ç¯F1¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÌî¿´¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤³¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¿¼¤¤ËÜµ¤ÅÙ¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÄó°Æ¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ë¥È¥ìー¥È¡§
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¾ÝÄ§Åª¤Ç¾¡Íø¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ä¥é¥êー¤Ç¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê³èÌö¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òF1¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤°°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸÷±É¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¥Áー¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£