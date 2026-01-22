Ì±Çñ¡ß¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Î°ì³ç±¿ÍÑ¤Ç¼ý±×¤òºÇÂç²½¡£¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡¢½ÉÇñ±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpemaSTAY¡¿¥¹¥Ú¥Þ¥¹¥Æ¥¤¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥·¥§¥¢¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½Å¾¾ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡¢¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±ÄÂå¹Ô¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì±Çñ¡¦ÊÌÁñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÉÇñ±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpemaSTAY¡¿¥¹¥Ú¥Þ¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSpemaSTAY¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
¢§¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Úー¥¹¥·¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¹¥Úー¥¹±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤ÈÌ±Çñ¤¬Ê¬Î¥±¿ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÈó¸úÎ¨¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊª·ï¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ý±×¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëºòº£¡¢Ì±Çñ»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡Îá½å¼é¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤Î²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ë¡Îá½å¼é¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡ÖÌµ¿Í½ÉÇñ»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òºÆÄêµÁ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì±Çñ¡¦ÊÌÁñ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Î°ì³ç±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Êー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÊó½·¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤ÎºÇÅ¬²½¤È¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ªー¥Êー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë±¿ÍÑ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬½ÉÇñ¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤âÁªÂò»è¤Ë»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó°Â¿´¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÁÃÍ¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤ë»È¤¤Êý¡×¤òÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖSpemaSTAY¡¿¥¹¥Ú¥Þ¥¹¥Æ¥¤¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
◼︎°ì³ç±¿ÍÑ¤ÈÆÈ¼«´ðÈ×¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ý±×ºÇÂç²½¡×
Ì±Çñ¡Ê½ÉÇñ¡Ë¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¡Ê»þ´ÖÂß¤·¡Ë¤ÎÇä¾å¤ò¹ç»»¤·¤¿ÁíÇä¾å¤ò´ð½à¤È¤·¡¢°ìÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥ªー¥Êー¤Ø¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÊó½·¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿SNS¡¦¼«¼ÒHP¤Ê¤É¤Î¶¯¸Ç¤Ê½¸µÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ªー¥Êー¤Î¼ý±×¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎¥ªー¥Êー¤Î¼ê´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö°ìµ¤ÄÌ´Ó¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×
Êª·ï¤Î´ë²è¡¦Î©¤Á¾å¤²¤«¤é¡¢ÈÑ»¨¤Ê¹ÔÀ¯¡¦Ë¡Ì³ÂÐ±þ¡¢Ê£¿ôOTA¡ÊAirbnb¡¦Booking.com¡¦°ìµÙÅù¡Ë¤Î°ì³ç´ÉÍý¡¢Â¿¸À¸ì¥²¥¹¥ÈÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¹©Äø¤ò´°·ë¡£¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¼ê´Ö¤ÇºÇÅ¬¤ÊÊª·ï±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎Ìµ¿Í»ÜÀß¤Ç¤â°Â¿´¤Î¡ÖÂÎ¸³ÉÊ¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¡×
¡Ö¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¡£¥ªー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÇä¾å¤Î¹×¸¥¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃ¤ËÀ¶ÁÝ¤ÈÀ¶·é¤µ¤òÅ°Äì¡£Ìµ¿Í½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤âÉÊ¼Á¤òÉ¸½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë»ÜÀß¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
◼︎¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë¤¬¡¢½ÉÇñÊª·ïÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¡¢OTA±¿ÍÑ¡¢¥²¥¹¥ÈÂÐ±þ¡¢À¶ÁÝ¡¦¥ê¥Í¥ó´ÉÍý¡¢¼ý±×²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¡¢Ìµ¿Í½ÉÇñ»ö¶È¤È¤·¤Æ¥ªー¥Êー¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®²½¤·¡¢¼ý±×ºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- OTA·ÇºÜ¡¦±¿ÍÑ¡§Ê£¿ôOTA°ì³ç´ÉÍý¤ä²Á³ÊºÇÅ¬²½¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¥ì¥Ó¥åーÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
- ¥²¥¹¥ÈÂÐ±þ¡§Â¿¸À¸ì¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
- À¶ÁÝ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡§À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼êÇÛ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¥ê¥Í¥ó¡¦¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
- ´ÉÍý¡¦Ë¡Ì³ÂÐ±þ¡§·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó½Ð¤ä¡¢¹ÔÀ¯¡¦Ë¡Ì³ÂÐ±þ¡ÊÎ¹´Û¶È¤äÌ±Çñ¿·Ë¡¤ÎµöÇ§²ÄÂÐ±þ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
¢§·ÇºÜÍ½Äê¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖSpemaHOTEL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SpemaSTAY¤Î¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖSpemaHOTEL¡×¤¬2026Ç¯4·î¤´¤í¶Ó»åÄ®¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´°À®¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àô Ä¾Ìï¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÁÏ¶È°ÊÍè8Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´ÖÂß¤·¡×¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í±¿±Ä¤Î»ÜÀß¤ò¡¢Îß·×420¥¹¥Úー¥¹°Ê¾åÎ©¤Á¾å¤²¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª·ï¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤è¤ê¤â½ÉÇñÍÑÅÓ¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÉÇñ»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ò½ÀÆð¤ËÀß·×¤·¡¢¶õ´Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAll Space is for You ― ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥âー¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-25-14 JRE¿ÀµÜÁ°¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÀôÄ¾Ìï
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Úー¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä/¥¹¥Úー¥¹¤Î±¿±ÄÂå¹Ô
HP URL¡§https://spacemole.co.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/spemo_space/
¸ø¼°LINE¡§https://mhv0db6q.autosns.app/addfriend/s/VvbhR7XwEd/@950cglab
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥·¥§¥¢¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥Úー¥¹¥·¥§¥¢¤ÎÊ¸²½ÁÏÂ¤¡¦³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ÄêÈÖÂÎ¸³¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¡¢²ñµÄ¼¼¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢±Ç²è´Û¡¢ÇÑ¹»¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò·ÇºÜ¡£¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä»£±Æ¡¢¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤äÂÎ¸³¤¬¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó´ÉÍý¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·ÈÑ»¨¤Ê»ÜÀß´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò´Ê°×²½¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¸ø¶¦»ÜÀßÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSpacepad¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-25-14 JRE¿ÀµÜÁ°¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½Å¾¾ ÂçÊå
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4487
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Úー¥¹¥·¥§¥¢¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¸ø¶¦»ÜÀßÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSpacepad¡×¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://spacemarket.co.jp