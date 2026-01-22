¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ëÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø¤È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¾Í¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§¥¿¥¤ ¥Ð¥ó¥³¥¯ÅÔ ¥¹¥¢¥ó¥ë¥ï¥ó¶è ¥Ñ¥¿¥Ê¥«ー¥óÄÌ¤ê 1771/1¡¢³ØÄ¹ ¥é¥ó¥µ¥ó¡¦¥éー¥È¥Ê¥¤¥µ¥Ã¥È¡¢°Ê²¼¡ÖTNI¡×¡Ë¤È¡¢TNI¤Î³ØÀ¸¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´°õ¼°¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËTNI¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î20Æü¡¢TNI¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤ÎÌÏÍÍ ¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ µ×ÌîË§Íµ¡¢ÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø ³ØÄ¹ ¥é¥ó¥µ¥ó¡¦¥éー¥È¥Ê¥¤¥µ¥Ã¥È»á
¢£¡¡ÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢¡Ö³ØÌä¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ2007Ç¯6·î¤Ë³«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÂÙÆüµ»½Ñ¿¶¶½¶¨²ñ¡ÊTPA¡Ë¡×¤òÊìÂÎ¤È¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äÆüËÜ¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
Æü·Ï´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¼ÂÁ©Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅµ¡¡¦ÅÅ»Ò¡¢ICT¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸»ºµ»½Ñ¤ä·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾ì¡¦¸½Êª¡¦¸½¼Â¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡ÖÆüËÜ·¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÀº¿À¤ò¶µ°é¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤äÊ¸²½¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤é¤¤¤Î°Ù¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢8,800¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä3¾ÊÄ£31ÅÔÉÜ¸©102»Ô¶èÄ®Â¼¤Î´±¸øÄ£¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ë²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¼ç¤ËÃÏÊýÃæ¾®´ë¶È¤È³¤³°¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¡Ø¤ß¤é¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ù¡ÊMirai Global Consortium¡§MGC¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢4¼Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢½¢¶È»Ù±ç¤ä½¢¶È¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê*1¡Ë
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¶È¼ï¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢»º¶È³èÀ²½¤òÃ´¤¦¡Ö¼ÂÁ©ÅªÀìÌç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡×¤È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¡×¤¬¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤È¹âÅÙ¤ÊÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿TNI¤Î³ØÀ¸¤ò¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà³èÍÑ»Ù±ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½¢¿¦¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò·è¤äÁÈ¿¥³èÀ²½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤òµ¡¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡»Ù±çÆâÍÆ
1.¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥ó»Ù±ç
TNI¤Î³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢ºß³ØÃæ¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ø¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Àè¤Î¾Ò²ð¡¢Áª¹Í¥Õ¥©¥íー¡¢¼Â½¬Ãæ¤Î¥Õ¥©¥íー¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤Î¼Â»Ü
2.¡¡½¢¿¦»Ù±ç
TNI¤Î³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢Â´¶È¸å¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Î½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ø¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¶ÈÀè¾Ò²ð¡¢Áª¹Í¥Õ¥©¥íー¡¢½¢¶È¤Þ¤Ç¤Î³Æ¼ï¥Õ¥©¥íー¡¢½¢¶È¸å¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ÎÄê´ü¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤Î¼Â»Ü
¢ãÂÙÆü¹©¶ÈÂç³Ø¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡§¥¿¥¤²¦¹ñ ¥Ð¥ó¥³¥¯ÅÔ ¥¹¥¢¥ó¥ë¥ï¥ó¶è ¥Ñ¥¿¥Ê¥«ー¥óÄÌ¤ê 1771/1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§³ØÄ¹¡¡¥é¥ó¥µ¥ó¡¦¥éー¥È¥Ê¥¤¥µ¥Ã¥È
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡§2007Ç¯6·î
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.tni.ac.th/
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¡§´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¿¶å½£»Ù¼Ò¡¿ÅìËÌ»Ù¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ¾Í¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡¡§6563¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§94,910Àé±ß¡Ê2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡§https://www.mirai-works.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»ö¶È
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Àµ¼Ò°÷
ÅÐÏ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë94,000Ì¾¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È8,800¼Ò¡Ê2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¼ÂÁ©·¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
»Ò²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§Greenroom³ô¼°²ñ¼Ò
