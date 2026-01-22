¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä·èÄêº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÆù¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤ò³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò

»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Î±¿±Ä¤òCore-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ Àµ¼ù¡Ë¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë10¡§00AM～2·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00 AM¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¨¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ï¡¢Îø¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¤¬Ä¹¤é¤¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÌ£¤ï¤¦¤´¤Á¤½¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ³Ê¤ªÆù¥®¥Õ¥È¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÎÆù¥®¥Õ¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡È¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆù¥®¥Õ¥È¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


Æù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026³µÍ×

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë10¡§00AM～2·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00 AM


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¡¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËOFF


¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ³µÍ×

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ£±.¡§Â­ÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë


¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ£².¡§Â­ÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¾ÆÆùÍÑ¡Ë




¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾¦ÉÊÌ¾¡§Â­ÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë


Áí½ÅÎÌ¡§£±£ë£ç


ÆâÍÆÎÌ¡§


¡¦Â­ÊÁµí¾å¸ª¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹500g


¡¦¶å½½¶åÎ¤¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¸ª¥íー¥¹


¡¡¥¹¥é¥¤¥¹500g







¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾¦ÉÊÌ¾¡§Â­ÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¾ÆÆùÍÑ¡Ë


Áí½ÅÎÌ¡§1£ë£ç


ÆâÍÆÎÌ¡§


¡¦Â­ÊÁµí¾å¥«¥ë¥Ó500g


¡¦¶å½½¶åÎ¤¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¾å¥«¥ë¥Ó


¡¡500g





¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤È¤Ï

¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¸·Áª¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤µ¤È°Â¿´¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£¤êÊª¤ä¼«Âð¤Î¿©Âî¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È´¶¼Õ¤Î¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP(https://toretate-gift.com/)



Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï


Åö¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB»ö¶È¡¢IoT¡¦ICT»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¡¢£±.¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ç¡¢£².½Ü¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢£³.ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò¤Î3¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢£´.¡Ø»ºÃÏÄ¾Á÷¡Ù¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§²ÃÆ£¡¡Àµ¼ù


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî£´ー£¹-£²£µ ¥Èー¥·¥ó¥¹¥Úー¥¹¥Ó¥ë3³¬


ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2009Ç¯


»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB¡¦EC±¿±Ä¡¢SIMÆâÂ¢¥½ー¥éー¥«¥á¥é


¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§https://core-business.jp/


¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP¡§https://toretate-gift.com/


¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä

Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡¡Ã´Åö¡§ÄÚ°æ


TEL¡§03-5937-4965


MAIL¡§ support@toretate-gift.com