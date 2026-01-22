¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä·èÄêº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÆù¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤ò³«ºÅ¡ª
»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Î±¿±Ä¤òCore-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ Àµ¼ù¡Ë¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë10¡§00AM～2·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00 AM¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ï¡¢Îø¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¤¬Ä¹¤é¤¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÌ£¤ï¤¦¤´¤Á¤½¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ³Ê¤ªÆù¥®¥Õ¥È¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÎÆù¥®¥Õ¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡È¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆù¥®¥Õ¥È¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë10¡§00AM～2·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00 AM
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¡¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËOFF
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ£±.¡§ÂÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ£².¡§ÂÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¾ÆÆùÍÑ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÂÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë
Áí½ÅÎÌ¡§£±£ë£ç
ÆâÍÆÎÌ¡§
¡¦ÂÊÁµí¾å¸ª¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹500g
¡¦¶å½½¶åÎ¤¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¸ª¥íー¥¹
¡¡¥¹¥é¥¤¥¹500g
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÂÊÁµí¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¾ÆÆùÍÑ¡Ë
Áí½ÅÎÌ¡§1£ë£ç
ÆâÍÆÎÌ¡§
¡¦ÂÊÁµí¾å¥«¥ë¥Ó500g
¡¦¶å½½¶åÎ¤¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¿ー¥Óー¥Õ¾å¥«¥ë¥Ó
¡¡500g
¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤È¤Ï
¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¸·Áª¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤µ¤È°Â¿´¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£¤êÊª¤ä¼«Âð¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È´¶¼Õ¤Î¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP(https://toretate-gift.com/)
Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB»ö¶È¡¢IoT¡¦ICT»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¡¢£±.¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ç¡¢£².½Ü¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢£³.ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò¤Î3¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢£´.¡Ø»ºÃÏÄ¾Á÷¡Ù¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§²ÃÆ£¡¡Àµ¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî£´ー£¹-£²£µ ¥Èー¥·¥ó¥¹¥Úー¥¹¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2009Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB¡¦EC±¿±Ä¡¢SIMÆâÂ¢¥½ー¥éー¥«¥á¥é
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§https://core-business.jp/
¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP¡§https://toretate-gift.com/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡¡Ã´Åö¡§ÄÚ°æ
TEL¡§03-5937-4965
MAIL¡§ support@toretate-gift.com