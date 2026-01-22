¥Ô¥¨¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤é¿·¥á¥Ë¥åー¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¨¥È¥í(ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ÂÙ¹Ô)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ô¥¨¥È¥í¤Î²û¤«¤·¤¤Ì£¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ô¥¨¥È¥í¿·¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¡Û¡¡
¢£³«»ÏÆü¡§1·î29Æü(ÌÚ)
¢£Å¹ ÊÞ¡§ Á´¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó40Å¹ÊÞ
¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¡§https://www.pietro.co.jp/restaurant/all¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·¥á¥Ë¥åー¿ô¡§13ÉÊ
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¿·¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð¡Û¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥¤ー¥È¥¤¥ó²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡þ³¤¤Î¹¬¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡¡¡¡ ¥ì¥®¥å¥éー¡§1,628±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¹¥âー¥ë¡¡¡§1,144±ß
¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¤Î¿É¤ß¤¬¤¤¤¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤Ë³¤Ï·¡¢¥¤¥«¡¢¤¢¤µ¤ê¤Î³¤¤Î·Ã¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ý¿É¤Ê°ì»®¡£
¡þ¥·ー¥Õー¥É¤È³¤Áô¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¡¡¡¡¥ì¥®¥å¥éー¡§968±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥âー¥ë¡¡¡§682±ß
³¤Ï·¤È¥¤¥«¤Ë³¤Áô¤ÈÌîºÚ¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤°ì»®¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥Ô¥¨¥È¥í¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥á¥Ë¥åー¡Ó
¥Ô¥¨¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó1¹æÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö³¤Áô¥µ¥é¥À¡×¡¢¡Ö³¤¤Î¹¬¡×¥Ñ¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ£¤ò¥ëー¥Ä¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø³¤¤Î¹¬¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡Ù¤È¡Ø¥·ー¥Õー¥É¤È³¤Áô¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¡Ù¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä°ì»®¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤ÎÀ¼¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Í¥½¨¾Þ¤Î°ì»®¡£
¡þÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¥Ý¥Æ¥È¡¡¡¡550±ß
2024Ç¯¤Î¡Ö¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×(¢¨)¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿°ì»®¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡È¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢º£²óºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇîÂ¿Ì¾Êª¡È¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¡É¤È¥Ð¥¿ー¤¬¤è¤¯Íí¤ó¤ÀÇ®¡¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¨¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈ¾½ÏÍñ¤ò¤Î¤»¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ì»®¡£
¡þ¥È¥ê¥å¥Õ¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤Î¥¯¥êー¥à¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¥°¥é¥¿¥ó¡¡¡¡1,408±ß
¤È¤í¤±¤ëÈ¾½ÏÍñ¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î»Ý¤ß¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤¬¹á¤ëÇ»¸ü¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ì»®¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー³«È¯¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤¤¤Ä¤â¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Ô¥¨¥È¥í¤é¤·¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ô¥¨¥È¥í¤é¤·¤µ¤ò¤É¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¡× ¡Û
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÇä¾å¤ä»ö¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹·Ð±Ä¡×¤ò2020Ç¯¤è¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤äÁÛ¤¤¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.pietro.co.jp/company/fanbase/¡Ë
¢£¥Ò¥¹¥È¥êー¡§¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï°ì¸®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤ªÅ¹¤ÇÃÂÀ¸
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¡ÖÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡×¤È¸½ºß¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¡ÖÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡×¤È¸½ºß¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¥¹ー¥Ñー¤äÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡£Åö¼Ò¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇºòÇ¯5·î¤ËÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤¬3²¯ËÜ(¼«¼ÒÄ´¤Ù)¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢1980Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Å·¿À¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ë¤â¹ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡¢ÏÂ¤È°Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤¬è§¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Î¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯´Ö¡¢Á°ºÚÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿µ¨Àá¤Î¥µ¥é¥À¡£¤³¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ë±þ¤¨¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ô¥¨¥È¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯»ä¤¿¤ÁÁ´¤Æ¤¬¡¢Ì¤Íè¤â¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡×Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.pietro.co.jp/
