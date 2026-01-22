XOP¡¢AI¶ÈÌ³³èÍÑÊÙ¶¯²ñ¡Ú´ðÁÃÊÔ¡Û¤ò 1/28¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ
BizOpsÀìÌç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¶ÈÌ³¡ÊOps¡Ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÎ¼Âç¡¢°Ê²¼XOP¡Ë¤Ë¤Æ¡¢AI¶ÈÌ³³èÍÑÊÙ¶¯²ñ¡Ú´ðÁÃÊÔ¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡£
ChatGPT¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ»öÎã¤Þ¤Ç¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë400¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ChatGPT¤ò»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô
¡¦ChatGPT¤ò¶ÈÌ³³èÍÑ¤·À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤¿¤¤Êý
¡¦ChatGPT¤ò°ì»þ´ü¼ÒÆâ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤º¤Ë¼¤á¤¿Êý
¡¦ºÇ¿·¤ÎAI»ö¾ð¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～18:00
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGoogle Meet¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËGoogle Meet¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÆüËÜAI¶ÈÌ³(Ops)³èÍÑ¶¨²ñ¡ÚJAO¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡§¡¡ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-4405-6609¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶â9:00～18:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥áー¥ë¡§customer@x-opg.com
»²²ÃÄê°÷¡¡¡¡¡¡¡§¡¡50Ì¾
¡¦5Ê¬Á°¤«¤éÆþ¼¼³«»Ï²ÄÇ½¡£³«»Ï»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤Î»²²Ã¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ¿Ì¾¤äµ¶Ì¾¡¢¼ÒÌ¾ÉÔÌÀ¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¾ÜºÙ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊËÜÊÙ¶¯²ñ¤ÏAI¤ÎÁÈ¿¥³èÍÑ¤¬¼ç´ã¤Î¤¿¤á¼ç»Ý¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦´ÉÍý¿¦¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î»²²Ã¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤¬AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬AIÁÈ¿¥°Ü¹Ô¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡Ë
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï²èÌÌ¶¦Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤ê°ÜÆ°Ãæ¤ä²»À¼¤Î¤ßÅù¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é»²²Ã¡×¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦PC¤òÍÑ°Õ¤·´é½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«»Ï»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Æ¼ïAI¥Äー¥ë¤Î¤¦¤ÁChatGPT¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ChatGPTË¡¿ÍÍøÍÑ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö³èÍÑÂ¥¿Ê¡×¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡×¤ò²ò·è¤·¤¿Åö¼Ò³«È¯¤ÎÆÈ¼«AIÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ò´ÊÃ±¡¦³Î¼Â¡¦°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±GPT¤Ç¤¹¡£OpsAI¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È²Ý¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£³¥×¥é¥ó¡Ê9,900±ß/29,000±ß/49,000±ß¤¤¤º¤ì¤âÀÇÊÌ¡Ë¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¹ÔÌµÀ©¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OpsAI¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://x-opg.com/opsai/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊxOperation Group, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5 WeWork´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9F
µò¡¡ÅÀ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 WeWork¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 10F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ Î¼Âç
ÀßÎ©·î¡¡¡§2016Ç¯9·î
»ö¶È³«»Ï¡§2022Ç¯10·î¡Ê2022Ç¯9·î¤ËSaaS»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¡¢Íâ·î¤Ë¸½¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¸½»ö¶È¤ò³«»Ï¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¶ÈÌ³¡ÊOps¡ËÍ»¹ç»Ù±ç
¡ÚAI solution¡ÛË¡¿Í¸þ¤±ChatGPT¡ÖOps¡Ê¥ª¥×¥¹¡ËAI¡×³«È¯¡¢SaaSaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯
¡ÚOps solution¡ÛBizOps/xOps¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢OpsÊ¬ÀÏSaaS¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡×³«È¯
ÆüËÜAI¶ÈÌ³(Ops)³èÍÑ¶¨²ñ¡ÚJAO¡Û¡ÊJapan AI x Operation Association¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5-9F¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×Æâ¡Ë
È¯ÂÆü¡¡¡§2024Ç¯10·î1Æü
²ñ¼ÒHP ¡§https://x-opg.com/
OpsAI ¡§https://x-opg.com/opsai/
¶¨²ñHP ¡§https://x-opg.com/ai-xops/