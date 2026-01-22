¡Ú¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Û¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«2³äÄøÅÙ¡£AI³èÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±À°æ ½ÓÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÂ°¿Í²½¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î°Æ·ï¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¡Ö·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À®²Ì¤ò½Ð¤¹±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÈ½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤º¡¢Â°¿Í²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê»ö¾Ý¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤ËAI¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò²þÁ±¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI³èÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://thankslabcareer.net/¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡Ê¼Ò°÷100Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÂ°¿Í²½¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¡õ¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤ÎAI²½¤Î¶ñÂÎÅªÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://share.hsforms.com/1r2AXy0CNSDGxs-ar30BOEAr5uki(https://share.hsforms.com/1r2AXy0CNSDGxs-ar30BOEAr5uki)
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÃÌÁ°½àÈ÷¤Î¾õ¶·¡×¡Ö¾¦ÃÌÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷ÆâÍÆ¡×¡Ö¾¦ÃÌÏ¿²»¤äµÄ»öÏ¿¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡Ë¤ÎºîÀ®¡¦¶¦Í¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÂ°¿Í²½¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,014¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤ËÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡Ê¼Ò°÷100Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://thankslabcareer.net/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
¡¦¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¡Ø»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù´ë¶È¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ø¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬·Ð¸³¡¦´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡¦±Ä¶ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÌó2³ä
¡¦AI³èÍÑ¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³èÍÑ¥·ー¥óTOP3¡§¡Ø¾¦ÃÌµÏ¿¡Ù¡Ø¸ÜµÒ¾ðÊóÀ°Íý¡Ù¡Ø½ñ¤µ¯¤³¤·¡Ù
¡¦AI³èÍÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡ØÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼ÒÆâ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤½¤¦¡Ù
¡¦¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¤¿AI¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ØÄó°Æ»ñÎÁ¤ä¥áー¥ëºîÀ®»Ù±ç¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¤¬Ìó6³ä
¡¦º£¸å¡¢²ñ¼Ò¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î1°Ì¤Ï¡ÖAI¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡×
¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤Ï¤ï¤º¤«2³ä
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Î¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Èー¥¯¤ä¾¦ÃÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ù¤Î¶¦Í¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤Î¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÌÀÊ¸²½¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø°ìÉô¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Â°¿ÍÅª¡Ê46.5%¡Ë¡Ù¡Ø¤Û¤È¤ó¤É¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê23.8%¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÏÌó7³ä¤Ë¾å¤ê¡¢TOP±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ°¿ÍÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â°¿ÍÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡Ö·Ð¸³¤È´¶³Ð¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡×¤¬ºÇÂ¿
Á°Ìä¤Ç¡Ø°ìÉô¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Â°¿ÍÅª¡Ù¡Ø¤Û¤È¤ó¤É¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Èー¥¯¤ä¾¦ÃÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡Ø±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê59.4¡ó¡Ë¡Ù
2°Ì¡§¡Ø¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤É¤¦À°Íý¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê30.2¡ó¡Ë¡Ù
3°Ì¡§¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¶¦Í¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ê27.4¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬Ìó6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¶¯¤ß¤¬¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤ÏÂ¿Ë»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦Í¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤äÂÎÀ©¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¢ª¾¦ÃÌ¥í¥°¤òAI¤Ç¹½Â¤²½¡¦¸À¸ì²½¤·¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÃßÀÑ
¡¦¡Ø¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤É¤¦À°Íý¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù
¢ªAI¤¬¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤«¤é½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¡¦À°Íý
¡¦¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¶¦Í¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ù
¢ªÃÌÏ¿²»¤«¤éAI¤¬¼«Æ°¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®²½
¢§ ¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ï»ñÎÁ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¼êË¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://share.hsforms.com/1r2AXy0CNSDGxs-ar30BOEAr5uki
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÃÌÁ°½àÈ÷¤Î¾õ¶·¡×¡Ö¾¦ÃÌÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷ÆâÍÆ¡×¡Ö¾¦ÃÌÏ¿²»¤äµÄ»öÏ¿¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡Ë¤ÎºîÀ®¡¦¶¦Í¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈAI¡Ö¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡×¤Ï¤ï¤º¤«18%¡¡³èÍÑ¤ÈÀ®²Ì¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×
Â³¤¤¤Æ¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎÍÌµ¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ä¶È³èÆ°¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¸½ºß¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê18.1¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¸½ºß¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê35.0¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø²áµî¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¸ú²Ì¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡¿»È¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡Ë¡Ê11.4¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ê35.5¡ó¡Ë¡Ù
AI¤ò¡Ö³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×Êý¤Ï6³ä°Ê¾å¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
AI¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
AI³èÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë³èÍÑË¡TOP3
Á°Ìä¤Ç¡Ø¸½ºß¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡Ø¾¦ÃÌµÄ»öÏ¿¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡Ë¤ÎµÏ¿¡¦ÊÝÂ¸¡Ê57.9¡ó¡Ë¡Ù
2°Ì¡§¡Ø¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¡¦Í×Ìó¡Ê49.7¡ó¡Ë¡Ù
3°Ì¡§¡Ø¾¦ÃÌ¥í¥°¡Ê²»À¼¡¦¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¡Ê36.6¡ó¡Ë¡Ù
À®²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Äó°Æ¤ä¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¶ÈÌ³¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÖµÏ¿¡×¡ÖÀ°Íý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×¶ÈÌ³¤«¤éAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÃÌµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¤Ç¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Äó°Æ³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢À®²Ì¼Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Õ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÇÁá¤¯ÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
AI³èÍÑ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¡×¡Ö¼ÒÆâ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×
¡ÖAI¤Ë¤è¤ë±Ä¶È»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ØÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤«ÉÔ°Â¡Ê37.3¡ó¡Ë¡Ù
2°Ì¡§¡Ø¼ÒÆâ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡Ê28.2¡ó¡Ë¡Ù
3°Ì¡§¡ØÀºÅÙ¤¬Äã¤½¤¦¡Ê26.7¡ó¡Ë¡Ù
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥³¥¹¥È¤Î·üÇ°¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±Ä¶ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¸ú²Ì¤ò½Ð¤»¤ëÌÀ³Î¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÊ¨¤«¤Ê¤¤±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤âÂ¿¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ä±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ä¶ÈAI¤Î³èÍÑÀè¡¡1°Ì¤Ï¡ÖÄó°Æ»ñÎÁ¡¦¥áー¥ëºîÀ®»Ù±ç¡×
¡Ö¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¡¢Äó°ÆÎÏ¤ä¥¯¥íー¥¸¥ó¥°ÎÏ¤ò»ý¤Ä±Ä¶ÈAI¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ØÄó°Æ»ñÎÁ¤ä¥áー¥ëÆâÍÆ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡Ê60.7¡ó¡Ë¡Ù
2°Ì¡§¡Ø¼ã¼ê°éÀ®¡ÊÌÏµ¼¾¦ÃÌ¤ä¥Èー¥¯½¬ÆÀ¡Ë¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡Ê43.1¡ó¡Ë¡Ù
3°Ì¡§¡Ø²ÍÅÅ¡¦¥áー¥ëÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î°ì¼¡±þÅú¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡Ê30.9¡ó¡Ë¡Ù
Ìó6³ä¤¬¡ÖÄó°Æ»ñÎÁ¤ä¥áー¥ë¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈAI¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î»×¹Í¤äÉ½¸½¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÄó°Æ¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Ê¤É¡¢¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢AI¤ò²ð¤¹¤³¤È¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë°éÀ®´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
AI³èÍÑ¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖAI³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£¸å¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ØAI¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡Ê32.7¡ó¡Ë¡Ù
2°Ì¡§¡ØAI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑÂ¥¿Ê¡Ê30.4¡ó¡Ë¡Ù
3°Ì¡§¡Ø±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½¡¦·¿²½¡Ê28.9¡ó¡Ë¡Ù
AI¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¡¢AI³èÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬ÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤ä»ÅÁÈ¤ß²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ°Íý¡¦¸À¸ì²½¤ÎÊýË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÃÌÏ¿²»¤äµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â½ÅÍ×À¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄêÃå¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â°¿Í²½¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î»×¹Í¤äÉ½¸½¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤ä°éÀ®¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Äó°Æ¤Î¼Á¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ ¡Ö¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¡×¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¸ø³«Ãæ
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://share.hsforms.com/1r2AXy0CNSDGxs-ar30BOEAr5uki(https://share.hsforms.com/1r2AXy0CNSDGxs-ar30BOEAr5uki)
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡×¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡© À¸À®AI¤ÎProjectµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤ÎAI²½¡ÊRAG²½¡Ë¡×¤Î¶ñÂÎÅª¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ç¡È¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¡É¤ò¹¤²¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÈBPO¥µー¥Ó¥¹¡×
º£²ó¡¢¡Ö±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÂ°¿Í²½¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://thankslabcareer.net/(https://thankslabcareer.net/)¡Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬IT¥¹¥¥ë¤ÈÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëBPO¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÈBPO¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹â¤¤PC¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò»ý¤Ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÍÊ¤·¡¢À¸À®AI¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂÐ±þÈÏ°Ï¤È½èÍý¥¹¥Ôー¥É¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó180¼Ò¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤ä¾ðÊóÀ°Íý¡¢»ñÎÁºîÀ®Êä½õ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î·Úºî¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤ä³Æ¼ï´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ITµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤È¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ï¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿À°Íý¤ä¾¦ÃÌ¥í¥°¤Î²Ã¹©¡¢AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Àß·×¤Ê¤É¡¢´ÖÀÜ¶ÈÌ³¤ò³°Éô²½¡¦¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼çÍ×BPO¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤È¶¯¤ß
¡ã¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðURL¡ä
¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉBPO¥µー¥Ó¥¹
https://thankslabcareer.net/index.html#services(https://thankslabcareer.net/index.html#services)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥µ¥ó¥¯¥¹¥é¥Ü¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯10·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§±À°æ ½ÓÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§¢©812-0013¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì1-1-33
URL¡§https://thankslabcareer.net/