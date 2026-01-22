¡Ø¿©ÍÜ¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯¸¼ÊÆÃæ¿´¤ÎÏÂ¿©¤Î·ÑÂ³¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ
¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¡ÊÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¡Ë¢¨1¤È¼ÀÉÂ¤Î´ØÏ¢À¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤È¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î²þÁ±¤ò²ð¤·¤¿¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤È¤¢¤·¤«¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¿©ÍÜ¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯¸¼ÊÆÃæ¿´¤ÎÏÂ¿©¡Ê¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë¤Î·ÑÂ³¤¬¹âÎð¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØNutrients¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î9ÆüÉÕ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÅª¤ÊÌÌ¤«¤é¤âË¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Ë¤ÏÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Î°Û¾ï¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡Ë¤¬2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¢±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¡¢²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¿´·ì´É¼À´µ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ä°²½¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Åª¤Ê²ÃÎð¤Ë¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¾õÂÖ¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆü¡¹¤Î¿©»öÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿©ÍÜ¡Ù¤Ï¡¢19À¤µª¤Î¿©°å¡¦ÀÐÄÍº¸¸¼¤¬Äó¾§¤·¤¿¡¢¿©¤È·ò¹¯¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤Î»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢NPOË¡¿Í ÆüËÜÁî¹ç°å³Ø²ñ¢¨2¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø¿©ÍÜ¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¿©¤ò¡Ø¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¡¢ÌîºÚ¡¢Æ¦¡¢¾¯ÎÌ¤Îµû¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤ò¼ç¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¿©»öÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£ÆüËÜÁî¹ç°å³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô½¸¤ò´Þ¤á¤¿¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÂÎ·Ï²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð½÷À¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¡¦·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¾õÂÖ¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Á¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀÝ¼è¤¬¹âÎð½÷À¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È·ò¹¯¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¼êË¡¤ÈÀ®²Ì
¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Ê¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÄ¹´ü´Ö·ÑÂ³¤Î60～79ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À19Ì¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¤ÎÆüËÜ¿©¤Î·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¡Ê19Ì¾¡Ë¡¢µÚ¤ÓÄÌ¾ï¤ÎÆüËÜ¿©¤ÎÈó·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¡Ê31Ì¾¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¦ÂÂ¿ÍÍÀ¡ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Î°ã¤¤¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤È·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ê°ã¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÈÈó·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ê°ã¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤¬·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¤Î¤â¤Î¤ËÎà»÷¤·¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Èó·ò¾ï¼Ô¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ËÍ±×¤ÊÍï»À»ºÀ¸¶Ý¡ÊAnaerostipes¡¢Coprococcus¡¢µÚ¤ÓKineothrix¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¡ÊEggerthella¡¢Enterocloster¡¢Erysipelatoclostridium¡¢Escherichia/Shigella¡¢Flavonifractor¡¢µÚ¤ÓRuthenibacterium¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤â´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤â¡¢¹â·ì°µ¾É¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¼ÀÉÂØí´µ¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ÀÉÂ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢BMI¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÈîËþ¾É¡¢ÊØÈë¾É¡¢¹üÁÆò¢¾É¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Î¼ÀÉÂØí´µ¼Ô¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤·¤â·ò¹¯¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤òÍÞÀ©¤··ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀÝ¼è¤¬¹âÎð½÷À¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¾õÂÖ¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Á¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»ö¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©»öÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÀÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Î·ÑÂ³¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÆüËÜÁî¹ç°å³Ø²ñ¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡ÊËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò40Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
·ò¹¯Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏÃæ³¤¿©¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤Ï¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢Æ¦Îà¡¢µû¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÀÖ¿È¤ÎÆù¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ¤ÎÀÝ¼è¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¿©»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÃÏÃæ³¤±è´ß½ô¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©»öË¡¤Ç¤¢¤ëÃÏÃæ³¤¿©¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÏÂ¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¾ï¿©¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¿©»ö¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤È¤·¤ÆÍË¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î²þÁ±¤ä¡¢²þÁ±¸å¤Î¾õÂÖ¤Î°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿©»öÎÅË¡¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¹½À®¡Ê³ÆÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÁêÂÐÂ¸ºßÎÌ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ê¤É¡Ë¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤¿ºÝ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢¿©ÍÜ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1 Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ
¥Ò¥È¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤Ï1,000¼ï°Ê¾å¡¢10～100Ãû¸ÄÄøÅÙ¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¶¦À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¤µ¤Ë¤·¤ÆÌó1.5 kg¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¥ê¥È¥êー¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¡ÖÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ï¡¢Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢¨2 NPOË¡¿Í ÆüËÜÁî¹ç°å³Ø²ñ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nihon-sougou.com/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¦µæ¥°¥ëー¥×
¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Áý»³ Çî¾¼
¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡Èª»³ ¹ÌÂÀ¡¦¹¾¸¶ ºÌ¡¦Ê¿Ìî Àé¿Ò¡¦¹áÌî ²ÃÆà»Ò
¤¢¤·¤«¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
±¡Ä¹¡¡°²´¢ °ËÀ¤»Ò
¢£¸¶ÏÀÊ¸¾ðÊó
Kouta Hatayama, Aya Ebara, Chihiro Hirano, Kanako Kono, Hiroaki Masuyama, Iyoko Ashikari. Intestinal Microbiota of Older Japanese Females Adhering to a Traditional Japanese Brown Rice-Based Diet Pattern. Nutrients 2026, 18(2), 219.
doi:10.3390/nu18020219
¢£¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡Èª»³ ¹ÌÂÀ
research(at)symbiosis-solutions.co.jp
¢¨ (at) ¤Ï@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
info(at)symbiosis-solutions.co.jp
¢¨ (at) ¤Ï@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ë¶È³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤«¤é¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯Åù¤òÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¸¡ºº¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡Ê¡ØSYMGRAM(R)¡Ù¡¢¡Ø·òÄ²¥Ê¥Ó(R)¡ÙÂ¾¡Ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó°åÌô¡¦¿©ÉÊ¥áー¥«ーÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î²þÁ±¤ò²ð¤·¤Æ¼ÀÉÂ¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½À¿©ÉÊ¡Ê°å¿©ÉÊ(R)¡Ë¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ±î³ÚÄ®2-8-11 VORT¿åÆ»¶¶III 3F
¡¦¸¦µæ½ê¡§ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»ÔÆî2-3-13¡¡ÏÂ¸÷Íý¸¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶Æâ
¡¦ÀßÎ©¡§2018Ç¯4·î¡¡¢¨°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇÀ¶È¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³«È¯µ¡¹½¤È¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡ÊµìÑþÌîÆÃÊÌ¸¦µæ¼¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò»ö¶È²½¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©
¡¦»ñËÜ¶â¡§29²¯9,392Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡§2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡¦URL¡§
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.symbiosis-solutions.co.jp/
¡ÚÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¸¡ºº¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖSYMGRAM¡×¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://symgram.symbiosis-solutions.co.jp/
¡ÚÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¸¡ºº¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡Ö·òÄ²¥Ê¥Ó¡×¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://kenchonavi.com/