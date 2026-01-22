¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖMail Publisher¡×¤¬¥áー¥ëÁ÷¿®»Ô¾ì¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ
¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢ー¥ë¡Ê°Ê²¼ITR¡Ë¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖITR MARKET VIEW¡§¥áー¥ë¡¿Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤ÎMail Publisher¤¬¥áー¥ëÁ÷¿®»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢No.1¡Ê2023Ç¯ÅÙ～2025Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
°µÅÝÅª¤ÊÇÛ¿®ÀÇ½¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê
1999Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖMail Publisher¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÇÛ¿®ÀÇ½¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Mail Publisher¤Ï¡Ö4,100ËüÄÌ¡¿»þ¡×¤È¤¤¤¦¹âÂ®ÇÛ¿®ÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï·î´Ö85²¯ÄÌ°Ê¾å¤Î¥áー¥ë¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³Æ´ë¶ÈÍÍ¤¬¸ÜµÒ¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Êµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Gmail¤Î¥¹¥Ñ¥àÂÐºö¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤ÅþÃ£Î¨¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMail Publisher¡×¤Î¼çÍ×ÆÃÄ¹
¹âÂ®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÇÛ¿®ÀÇ½
Mail Publisher¤Ï¡Ö4,100ËüÄÌ¡¿»þ¡×¤Î¹âÂ®ÇÛ¿®¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¨¥éー¥áー¥ë¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅþÃ£Î¨¤¬¹â¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë¥áー¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¿®´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¼¨¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤ë¡×¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ½¼¨¤¬Êø¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥áー¥ëÇÛ¿®¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È
¼çÍ×¤ÊCDP¡¢MA¡¢EC¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î³°Éô¥Äー¥ë¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿Í¼ê¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Çー¥¿¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡×¤ä¡Ö¥¦¥§¥Ö¹ÔÆ°¤Ë±þ¤¸¤¿¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡×¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖBest-of-Breed¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È°ÂÁ´À
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤äÉ½¼¨¥á¥Ë¥åー¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¸¢¸Â´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸íÁàºî¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±¿ÍÑ¤Î°Â¿´´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMail Publisher¡×¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢Mail Publisher¤ÎÇÛ¿®¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÖEngage Cros¡×¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://emberpoint.com/service/mailpublisher/smart-edition/
¡Ê¢¨1¡Ë¡¡½ÐÅµ ITR¡ÖITR MARKET VIEW¡§¥áー¥ë¡¿Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì2026¡×¡Ê2026Ç¯1·îÈ¯¹Ô¡Ë¥áー¥ëÁ÷¿®»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¿ä°Ü¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢¡Ê2023Ç¯ÅÙ～2025Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡¡¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ö¥êー¥É¤È¤Ï³ÆÊ¬Ìî¤ÇºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6868-8980¡¡
E¥áー¥ë: pr@emberpoint.com¡Ê¹ÊóÁë¸ý¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§ EmberPoint Co., Ltd.¡Ë
ËÜ¡¡¼Ò¡§¡¡¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ7-1 Í³ÚÄ®ÅÅµ¤¥Ó¥ëËÌ´Û20³¬
Âå¡¡É½¡§¡¡¸Þ½½Íò ¿¿¿Í
»ñËÜ¶â¡§¡¡1²¯±ß
Àß¡¡Î©¡§¡¡1999Ç¯12·î
£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://emberpoint.com/
¢£¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥áー¥ëÇÛ¿®ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥áー¥ëÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖMail Publisher¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏMA¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¥Äー¥ë¡ÖEngage Cros¡×¤ä¥»¥ß¥«¥¹¥¿¥à·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖApp Publisher¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åý¹ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://emberpoint.com/company.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤½¤Î¥í¥´¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾¦É¸¡¦ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÌµÃÇÊ£¼Ì¡¦Å¾ºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£