¿·¿Êµ¤±Ôºî²È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡¡2026Ç¯2·îÆÃÀßÅ¸¼¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¡¦ yuka otsu»á¤ÎºîÉÊ4ÅÀ¤òËÜÅ¸¤Ë¤ÆÅ¸¼¨
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー1996Ç¯¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー2026Ç¯¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë
¥ê¥½¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´ÌîÄ¾¿Í¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ê¥½¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Äー¥ê¥¹¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¾åÌî¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7ÃúÌÜ2-9¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥í¥ÓーÆâ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖResol Gallery Ueno¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èyuka otsu»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ4ÅÀ¤ÎÆÃÀßÅ¸¼¨¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¾åÌî¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È²¼Ä®¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¾åÌî¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥í¥ÓーÆâ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖResol Gallery Ueno¡×¤ò¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢Î¹¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢2024Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî²È¤«¤é¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤É½¸½¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌý³¨¤äÈÇ²è¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Î¹¿Í¡Ê¥Äー¥ê¥¹¥È¡Ë¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤Ë¥¢ー¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè½½»°ÃÆ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ëyuka otsu»á¤Ï¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ø¶ÐÌ³¤·¡¢2025Ç¯¤ËÀÄ»³½Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯²Ê¤ò½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢yuka otsu»á¤¬¾åÌî¤é¤·¤¤¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ï¢ºî¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー1996Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー2026Ç¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß¤ÎÆÃÀßÅ¸¼¨¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤äÅßµÙ¤ß¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿·×4ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£yuka otsu»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥ê¥½¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ¹¿Í¡Ê¥Äー¥ê¥¹¥È¡Ë¤¿¤Á¤Î¥Ëー¥º¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë±þ¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Î¹¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤òËÂ¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¾åÌî¡Ù¥ê¥Ó¥ó¥°¥í¥ÓーÆâ¡¡¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖResol Gallery Ueno¡×
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§yuka otsu»á
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¡¡¢¨¤´½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«´Û»þ´Ö¡§¡Ú¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¡Û¡¡24»þ´Ö¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¡¿¡¡¡Ú¤´½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¡Û¡¡10»þ～20»þ
Å¸¼¨ºîÉÊ
¡Ê2025¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥Ã¥·¥å¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¡F25¹æ¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー1996Ç¯¡×
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊý¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¾åÌî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿³¨¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÏ¢ºî¤Î£±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1996Ç¯¤Î²ÈÂ²¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Î£²¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥Ã¥·¥å¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¡F25¹æ¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー2026Ç¯¡×
2026Ç¯¤Î²ÈÂ²µÇ°»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡£
»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
£±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥Ã¥·¥å¡¡¿åºÌ»æ¡¡A4¡Ë
¡ÖÅßµÙ¤ß¡¢¥Ûー¥à¡×
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¸þ¤«¤¦¥¹¥ー¥äー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤ä¤¹¤ß¤òÀã¤Ç¤â¤Ê¤¯´¨¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2025¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥Ã¥·¥å¡¡¿åºÌ»æ¡¡A4¡Ë
¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
¥¹¥ー¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¿ー¥ó¤Ê¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥áー¥¸¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÏÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¿´¤¦¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
Åß¤ò±Û¤¨¤¿½Õ¥¹¥ー¤ÎÀ²¤ì¤Æ¸÷¤¬¶¯¤¤Æü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§yuka otsu
Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£ÀÄ»³½Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯²Ê½¤Î»¡£
¡Ò¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¥Û¥Æ¥ë¤Ï»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ëµ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤äÎ¹¤òÁÛµ¯¤·¤¿¤â¤Î¤òÅ¸¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ºî¤Î2ÅÀ¤Ïº£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Î°Ù¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
F25¹æ¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¸¶²è¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Î¬Îò
2025Ç¯¡¡¡¡ÀÄ»³½Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯²Ê½¤Î»
2026Ç¯¡¡¡¡ÀÄ»³½Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó²ÝÍú½¤Ãæ
¡ÖResol Gallery Ueno¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¾åÌî¡Ù¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥í¥ÓーÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖResol Gallery Ueno¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤äµ»½Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥¢ー¥È¤Î¿ô¡¹¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¤Î³¹¾åÌî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ý½ÑÂÎ¸³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¡¢Î¹¿Í¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤ÏÆÃÀßÅ¸¼¨¤È¾ïÀßÅ¸¼¨¤ò³Ö·î¤Ç¸ò¸ß¤Ë¼Â»Ü¡£Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ÈÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀßÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖResol Gallery Ueno¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Ç¥®¥ã¥é¥êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÌî¤Î³¹¤È¥¢ー¥È¤¬½Ð²ñ¤¦Î¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¹¡¢Î¹¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¹Àè¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡×¡Ö²¼Ä®Ê¸²½¡¢É÷ÅÚ¡¢Îò»Ë¤ò¡¡¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡×¡Ö´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¡¡ºîÉÊ¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ê²èÁüº¸¤«¤é¡Ë
ÂÀÍÛ¤È·î¡Ê2020 À¶¿å·ÄÂÀ ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ 2Ëç1ÁÈ¡Ë
¥Ñ¥ó¥À¡Ê2020 ÀÐÀî¥Þ¥µ¥ë¡¦À¶¿å·ÄÂÀ ¼ù»éÀ½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¡Ë
EDO, rotated 90¡ë¡Ê2020 À¶¿å·ÄÂÀ ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡Ë
¤¦¤¨¤Î¡Ê2020 À¶¿å·ÄÂÀ ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§À¶¿å ·ÄÂÀ¡Ê¤·¤ß¤º ¤±¤¤¤¿¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1974Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢¥ß¥é¥Î¤òµòÅÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÀ¸³è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÊñ´ÞÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¦¤±¤ë¡£ºòº£¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È³«È¯¤ä´ë¶È¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
