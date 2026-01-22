Qi(¥Áー)µ¬³Ê¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¡Qi2 25WÇ§¾Ú¼èÆÀ¡¢ºÇÂç25W¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§»³²¼ ½Ó¼£¡¿°Ê²¼¡¢ÅÅ¶Á¼Ò)¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½¼ÅÅ´ï¥·¥êー¥º¡ÖAir Voltage(¥¨¥¢¥Ü¥ë¥Æー¥¸)¡×¤è¤ê¡¢Qi2 25WÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖWP-PD31BK¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWP-PD31BK¡×ËÜÂÎ
¥ê¥ó¥°Éô¤ò180 ÅÙÅ¸³«¤·¤¿¥¤¥áー¥¸
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç25W½ÐÎÏ(*1)¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËµÛÃå¤¹¤ë(*2) ¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¸ø¼°À½ÉÊ¥µ¥¤¥È :
https://www.maxell.jp/consumer/wp-pd31.html
¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È
¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î¹ñºÝÉ¸½àµ¬³ÊQi(¥Áー)¤Ë½àµò¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÈ¯Çä¤·¡¢Qiµ¬³Ê¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤ÎQiÂÐ±þ½¼ÅÅ´ï¤äApple WatchÀìÍÑ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Qi¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎWPC(Wireless Power Consortium)¤¬ºöÄê¤·¤¿µ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤¬Ç§¾Ú¼èÆÀ¤·¤¿Qi2 25W¤Ï¡¢ºÇÂç25W½ÐÎÏ(*1)¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°(*2)¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤ò¼Â¸½¤·¤¿µ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤è¤ê¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¤¦¤±¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃ⾧
1. ºÇÂç25W ½ÐÎÏ(*1)¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
2. ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°(*2)¤Ç½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬¤«¤ó¤¿¤ó
3. ¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
4. iPhone¡¢AirPods¡¢AirPods Pro¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ(*3)
1.ºÇÂç25W ½ÐÎÏ(*1)¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç25W½ÐÎÏ(*1)¤Ë¤è¤êÂÐ±þµ¡´ï¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Qiµ¬³Ê¤Î5W½ÐÎÏ»þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈºÇÂç5ÇÜ¤Î¹âÂ®²½¤ò¼Â¸½¡£
iPhone 17¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó30Ê¬¤Ç50%¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½(*4)¡£Æü¾ï¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°(*2)¤Ç½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬¤«¤ó¤¿¤ó
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËµÛÃå¤·¡¢Å¬Àµ¤Ê½¼ÅÅ°ÌÃÖ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
3.¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙ¤òÌó180¡ë¤Þ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/127112/table/53_1_1007e9cfedfac7ab5d5793e7c65a1eeb.jpg?v=202601220621 ]
¢£¡ÖWP-PD31¡×¤ª¤â¤Ê»ÅÍÍ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/127112/table/53_2_00ee338ad20eb978f151f5443659e70e.jpg?v=202601220621 ]
¢¨½¼ÅÅÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦É¸
¡¦µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤â¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖQi(¥Áー)¡×¤Ï¡¢Wireless Power Consortium¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦iPhone¡¢AirPods¡¢AirPods Pro¡¢Apple Watch¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦iPhone¤Î¾¦É¸¤Ï¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§ºÇÂç25W½ÐÎÏ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤Ï¡¢Qi2 25W¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡¼ï¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
*2¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤Ç¤Î½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢MagSafe¤Þ¤¿¤ÏQi2ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
*3¡§AirPods¡¢AirPods Pro¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
*4¡§»ÈÍÑ´Ä¶¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[Î±°Õ»ö¹à]
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦³Æ¼ïÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¼Ô¤¬¤¯¤é¤·¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò
Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶Åì£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ DG ËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³²¼ ½Ó¼£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkyosha.co.jp/
Ä¾±ÄEC ¥µ¥¤¥È¡Ö²÷Å¬À¸³è´Û¡×¡§https://kaiteki.dg-hd.jp/
Ä¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¯¥»¥ë¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡§https://maxell-online.com/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(µìTwitter)¡§https://x.com/denkyosha_info
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ °ìÏº¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§8144¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Õ
¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£