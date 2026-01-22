¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¡¡¡ÈÆü¾ï¤Î²÷Å¬¡É¤È¡ÈÈó¾ï»þ¤ÎÈ÷¤¨¡É¤ò°ì¤Ä¤Ë¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÇ§¾Ú¡×¼èÆÀ
¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£ÀôÃéµ×¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ï»þ¤ÏÂ¿¼ýÇ¼¤Ê¡Ö¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢Èó¾ï»þ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÊ¸¶ñ¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÈó¾ï»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÂ¿¼ýÇ¼·¿¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡£É®µ¶ñ¤äÄêµ¬¡¢¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤ÉÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ëÆ»¶ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÕäµ¤ä¾Ã¤·¥´¥à¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÎà¤¬Æþ¤ë¥È¥ìー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢´ù¾å¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄäÅÅ¤äÈòÆñÀ¸³è¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ûÃæÅÅÅô¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¸÷¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³È»¶¤·¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á¼êÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦ºÝ¤Ë¤âÌÀ¤«¤ê¤ò±¿¤Ù¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï2,200±ß¤Ç¤¹¡£
¢ã¼ç¤ÊÀ½ÉÊÆÃÄ¹¢ä
¢£Æü¾ï¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡ßÈó¾ï»þ¤Î²ÁÃÍ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸
――¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÇ§¾ÚÀ½ÉÊ
ÂçÍÆÎÌ¼ýÇ¼¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¹â¤¤ÍÍÑÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¶¨²ñ¤Î¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¡£Æü¾ï»þ¤ÈÈó¾ï»þ¤ÎÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î°Â¿´¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¼¨¤¹¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¾®Êª¥È¥ìー¤âÉÕ¤¤¤ÆÂçÍÆÎÌ¤ò¼ýÇ¼
¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥±ー¥¹¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É®µ¶ñ¤äÄêµ¬¡¢¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤Æ»¶ñ¤òÎ©¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤ë¾åÉô¥¹¥¿¥ó¥ÉÉôÊ¬¤Ï»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Ç¡¢»ÅÊ¬¤±¡¦À°Íý¤ËÊØÍø¡£ÉÕäµ¤ä¾Ã¤·¥´¥à¤Ê¤É¤Ï¾®Êª¥È¥ìー¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´ù¾å¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥Ý¤Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°ÌÌ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£É®µ¶ñ¤ä¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌÃÎ³ÎÇ§¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢»Å»ö¤ä³Ø½¬»þ¤ÎÍøÊØÀ¡¦²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê»ý¤Á¼êÉÕ¤
¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤äºßÂð¶ÐÌ³¤Ê¤É¡¢²°Æâ¤Ç°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£»ý¤Á¼êÉÕ¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Èó¾ï»þ¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°Â¤é¤®¤È°Â¿´¤ò¡ª
ÄäÅÅ¤äÈòÆñÀ¸³è¤Ê¤ÉÈó¾ï»þ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ûÃæÅÅÅô¤Î¸÷¤ò¼ýÇ¼Éô¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆýÇò¿§¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¸÷³È»¶ºà¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤òÍ¥¤·¤¯ÏÂ¤é¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾®Êª¥È¥ìー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤é³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¤¡¢¸÷¸»¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ðー¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï»þ¤Î¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÙ¤¤²ûÃæÅÅÅô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÈ¯¸÷¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û
¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¡Úºà¼Á¡Û
¼ýÇ¼Éô¡Ê¥±ー¥¹¡Ë¡á¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë
»ý¤Á¼ê¡¦ÄìÌÌ¡á¥¹¥Áー¥ë
¡Ú¥«¥éー¡Û
¼ýÇ¼Éô¡Ê¥±ー¥¹¡Ë¡á¥Û¥ï¥¤¥È
»ý¤Á¼ê¡¦ÄìÌÌ¡á¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚÈ¯ Çä Æü¡Û
2026Ç¯2·î3Æü
¡ÚÈÎÇä¥ëー¥È¡Û
Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É
¡Ú»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/116_1_b6134830d6e49f03ccc34879d5129921.jpg?v=202601221221 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/116_2_32d88a9d1b852db7e3b839b1732bfe64.jpg?v=202601221221 ]
¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Û
https://bungu.plus.co.jp/product/desktop/other/moshimonopenstand/
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£