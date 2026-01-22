¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢Âè23²ó¹ñºÝ¥ªー¥È¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥ÈEXPO¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ã«¸ýÀ¯¿Í¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ã«¸ýÀ¯¿Í¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì7¡¦8¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²ó¹ñºÝ¥ªー¥È¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥ÈEXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ösymphony¡Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÈÎÇä´ÉÍý¤«¤é»ÅÆþ¤ì»Ù±ç¡¢À°È÷ÀÁµá¡¢AIÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç4,700¼Ò°Ê¾å¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤ÎÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ösymphony¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤À¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤ä¡¢À°È÷»ö¶È¤«¤é¼ÖÈÎ»ö¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»ºÅ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ä¶È¤¬¶ì¼ê¡×¡ÖÈÎÇäÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ç¤â¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë·È¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/265_1_0a798e516cfd6db433a4dfad85dab002.jpg?v=202601220251 ]
¡Ösymphony¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
symphony¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤Î¡Øº¤¤Ã¤¿¡Ù¤ò²ò·è¤¹¤ëÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä´ÉÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¼Ö¤Î»ÅÆþ¤ì»Ù±ç¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ËÍ¸ú¤ÊÀ°È÷¸«ÀÑ¡¦ÀÁµá¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿symphony¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ®¼Ò¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¹¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï³Æµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
symphony¥·¥êー¥º¾ÜºÙ¡§https://www.kurumaerabi.co.jp/
Ê»ºÅ¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
²ñ´üÃæ¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/265_2_50277efdd8387fdd660ce1ea0218033a.jpg?v=202601220251 ]
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
AI¤Ç¡Ö±Ä¶È¤¬¶ì¼ê¡×¤Ç¤âÇä¤ì¤ë»þÂå¤Ø¨¡¨¡AI¤ÎÎÏ¤ÇÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÁê¾ìÊ¬ÀÏ¡¦»ÅÆþ¤ìÈ½ÃÇ¡¦Çä¤ì¶ÚÍ½Â¬¡¦ÂåÂØ»þ´ü¤Î¼«Æ°Ãê½Ð¤Ê¤É¡¢À°È÷»ö¶È¼Ô¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¿·¼êË¡¤ò¾Ò²ð¡£·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¡ÖÈÎÇä¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢AI¤¬¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ã«¸ýÀ¯¿Í
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1－11-30 ÀÖºä1ÃúÌÜ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 9F
- ÀßÎ©¡§1994Ç¯11·î
- ¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4193¡Ë
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.fabrica-hd.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ã«¸ýÀ¯¿Í
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-5-30¡¡»°¹¸¶Ó¥Ó¥ë8F
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¼«Æ°¼Ö½¤Íý¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È
- ½Ð»ñÈæÎ¨¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100¡ó
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.fabrica-com.co.jp/
