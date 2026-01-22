¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ß¥å¥¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡ÊMMM¡Ë¤Ç¡ÖMMM¡ßartscape ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢ vol.2¡×¤ò1/23～3/26¤Ë³«ºÅ
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È´ØÏ¢»ÜÀß¡Ö¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ß¥å¥¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡ÊMMM¡Ë¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖMMM¡ßartscape ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢ vol.2¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢DNP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢ー¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Öartscape¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤«¤é½¸¤á¤¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡Öartscape¡×¤¬2025Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Öartscape¡×¤Îµ»ö¼¹É®¼Ô¤Ç¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º°¦¹¥²È¤ÎÂçß·²ÆÈþ»á¤ä³Æ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤È¤â¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DNP¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖMMM¡×¤ä¡Öartscape¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¤È¤â¤ËÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MMM¡ßartscape ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢ vol.2¡×³«ºÅ³µÍ×
¡û²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡11:00～19:00
¡û²ñ¾ì¡§¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ß¥å¥¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡ÊMMM¡Ë 3F¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-7-4 DNP¶äºÂ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ûµÙ´ÛÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¡¡öÃÏ²¼1³¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï·îÍËÆüµÙ´Û
¡ûÆþ´ÛÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡û¼çºÅ¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë
¡û¶¨ÎÏ¡§²£¼ê»ÔÁýÅÄ¤Þ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Û¡Ê½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¡Ë¡¢ÀÅ²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¡¢ËÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¡¢¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë
¢£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º°¦¹¥²È¡¦Âçß·²ÆÈþ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÇîÊª´Û·Ð±ÄÏÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤ò¸¦µæ¤·¡¢½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÇîÊª´ÛÂÎ¸³¡×¡ÖÇîÊª´Û³èÆ°¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤¬»ý¤ÄÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¥Á¥«¥é¡×¥·¥êー¥º¡Ê¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ë¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÊ¸³ØÄÌ¿®¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡öartscape¤ÇÂçß·²ÆÈþ»á¤ÎÏ¢ºÜµ»ö¤ò¸ø³«Ãæ ¢ª https://artscape.jp/authors/osawanatsumi/
¢£¡Ö¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ß¥å¥¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡ÊMMM¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DNP¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤Ë³«Àß¤·¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤Ë¥¢ー¥È¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÊÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ä³Æ´Û¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ë²èÅ¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥®¥ó¥¶¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥ã¥é¥êー¡Êggg¡Ë¤ÈÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Îµ¤±Ô¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¡¦ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DNP¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âMMM¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊë¤é¤·¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öMMM¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈURL ¢ª https://www.mmm-ginza.org/top.html
¢£¡Öartscape¡Ê¥¢ー¥È¥¹¥±ー¥×¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DNP¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÊÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¡Ë¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ò·ë¤Ö¥¢ー¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ä¥®¥ã¥é¥êー¤ª¤è¤ÓÅ¸Í÷²ñ¤Î¾ðÊó¡¦µ»ö¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¡¦¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤Web¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ä¡¢MMMÅù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öartscape¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈURL ¢ª https://artscape.jp/
¢¨µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£