¸¡º÷¤äÈæ³Ó¤è¤ê¡ÈSNS¾å¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤Ç¹ØÆþ¤«¡£½÷»Ò¹â¹»À¸600Ì¾¤Ë¡Ö¹ØÇã¹ÔÆ°¡×¤òÂçÄ´ºº¡ª
ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)¤ò¹Ô¤¦¡ØËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Ï¡¢¼ãÇ¯½÷À¸þ¤±»ö¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡¦¥³¥¹¥á¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²óÅú¿ô¡§646Ì¾¡Ë¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËËÍ¤È»ä¤È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ä¸«²ò¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÁ°Äó¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡¿¥³¥¹¥á¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¡¿Ê¸Ë¼¶ñ¡¦»¨²ß¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¡×¤«¤é¡Ö¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Î½ç½ø¡×¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÆ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£
¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¤Êý¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡ÖÃÎ¤ë¢ª¶½Ì£¢ªÍßµá¢ª¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ËÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¡×¤Î¸å¤Ë¡Ö¸¡º÷¢ªÈæ³Ó¢ªµ²±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¤ÎÃæ´Ö¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¤äÈæ³Ó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´¶¾ðÍ¥°Ì¤ÊÆÃÄ§¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÆÃÄ§¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- SNS¤¬½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡£Instagram¡¦YouTube¡¦TikTok¤Ï¡ÖËèÆü¿¨¤ì¤ë¡×
- - SNS¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§Ã£¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¡£
- ¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³È»¶ÎÏ¤¬¤¢¤ëX¤«¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬ºÇÂ¿
- - Â¾¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ÏX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È·ÐÍ³¤ÇÃÎ¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤Ë¡£³¦·¨¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬¹ØÇã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£
- Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Ê¤·¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¿ä¤·¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¹ØÆþ¤Î¸å²¡¤·¤Ë
- - ¿ä¤·³è¤Ç¤Ï¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡¦Èæ³Ó¤¹¤ë¡×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬ºÇÂ¿¡£¿ä¤·¤Î¹ÔÆ°¤ä³¦·¨¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ°ÕÍß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê¹ØÇã¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¡£
- µ¤»ý¤Á¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢È¯¸«»þ¤È¹ØÆþ»þ¤ÎÆó¶Ë²½
- - ¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¡ÖÇã¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤Î¡È¤È¤¤á¤¡É¤ä¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÈÃ£À®´¶¡É¤¬¹ØÇã¤Î¥«¥®¤Ë¡£
- ¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦¡£¿ä¤·³è¤ÏX¡¢¥³¥¹¥á¤ÏTikTok¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÅ¹Æ¬¤¬¼çÌò¤Ë
- - ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Ë·èÄêÍ×°ø¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯¤¤¥³¥¹¥á¡¢Ä¾´¶½Å»ë¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬Â¸ºß¡£
- ¥³¥¹¥á¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢SNS¤ÈÅ¹Æ¬¤ò±ýÉü¤·¤ÆÁª¤Ö
- - SNS¤ÇÏÃÂê¤òÃÎ¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ç¿§Ì£¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Æ°²è¤â¹ØÆþ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¡£
- ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÄ¾´¶¤Ç¹ØÆþ
- - ¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦¡×¤ò1°Ì¤ËÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ì£¤ï¤¦½Ö´Ö¤¬ºÇ¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
- Ê¸Ë¼¶ñ¡¦»¨²ß¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ÇÈ¯¸«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹ØÆþ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ß¤Æ
- - Å¹Æ¬¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥º¥ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
- ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬¹ØÆþ¤ÎÍ×°ø¤Ë
- - ¼ÂÊª³ÎÇ§¤ÈSNS¥È¥ì¥ó¥É¤Î³Ý¤±»»¤Ç¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´¶¾ð¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤Ï¡Ö¶½Ì£¡×ÃÊ³¬¤È¡Ö¹ØÆþ¡×ÃÊ³¬¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ë¡£
- ¹ØÇã¤Ï¡È¥¨¥â¡É¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç´¶¾ð¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë
- - ¿ä¤·³è¤Ï¡ÈÆ±°ì²½¤Î¥¨¥â¡É¡¢¥³¥¹¥á¤Ï¡È¶¦´¶¤Î¥¨¥â¡É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡Èµ¤Ê¬¤Î¥¨¥â¡É¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤¬¹ØÇã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖÈæ³Ó¸¡Æ¤¡×¤ä¡Öµ²±¤¹¤ë¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£¡ÈÃÎ¤ë¢ªÍß¤·¤¤¢ªÇã¤¦¡É¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¹ØÇã¹½Â¤¤Ë
- - Á´ÂÎ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢¡Ö¸¡º÷¡¦Èæ³Ó¡¦µ²±¡×¥Õ¥§ー¥º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¶¦ÄÌ¡£´¶¾ð¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ØÇã¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë½¾Íè¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤ò¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¼çÎ®¤Ë¡£
SNS¤¬½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡£Instagram¡¦YouTube¡¦TikTok¤Ï¡ÖËèÆü¿¨¤ì¤ë¡×
¤Þ¤º¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1ÈÖµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖSNS¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖInstagram¡Ê79.3¡ó¡Ë¡×¡ÖYouTube¡Ê61.5¡ó¡Ë¡×¡ÖTikTok¡Ê55.3¡ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸«¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾ðÊó¼ý½¸¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ò5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§¤È¤Ï
½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤ËSNS¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÇÃÎ¤ê¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¹ØÆþ¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5¤Ä¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡¿¥³¥¹¥á¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¡¿Ê¸Ë¼¶ñ¡¦»¨²ß¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡Ë¤´¤È¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Ë¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤ä¡Ö´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸½¤ì¤ëÆÃÄ§¤â¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³È»¶ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡ÖX¡×¤«¤éÃÎ¤ë¤¬ºÇÂ¿
ºÇ½é¤Ë¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÏTikTok¤äInstagram¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ï¡ÖX¡Ê39.2¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ä¸½¾ì¥ì¥Ýー¥È¡¢¹ØÆþÊó¹ð¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿Í¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ê¡¢Æ±¤¸¿ä¤·¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È³¦·¨¡É¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ØÏ¢º¿Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Xµ¯ÅÀ¤ÇÃÎ¤ë¥±ー¥¹¤¬¶ËÃ¼¤ËÂ¿¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Ê¤·¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¿ä¤·¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¹ØÆþ¤Î¸å²¡¤·¤Ë
¼¡¤Ë¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¡Ê¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ë¡×¡Ö¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¡×¡ÖÍßµá¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡¦Ê¹¤¯¡×¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦¡¦»È¤¦¡×¡Ö¶¦Í¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡×¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ë¡Ê67.6¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ½é¤Ë¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¡Ê64.6¡ó¡Ë¡×¤¬2ÈÖÌÜ¡¢¡ÖÍßµá¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ê47.0¡ó¡Ë¡×¤¬3ÈÖÌÜ¤È¡¢ SNS¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¦Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤¤¤¯¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡¦Èæ³Ó¤¹¤ë¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê38.4¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬1ÈÖÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¸¡Æ¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¹ØÆþ¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢¡Ö6ÈÖÌÜ¡Ê35.4%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Íß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ä¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö»È¤¤¤É¤³¤í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¡×¤Ê¤É¡¢³°ÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¹ØÇã¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ë¡×¡Ö¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¡×¡ÖÍßµá¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤Î¼¡¤Ë¡Ö¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¿Í¤â2³ä¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡¦Èæ³Ó¤¹¤ë¡×¡Öµ²±¤Ë»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢È¯¸«»þ¤È¹ØÆþ»þ¤ÎÆó¶Ë²½
¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡£
²óÅú¤Ï¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡Ê31.1¡ó¡Ë¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦¡¦»È¤¦¡Ê27.3¡ó¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¡È¤È¤¤á¤¡É¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡È¤¦¤ì¤·¤µ¡É¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¿´¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÅê¹Æ¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬Æ°¤¯¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¡È¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¡É¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬¹ØÇã¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¡º÷¤äÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤ËÇã¤¦¤è¤ê¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´¶¾ð¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÇÞÂÎ¤Ï¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£¿ä¤·³è¤ÏX¡¢¥³¥¹¥á¤ÏTikTok¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÅ¹Æ¬¤¬¥á¥¤¥ó
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿SNS¡¦ÇÞÂÎ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡Ö X¡Ê29.5¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«ÃÊ³¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤ò·è¤á¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ç¤âX¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¾¥«¥Æ¥´¥êー¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤ò·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥á¤Ç¤Ï¡ÖTikTok¡Ê28.9%¡Ë¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¡¢¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÈÆ°²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¡É¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤äÊ¸Ë¼¶ñ¡¦»¨²ß¤Ï¡ÖÅ¹Æ¬¡×¤¬°µÅÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤ä¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤¬¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ãæ¿´¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë²Ã¤¨¤ÆTikTok¤â°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢TikTok¤Ï¥È¥ì¥ó¥É³ÎÇ§¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤Ï¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ä¾¶áÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸
¡¦¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡Ê¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¤¦¤Á¤ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥È¥ì¥«¥±ー¥¹ ¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥³¥¹¥á¡¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ê¥ê¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Áー¥¯ ¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê¥×¥ê¥ó¡¢¥íー¥ë¥±ー¥¡¢¥¢¥¤¥¹ ¤Ê¤É¡Ë
¡¦Ê¸Ë¼¶ñ¡¦»¨²ß¡Ê¥·ー¥ë¡¢¥·¥ãー¥Ú¥ó¡¢¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡¢¥Îー¥È ¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡Ê·¤²¼¡¦¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー ¤Ê¤É¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü～11·î17Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡ÜËÜÄ´ºº¡Ë
²óÅú¿ô¡§½÷»Ò¹â¹»À¸ 646Ì¾
ZÀ¤Âå¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÆÈ¼«Ä´ºº¤·¤Þ¤¹
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊZÀ¤Âå¤ÎËÜ²»¤ä¡¢ºÇ¿·¤ÎÎ®¹Ô¤ò¡¢º£¸å¤âÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ê²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÛÄê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ç¥×¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥È¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄêÀÄ´ºº¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥âー¥ÈÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥¦¥ÊºÎÍÑ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤â¼ÂÁ©Ãæ¡£¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Å·ºÍ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è°Ê³°¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¹ØÇã¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
