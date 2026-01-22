»³·Á¸©»ºÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¸©»ºÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·£¶¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡ª£²·î20Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤ê¡¢»³·Á¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢À®²ÌÊó¹ð²ñ¡¦Âè£³²óÀìÌçÉô²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óËµÄ°²Ä¡Ë¡£
Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§Íý»öÄ¹¡¡²ÃÆ£¡¡¹°µ®¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢£²·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËYFP¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤¿ ¥Õー¥É¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¡¦Âè£³²óÀìÌçÉô²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§Íý»öÄ¹¡¡²ÃÆ£¡¡¹°µ®¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢£²·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËYFP¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤¿ ¥Õー¥É¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¡¦Âè£³²óÀìÌçÉô²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ»³·Á¸©ÃÏ°è·¿¿©ÉÊ´ë¶ÈÅùÏ¢·ÈÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙYFP¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Î¸¦½¤²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀìÌçÉô²ñ¤äÁêÃÌ²ñÅù¤ò³«ºÅ¤·¡¢»³·Á¸©»ºÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¸©»ºÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤è¤ê¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¸©»ºÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¸©»ºÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ç·×£¶¾¦ÉÊ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢£¶¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¥Áー¥à¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤ä¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¸½ÃÏ²ñ¾ì¤Ç¤Ï»î¿©¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Î²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾å¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§£²·î20Æü¡Ê¶â¡Ë15:00~16:45¡Ê³«¾ì14:30Í½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§»³·Á¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¡£²³¬¥µ¥ó¥ê¥ô¥¡¡Ê»³·Á»ÔËÜÄ®1ÃúÌÜ7ー42¡Ë
ÆâÍÆ¡§³«È¯£¶¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌÊó¹ð¡¢»î¿©
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://forms.gle/gGcEp2BssQbqHD7bA)
¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤ª¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«È¯¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡ÚYFP¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤¿ ¥Õー¥É¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤Ë¤ä¤Þ¤¬¤¿LFP¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤¬¤¿LFP¤Î³èÆ°¤ò¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢YFP¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤¿ ¥Õー¥É¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
YFP¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸»º¼Ô¤äÈÎÇä»ö¶È¼Ô¡¢Î®ÄÌ¡¦¾®Çä»ö¶È¼ÔÅù¤Î¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬»²²Ã¤·¡¢ÁêÃÌ¤äÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£YFP»öÌ³¶É
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê
TEL¡§03-5213-4534
URL¡§https://www.lfp-yamagata.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YFP»öÌ³¶É¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÃ´Åö¡§ÀÞ³Þ¡¦º´¡¹ÌÚ¡¦¿û¸¶¡Ë
¥áー¥ë¡§info_desk@lfp-yamagata.jp
TEL¡§03-5213-4534
FAX¡§03-5276-5457