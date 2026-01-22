¡ÖFiNC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë»Å»ö¤È²ð¸î¡¦°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ä¡¢ ¹âÇ¯Îð½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ê¤É3¤Ä¤Î¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤òÄÉ²Ã
Í½ËÉ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ßAI¡Êµ¡³£³Ø½¬¡¢À¸À®AI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFiNC Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç ¤«¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÂ¥¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖFiNC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¢¨¡×¤Î¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö¹âÇ¯Îð½¾¶È°÷ÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº¹àÌÜ¤Î¡Ö¶µ°é¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤³Æ¼ï¹ÖºÂ¤ò£å¥éー¥Ë¥ó¥°·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨FiNC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¡§·ò¹¯·Ð±Ä¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡ÖFiNC for BUSINESS¡×Æâ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾åe¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/376_1_0efa457572bd0300ebfafe869f13cf05.jpg?v=202601221221 ]
´ûÂ¸¥«¥Æ¥´¥ê¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/376_2_9a3bea1b36d854e9dcc1b9989c7473c6.jpg?v=202601221221 ]
´ÉÍý¼Ô²èÌÌ
¡ãFiNC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°³µÍ×¡ä
FiNC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢FiNC for BUSINESS¤Î°ìµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¸þ¾å¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡§
¡¡¤¹¤´Ö»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼õ¹Ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¡§
¡¡¼«¿È¤ÎÀµÅúÎ¨¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Î¤«¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§
¡¡ÀßÌä¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Ê¸¸¥¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡§
¡¡´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç½¾¶È°÷¤´¤È¤Î´°Åú¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼õ¹Ö¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ýËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§business-inquiry@finc.com
¡ý´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¦·ò¹¯¥¢¥×¥ê¡ÖFiNC for BUSINESS¡×¡§https://biz.finc.com/
³ô¼°²ñ¼ÒFiNC Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖWe help you enjoy your good life¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤ëÍ½ËÉ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ßAI¡Êµ¡³£³Ø½¬¡¢À¸À®AI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤äºî¶ÈÎÅË¡»ÎÅù¤Î·ò¹¯ÎÎ°è¤Î»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¦±¿Æ°³Ø¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PHR ¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤äË¤«¤Ç¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¡ÊWell-being¡Ë¤Ëº£¸å¤Ï¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFiNC Technologies
¢¡½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE 11F
¢¡Àß¡¡Î©¡¡2012Ç¯4·î11Æü
¢¡ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Åç ¤«¤ª¤ê
¢¡½¾¶È°÷¿ô¡¡50Ì¾¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡ãÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹URL¡ä
¡¦FiNC¥¢¥×¥ê¡§https://finc.com/app
¡¡Êâ¿ô¡¦¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦ÂÎ½Å¡¦¿çÌ²¡¦À¸Íý¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¥¢¥×¥ê
¡¦FiNC for BUSINESS¡§https://biz.finc.com
¡¡´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯´ÉÍý¡¦·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥°¥Ã¥Ôー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡§https://www.guppy.healthcare/
¡¡·ò¹¯´ÉÍý¡¦¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³èÍÑ¥¢¥×¥ê
¡¦¥°¥Ã¥Ôー¥³¥Í¥¯¥È¡§https://g-connect.org/
¡¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³°ÉôÄÌÊóÁë¸ý
¡¦FiNC DX¡§https://finc.com/dx
¡¡FiNC¥¢¥×¥ê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢´ë¶ÈÍÍÀìÍÑ¤ÎÆÈÎ©OEM¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯Äó¶¡
¡¦FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad
¡¡¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Î¹¹ð·ÇºÜ¥µー¥Ó¥¹
¢¨ FiNC¤ÎÌ¾¾Î¡¦¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFiNC Technologies¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£