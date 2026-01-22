¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡¢MOOKÂè7ÃÆ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡Ò¹õ¡Ó¡Ù3/16È¯Çä·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¥·¥êー¥º¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤è¤ê¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡Ò¹õ¡Ó¡Ù¤ò2026Ç¯3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÍÆÎÌ¤Î¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢ÂÔË¾¤Î¹õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÉáÃÊ»È¤¤¤È¤·¤Æ¤âÎ¹¹Ô¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª¡¡¤Õ¤ï¥â¥Õ¤Ê¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕ¤¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¥ß¥ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤âÆþ¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤â¤â¤Á¤í¤óÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£Ãæ¤Ë¤â»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡£
ºý»Ò¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡Ò¹õ¡Ó¡Ù
²Á³Ê¡§ 2,585±ß ¡ÊËÜÂÎ2,350±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î16ÆüÍ½Äê
ISBN¡§978-4049026412
URL¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001080/
¡ü¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡¡¤»¤«¤¤¤¤¤Á ¤¿¤Î¤·¤¤ ¤ª¤ê¤¬¤ß¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
³¨ËÜ¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ñ¥ó¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤¬»ÔÈÎ¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤ÇÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ª¤ê¤¬¤ß¥Ö¥Ã¥¯¡ª
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡¦¤Ë¤»¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡¦¤Ê¤¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ê¤É¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬»ÔÈÎ¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ó¤ä¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ü¤¦¤ä¤Î¤¿¤Ó¤À¤Á¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë£±ºý¤Ç¤¹¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¤»¤«¤¤¤¤¤Á ¤¿¤Î¤·¤¤ ¤ª¤ê¤¬¤ß¡Ù
¸¶ºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³
ÀÞ¤ê»æ¡§¤¤¤·¤Ð¤·¡¡¤Ê¤ª¤³
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊËÜÂÎ1,400±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü
ISBN¡§978-4049166095
URL¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000796/
¡ü¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡©
¥·¥êー¥º1ºîÌÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù
2020Ç¯´©¹Ô¤Î£±ºîÌÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡Êºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¨ËÜ¥·¥êー¥º¡£¥·¥åー¥ë¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î16Æü¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â·èÄê¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤Î³èÌö¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼õ¾ÞÎò¡Ê°ìÉô¡Ë
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡§¡ÖÂè11²ó¥ê¥Ö¥í³¨ËÜÂç¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè1²óTSUTAYA¤¨¤Û¤óÂç¾Þ¡×Âè1°Ì
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦vs¤Ë¤»¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡§¡ÖÂè5²óÌ¤Íè²°¤¨¤Û¤óÂç¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè2²óTSUTAYA¤¨¤Û¤óÂç¾Þ¡×Âè1°Ì
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤È¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¥«ー¡Ù¡§¡ÖÂè16²óMOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾Þ2023¡×Âè1°Ì
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/
¡¦¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/pandorobou/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/pandorobou_news/
¡¦¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@pandorobo_info/
¡¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡§https://pandorobo-club.com
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.pandorobo-club.com
¡ü¸¶ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³
¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£³¨ËÜºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤³¡×¥·¥êー¥º¡Ê¼ê»æ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¥·¥êー¥º¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥·¥êー¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¤Ï¥Áー¥º¥Ñ¥ó¤È¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥ó¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shibata-illust.com/