¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤¬2¥³¤Ç500±ß¡ª1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³ÆÆü14»þ¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5P¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡¢¥Á¥ê¥Áー¥º¥Õ¥é¥¤¤Î3¼ï¤«¤é°Û¤Ê¤ë2¼ï¤òÁª¤ó¤ÇºÇÂç33¡ó¥ª¥Õ250±ß°ú¤¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥±ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÂ¼ °ìÍµ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³ÆÆü14»þ¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ø¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ôー¥¹¡Ù¡Ø¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥Á¥ê¥Áー¥º¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý3¼ïÎà¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÂçÀÑ¾å¤²²Á³Ê750±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢33¡ó¥ª¥Õ250±ß°ú¤¤Î500±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³ÆÆü14»þ¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¡Ø¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ôー¥¹¡Ù¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Î¿©´¶¤È¥¸¥å¥ï¤Ã¤È°î¤ì½Ð¤¹´Å¤ß¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡Ù¡¢³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢11¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥´¥í¥´¥í¿©´¶¤Î¥Óー¥Õ100¡ó¤Ò¤Æù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥Á¥ê¥Óー¥ó¥º¥½ー¥¹¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥Á¥ê¥Áー¥º¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£3¼ïÎà¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢500±ß¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¤Ë¤Þ¤À¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³§ÍÍ¤â¡¢¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Ç¤â¡¢¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ôー¥¹
Ã± ÉÊ ²Á ³Ê¡§280±ß
¢¨BBQ¥½ー¥¹¡¦¥Ï¥Ëー¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥½ー¥¹1¤ÄÉÕ¤
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
Ã± ÉÊ ²Á ³Ê¡§350±ß
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¥Á¥ê¥Áー¥º¥Õ¥é¥¤
Ã± ÉÊ ²Á ³Ê¡§400±ß
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨³ÆÆü14»þ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ø¥Á¥ê¥Áー¥º¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Ë¤Ï¿É¤ßÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥½ー¥¹¤Ï40±ß¤Ç1¤ÄÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨Í½¹ðÌµ¤¯¾¦ÉÊÀß·×¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆüµÈÄ®1-1 ¥Õ¥¸¥Ó¥åー¥¹¥¿¥ó¥É 2F ¥Õー¥É¥³ー¥È¡Ë
¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ÄÎÃÓÀã¤Î¹¾ìÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼Âç»úÀé¹ñ²µ12840-1¡Ë
¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èèÓÅçÅÏ¾ìÅçÄ®32 µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì 1F ¥Õー¥É¥³ー¥È¡Ë
¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢À¤³¦120¥«¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¹¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢19,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¥Ùー¥¹¤ÇÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R) ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊTSX,NYSE:QSR¡Ë¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÁíÇä¾å¤¬350²¯¥É¥ëÄ¶¡¢ÁíÅ¹ÊÞ¿ô28,000Ä¶¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥±ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¹ñÆâ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎÁ´¸¢¤òÃ´¤¤¡¢¿·µ¬FC¤Î°éÀ®¤ä¥á¥Ë¥åー³«È¯¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÊÝ»ý¤·¡¢¹¹¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ³«È¯¡¦¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ø¤ÎÊñ³çÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥±ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÂ¼ °ìÍµ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®23-3 ¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥¹ÀéÂåÅÄ°ìÈÖÄ®2F¡¦3F
U¡¡R¡¡L¡¡¡§https://www.burgerking.co.jp
