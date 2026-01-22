¹¹ð¡¦CMÀìÌç»ï¡ØCM INDEX¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤Ë¡¢CHANT¤ÎTVCM¤¬·ÇºÜ
ÉÒ´¶È©¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¨¥·¥«¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHANT¡Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCHANT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«²¬°¡´õ»Ò¡Ë¤Ï¡¢CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ´ë²è¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¹¹ð¡¦CMÀìÌç¾ðÊó»ï¡ØCM INDEX¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡Ê2026Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒTVCM¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÇºÜ¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î²ÝÂê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ö¶ÈÇØ·Ê¤ä¡¢¿Æ»Ò¤Ç·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤ËÃåÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
CHANT¤Ïº£¸å¤â¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤È¡Ö´Ä¶Éé²Ù¤ò¸º¤é¤¹ÁªÂò»è¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ³µÍ×
CM INDEX No.478 2026Ç¯1·î¹æ
CM¾ðÊó¤ÎÀìÌç»ï¡ÖCM INDEX¡×(https://www.fujisan.co.jp/product/1281702394/)
·ÇºÜ¹æ¡§2026Ç¯1·î¹æ¡Ê2026Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
·ÇºÜÆâÍÆ¡§CHANT¤ÎTVCM¾Ò²ð
·ÇºÜµ»ö
CHANT¤ÎTV¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÂºÝ¤ÎÆ°²èj¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtu.be/E_MakWQHbl8?si=VQcu9tKQ5e3pdh1W
CM¥¿¥¤¥È¥ë¡§È©¤Ë¤âÈ±¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡¡Á´¿È¥·¥ã¥ó¥×ー¥ÐーTANE
Êü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ï
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡¿ÇÞÂÎ¡§KTS¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó
´ë²è°Õ¿Þ¡¦ÇØ·Ê
CHANT¤ÎÁ´¿È¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ðー¡ÖTANE¡×¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤ËÇº¤à²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢È±¡¦´é¡¦ÂÎ¤ò¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀö¤¨¤ë¹ñ»º¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÇÁ´¿È¤òÀö¤¨¤ë¡×¡ÖÊë¤é¤·¤¬À°¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¬´´²ÁÃÍ¤ò¡¢¸ØÄ¥¤ä±é½Ð¤ËÍê¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÒ´¶È©¤ËÇº¤à²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤ä¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤«¤é»ö¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢PR TIMES STORY¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー(https://prtimes.jp/story/detail/xJQR3WU7poB)¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÇÁ´¿È¤òÀö¤¨¤ë¡×¡ÖÊë¤é¤·¤¬À°¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿CHANT¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¸ØÄ¥¤ä±é½Ð¤ËÍê¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TVCMÊü±ÇµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÈ¿¶Á
TVCMÊü±Ç¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ë80Ì¾°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¶É¤Ç¤ÎÊü±Ç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢CHANT¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤äÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤¬À¸³è¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖCHANT¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¼ÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê²ÝÂê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢Êë¤é¤·¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆCM¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼Â´¶¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCHANT ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«²¬°¡´õ»Ò¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×¡§CHANT¡Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡Ë
È±¡¦´é¡¦ÂÎ¤ò¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀö¤¨¤ë¡¢¹ñ»ºÁ´¿È¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ðー
È±¡¦´é¡¦ÂÎ¤ò¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀö¤¨¤ë¡¢¹ñ»ºÁ´¿È¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ðー¡£
CHANT¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤Ë´ó¤êÅº¤¦½èÊýÀß·×¤È¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¨¥·¥«¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂ³¤¯¥±¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://chant.tokyo/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://shop.chant.tokyo/
È±´éÂÎ£±¸Ä¤ÇÀö¤¨¤ë¹ñ»ºÁ´¿È¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ðー
º£¸å¤Î½ÐÅ¸Í½Äê
CHANT¤Ïº£¸å¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦ºÅ»ö¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2·î¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ»Ô(https://www.dainipponichi.jp/shop/pages/exhibitions.aspx)¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¼çºÅ¤ÎRe¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¹(https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/)¤Ë½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/144307/table/14_1_a678116459b4f9a38182ba1b02b03c20.jpg?v=202601221221 ]
¡ÖCM INDEX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCM INDEX¡×¤Ï¡¢CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ´ë²è¡Ë¤¬1986Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡¢¹¹ð¡¦CM¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¾ðÊó»ï¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô3,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖCM¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶È¼ïÊÌ¥Ò¥Ã¥ÈCMÊ¬ÀÏ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹¹ð¥¢¥ïー¥É¡¢¿·CM¾ðÊó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¿ÀëÅÁÃ´Åö¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¹¹ð¸ú²Ì¸¡¾Ú¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
