·²ÇÏ¤¬¸Ø¤ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Îº×Åµ¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×4/11¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ°¶¶»Ô¡¦ÉßÅç¸ø±à¤Ç³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ó¥º¡Ê°Ê²¼JINS¡Ë¤ÎÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·²ÇÏ¸©Î©ÉßÅç¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Êhttps://readyfor.jp/projects/yakimanjufes2026¡Ë¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô¤¬ÀßÎ©5Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÈÇÝ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç
JINS¤ÏÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤ÇÃÏ°è¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ë¤Ò¤«¤ê¤ò¤¢¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯4·î¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¹¾ì¤ò»ÜÀßÆâ¤ËÊ»Àß¤·¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ï¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖJINS PARK¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£Æ±Ç¯9·î¡¢ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô¤òÀßÎ©¡£ÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¼«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏJINS PARK¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ç¯´Ö100²ó°Ê¾å³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Ë³èÎÏ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¤ËÁ°¶¶»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢´±¸øÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á´ë¶È¤äÍ¼±¼Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô¤ÎÀßÎ©5Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÈÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤¿°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡È¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡É¤Îº×Åµ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤ë
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·²ÇÏ¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡¢¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡£¾ø¤·¤¿¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÃÝ¶ú¤Ë»É¤·¡¢Ì£Á¹¤À¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢·²ÇÏ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¡£¤½¤ÎÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ò¤«¤ê¤ò¤¢¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦²°¤Î½ÐÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á´ØÏ¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò´ë²èÃæ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»ý¤Ä²ÁÃÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯°ì°÷¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦²°¤Ç¤Î¾Æ¤»ÕÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¿Ô¤¯¤·¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÎÆü¿©¤Ù¤¿²û¤«¤·¤¤Ì£¤â¡¢½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤â¡£·²ÇÏ¸©¤¬¸Ø¤ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Îº×Åµ¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
¡Ú¾ì½ê¡Û·²ÇÏ¸©Î©ÉßÅç¸ø±à¡Ê·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÉßÅçÄ®66ÈÖÃÏ¡Ë
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÍÎÁ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦²°¤Î½ÐÅ¹¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤Ê¤É
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û@yakimanjufes¡Êhttps://www.instagram.com/yakimanjufes/¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏSNS¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ç½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡Û¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ä¤¯¤¹¡ª¡Ö¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÌÜÉ¸³Û¡Û3,000,000±ß
¡ÚÀìÍÑ¥Úー¥¸¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/yakimanjufes2026
¢¨¼õÉÕ´ü´Ö¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JINSÃÏ°è¶¦À¸»ö¶ÈÉô
JINS¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖMagnify Life - ¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢¤Ò¤«¤ê¤ò¡×¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ä´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯9·î¤Ë¿·Àß¡£ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¶¦À¸»ö¶È¥°¥ëー¥×¡¢°û¿©»ö¶È¥°¥ëー¥×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¥°¥ëー¥×¡¢¥Îー¥Þ»ö¶È¥°¥ëー¥×¡¢JINS GO»ö¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎJINSÅ¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¡Ú°û¿©»ö¶È¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¡Û
¡¦¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ñ¥ó¡×¡§https://everypan.jp/
¡¦ONCA COFFEE¡§https://www.onca-coffee.com/
JINS PARK
JINSÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤ËÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ÜÀß¡ÖJINS PARK¡Ê¥¸¥ó¥º ¥Ñー¥¯¡Ë¡×¡£¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJINS¡×¤È¡¢°û¿©»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ñ¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò»ÜÀßÆâ¤ËÊ»Àß¡£Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë²°³°¹¾ì¤ä¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤âÂç³¬ÃÊ¤ä²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢JINS¤¬ÃÏ°è¤È¶¦À¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¡Û2021Ç¯4·î29Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÀî¸¶Ä®1-21-9
¡ÚÅ¹ÊÞ¡ÛJINSÁ°¶¶Å¹¡Ê±Ä¶È»þ´Ö10:00～19:00¡Ë¡¿ ¥¨¥Ö¥ê¥Ñ¥óÁ°¶¶Å¹¡Ê±Ä¶È»þ´Ö Ê¿Æü10:00～18:00/ÅÚÆü½Ë9:00～18:00¡Ë
¡ÚÃó¼ÖÂæ¿ô¡Û50Âæ